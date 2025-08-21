Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỷ lục khởi công: 20 dự án trên 10.000 tỷ động thổ cùng một ngày

  • Thứ năm, 21/8/2025 10:31 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Hàng chục dự án vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng được khởi công trên khắp 3 miền đất nước trong ngày 19/8 vừa qua, kỳ vọng tạo nên bứt phá kinh tế trong năm nay và các năm tới.

du an khoi cong, du an 19/8, du an lon anh 1

Cận cảnh khu đất gần 2.000 ha xây 'siêu sân bay' 121.000 tỷ đồng

Sáng 19/8, dự án "siêu" cảng hàng không quốc tế Gia Bình trải rộng trên khu đất gần 2.000 ha ở xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức được bấm nút khởi công.

Loạt công trình trường học đồng loạt khởi công, khánh thành

Sáng 19/8, hàng loạt công trình trường học ở các tỉnh, thành trên khắp cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công.

Thủ tướng: Việt Nam tự tin làm những công trình thế kỷ

Sáng 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố khánh thành 250 công trình, dự án trên cả nước nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

