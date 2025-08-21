Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.
Kỷ lục khởi công: 20 dự án trên 10.000 tỷ động thổ cùng một ngày
Hàng chục dự án vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng được khởi công trên khắp 3 miền đất nước trong ngày 19/8 vừa qua, kỳ vọng tạo nên bứt phá kinh tế trong năm nay và các năm tới.