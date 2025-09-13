Sau khi tổ chức lễ cưới kín tiếng, nam ca sĩ Kim Jong Kook mới đây đăng tải đoạn clip xin lỗi người hâm mộ.

Theo tờ Chosun, hôn lễ của Kim Jong Kook được truyền thông Hàn đánh giá là kín tiếng hiếm thấy đối với một nghệ sĩ nổi tiếng, có sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm. Tới tận khi lễ cưới diễn ra, công chúng hoàn toàn không có thông tin gì về thiệp mời, ảnh cưới, thậm chí danh tính cô dâu cũng được giữ kín.

Mới đây, hôm 11/9, Kim Jong Kook gây chú ý khi đăng tải trên kênh cá nhân đoạn clip nhắn gửi tới người hâm mộ. Mở đầu clip, nam ca sĩ chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã chúc mừng đám cưới của tôi. Từ nay tôi sẽ sống nỗ lực hơn nữa. Vì bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới nên tuần này tôi không kịp chuẩn bị nội dung riêng. Thay vào đó, tôi sẽ công bố video đã quay trước để dành cho ngày cưới”.

Kim Jong Kook xin lỗi sau đám cưới kín tiếng. Ảnh: OSEN.

Trong video, Kim Jong Kook trực tiếp báo tin vui đến các thành viên Running Man cũng như những người bạn thân thiết trước khi hôn lễ diễn ra.

Nam ca sĩ sau đó gửi lời xin lỗi khán giả: “Vì một số nguyên nhân mà tôi phải chuẩn bị lễ cưới một cách lặng lẽ, nên không thể chia sẻ nhiều với người hâm mộ. Tôi thật sự áy náy. Với những ai cảm thấy mệt mỏi vì các tin tức liên quan đến tôi, tôi cũng chân thành xin lỗi. Cảm ơn những người đã luôn yêu thương và ủng hộ cho khởi đầu mới này của tôi”.

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng phủ nhận chuyện "cưới chạy bầu". Anh nói: "Ở tuổi này rồi, nếu đó là chuyện mang thai ngoài ý muốn thì cũng là một điều may mắn. Nhưng điều đó không phải sự thật. Tôi kết hôn vì tôi yêu cô ấy. Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt".

Lễ cưới của Kim Jong Kook chính thức diễn ra tại Seoul vào chiều 5/9. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, hoàn toàn không có sự tham dự của truyền thông, chỉ có bạn bè và người thân hai bên gia đình. Yoo Jae Suk - bạn thân của Kim Jong Kook - được chọn làm MC trong lễ cưới. Trong khi đó, thông tin về người chủ hôn hay dàn nghệ sĩ khách mời đều được giữ kín.

Trước khi kết hôn, Kim Jong Kook từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các sao nữ như Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Chae Yeon, Song Ga In, Hong Jin Young…