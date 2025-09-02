Đội hình tân binh đắt nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025

|
Thủ môn Gianluigi Donnarumma (35 triệu euro): Man City đã chi 65 triệu euro để gia cố vị trí thủ môn trong hè này. Sau James Trafford, đến lượt Donnarumma cập bến từ PSG.
|
Hậu vệ Ilya Zabarnyi (63 triệu euro): PSG chốt xong thương vụ bom tấn từ Bournemouth ngay trước thềm trận tranh Siêu cúp châu Âu với Tottenham. Tuyển thủ Ukraine trở thành trung vệ đắt nhất lịch sử sân Parc des Princes.
|
Hậu vệ Dean Huijsen (62,5 triệu euro): Trước thương vụ Zabarnyi, Bournemouth cũng đã thu về khoản tiền lớn từ việc bán sao trẻ Huijsen cho Real Madrid.
|
Hậu vệ cánh phải Jeremie Frimpong (40 triệu euro): Tân binh người Hà Lan nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của Liverpool nhưng bất ngờ dính chấn thương ngay từ vòng 1 Premier League.
|
Hậu vệ cánh trái Alvaro Carreras (50 triệu euro): Real Madrid chi đậm để gia cố hàng phòng ngự khi màn trình diễn của Fran Garcia và Ferland Mendy không đạt yêu cầu.
|
Tiền vệ Martin Zubimendi (70 triệu euro): Mikel Arteta từ lâu đã đánh giá cao tài năng của Zubimendi. Hè này, "Pháo thủ" đã chi 70 triệu euro và biến tuyển thủ Tây Ban Nha thành tân binh đắt thứ 4 lịch sử CLB.
|
Tiền vệ Xavi Simons (65 triệu euro): Ngôi sao người Hà Lan cập bến Tottenham từ Leipzig với kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống Son Heung-min để lại.
|
Tiền vệ Florian Wirtz (125 triệu euro): Tiền vệ đắt nhất lịch sử Premier League chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 3 lần ra sân cho Liverpool.
|
Tiền đạo Alexander Isak (144 triệu euro): Chân sút người Thụy Điển ngủ gật khi kiểm tra y tế bởi anh đã thức trắng đêm hôm trước do quá phấn khích khi được đầu quân cho Liverpool.
|
Tiền đạo Hugo Ekitkite (95 triệu euro): Trong khi Wirtz gặp khó với môi trường Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Pháp lại nhanh chóng hòa nhập và đã có 3 bàn, 1 kiến tạo từ đầu mùa.
|
Tiền đạo Nick Woltemade (85 triệu euro): Newcastle gây sốc khi phá kỷ lục chuyển nhượng CLB để đưa về một chân sút trẻ mới có một mùa giải thi đấu tại Bundesliga.
