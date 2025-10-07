Kỷ lục của Xiaomi 17 được xác nhận

Xiaomi 17 series đã vượt mốc 1 triệu chiếc bán ra chỉ sau 5 ngày ra mắt.

Xiaomi 17 series đã đạt con số ấn tượng 1 triệu chiếc chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên mở bán. Ảnh: Wired.

Theo thông tin được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV News) đăng tải và được ông Lei Jun chia sẻ lại trên trang cá nhân, doanh số bán hàng của Xiaomi 17 series đã đạt con số ấn tượng 1 triệu chiếc chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên mở bán.

Trước đó, ông Lu Weibing, Đối tác, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc bộ phận điện thoại di động và thương hiệu Xiaomi, cho biết trên Weibo rằng doanh số của toàn bộ dòng Xiaomi 17 đã tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ các thế hệ tiền nhiệm, bất chấp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu tại nước này đang diễn ra.

Ông Lu Weibing nhấn mạnh dòng Xiaomi 17 Pro, mô tả doanh số đã "vượt xa mọi kỳ vọng" và Tập đoàn đang khẩn trương bổ sung nguồn cung. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này cũng đang ghi nhận mức độ phổ biến ngày càng tăng.

Chủ tịch Xiaomi Lei Jun trích dẫn tin của Đài Truyền hình Trung Quốc. Ảnh: IThome.

Dòng Xiaomi Mi 17 chính thức được mở bán vào sáng ngày 27/9. Chỉ sau 5 phút đầu tiên, dòng sản phẩm này đã phá vỡ kỷ lục doanh số và doanh thu ngày đầu tiên của một dòng điện thoại nội địa mới ở mọi phân khúc giá trong năm 2025.

Đáng chú ý nhất, mẫu Xiaomi Mi 17 Pro Max thiết lập kỷ lục về doanh số và doanh thu ngày đầu tiên cho một mẫu điện thoại nội địa mới trong năm nay, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán ra của toàn bộ dòng Xiaomi Mi 17 series.

Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ này, tổng số điện thoại Xiaomi 17 series được bán ra đã chính thức vượt mốc 1 triệu đơn vị sau 5 ngày có mặt trên thị trường. Ông Lu Weibing cũng cho biết bên cạnh sự đột phá của dòng Pro, phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này cũng đang ghi nhận mức độ phổ biến ngày càng tăng, góp phần củng cố vào thành tích ấn tượng chung của cả series.

Theo các chuyên gia phân tích, kỷ lục của Xiaomi 17 không chỉ là một con số ấn tượng về mặt thương mại, mà còn là tín hiệu rõ ràng về sự chuyển dịch trong nhận thức của người tiêu dùng đối với thương hiệu Xiaomi.

Thành công này chứng minh Xiaomi đã đặt chân vững chắc vào phân khúc smartphone cao cấp, vốn là “sân chơi” của các đối thủ lớn như Apple hay Samsung.

Việc dòng Pro Max chiếm hơn một nửa tổng doanh số cho thấy người dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho các tính năng “độc lạ” mà Xiaomi trang bị cho chiếc flagship. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang có dấu hiệu bão hòa.