Kỳ lân fintech Indonesia mua lại ngân hàng số Timo

Ngân hàng số Timo đã được kỳ lân fintech Indonesia Kredivo mua lại 100% cổ phần, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp này trong tham vọng mở rộng hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Timo đã về chung một nhà với Kredivo - nền tảng fintech của Indonesia. Ảnh: Timo.

Nền tảng tín dụng số Indonesia Kredivo đã mua lại 100% cổ phần của ngân hàng số Timo, theo nguồn tin của DealStreetAsia. Chi tiết tài chính của thương vụ không được công bố, song giao dịch được cho là đã hoàn tất cách đây vài tháng.

Sau khi hoàn tất mua lại, Timo sẽ hoạt động như một bộ phận trực thuộc Kredivo. Đồng sáng lập kiêm CEO của Kredivo Group, Akshay Garg, dự kiến phụ trách hoạt động của thực thể hợp nhất.

Theo kế hoạch, thương hiệu Timo vẫn được giữ lại làm nền tảng ngân hàng số, trong khi công nghệ cho vay của Kredivo sẽ được tích hợp để phát triển các sản phẩm tín dụng.

Trong ba năm tới, Kredivo dự kiến đầu tư khoảng 15 triệu USD vào thị trường Việt Nam, một trong những hệ sinh thái fintech tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Trước đó vào năm 2021, công ty mẹ của Kredivo là FinAccel đã gia nhập thị trường Việt Nam thông qua việc nắm cổ phần chi phối tại một liên doanh địa phương. Đối tác của FinAccel trong liên doanh này là Phoenix Holdings.

Tháng 12 năm ngoái, các nguồn tin cho biết Kredivo đã huy động hơn 100 triệu USD vốn mới trong vòng gọi vốn do Mizuho Bank dẫn dắt. Thương vụ này được thiết kế với lượng lớn cổ phần thứ cấp nhằm tạo thanh khoản cho các cổ đông đầu tiên của công ty.

Gần đây nhất, vào tháng 2, Kredivo cũng đã mua lại 100% cổ phần của startup GajiGesa, một nền tảng cung cấp dịch vụ rút lương trước (earned wage access) tại Indonesia. Giá trị thương vụ được cho là khoảng 5- 6 triệu USD , thấp hơn nhiều so với mức định giá gần 30 triệu USD của GajiGesa trước đó.

Timo được thành lập năm 2015 bởi ông Don Lam, người đồng thời là CEO của VinaCapital. Đây được xem là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ như thanh toán, thẻ, đầu tư, bảo hiểm và vay trả góp.

Timo cũng cho biết mình là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai dịch vụ định danh điện tử e-KYC, cho phép khách hàng mở tài khoản hoàn toàn trực tuyến.

Trong quá trình phát triển, ngân hàng số này đã thu hút nhiều nhà đầu tư fintech quốc tế. Năm 2022, Timo gọi vốn 20 triệu USD trong vòng đầu tư do quỹ Square Peg dẫn dắt, với sự tham gia của các công ty fintech như FinAccel, StashAway, Pluang và Airwallex, cùng các quỹ đầu tư như Jungle Ventures và Granite Oak. Năm 2023, công ty được cho là đã huy động thêm 10 triệu USD từ các nhà đầu tư hiện hữu.

Trước khi được Kredivo mua lại, năm 2019 Timo đã công bố hợp tác chiến lược với Viet Capital Bank, thay thế VPBank làm ngân hàng đối tác để vận hành các dịch vụ tài chính.