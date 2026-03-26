'Kiến trúc sư' phong tỏa eo biển Hormuz bị hạ sát

Israel tuyên bố hoàn tất loạt không kích quy mô lớn vào hạ tầng Iran, trong khi từ rạng sáng 26/3 Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân của Israel.

Video Mỹ không kích mục tiêu Iran gần sân bay Bandar Abbas Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại các đợt không kích hôm 25/3 nhằm vào một mục tiêu tại Iran, được cho là nằm gần Sân bay Quốc tế Bandar Abbas ở miền nam nước này.

Israel tuyên bố hạ sát 'kiến trúc sư' làm tê liệt Eo biển Hormuz

Ông Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong cuộc không kích tại Bandar Abbas. Ảnh: Radio Farda.

Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri - Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas, theo nguồn tin từ Times of Israel.

Ông Tangsiri được xem là nhân vật chủ chốt đứng sau chiến lược kiểm soát và có thể phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Hiện cả Iran và Israel chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, hồi tháng 1/2026, từng xuất hiện tin đồn về cái chết của ông nhưng đã bị phía Iran bác bỏ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến mới nhất trong chuỗi tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao Iran kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát.

Iran phóng tên lửa nhằm vào cơ sở hạt nhân Israel

Theo hãng tin Tasnim của Iran, từ rạng sáng 26/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã bắt đầu đợt tấn công mới nhằm vào Mỹ và Israel.

Theo IRGC, các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa nhằm vào trung tâm kiểm soát quân sự của Israel và các cơ sở công nghiệp liên quan đến lĩnh vực hạt nhân của nước này ở phía nam Biển Chết.

Tính đến trưa ngày 26/3, Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 5 đợt tên lửa kể từ rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, Israel tuyên bố hoàn tất loạt không kích quy mô lớn vào hạ tầng Iran, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống nhiều khu vực tại Israel và Tehran báo cáo thương vong dân thường.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: “Các đội tìm kiếm và cứu hộ thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đang trên đường tới hiện trường sau khi nhận được thông tin về một vụ va chạm tại khu vực miền trung Israel”.

Ở chiều ngược lại, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hai thiếu niên nằm trong số những người thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra hôm 25/3 tại thành phố Shiraz, miền nam nước này, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ việc.

Các thành viên của lực lượng cứu hộ khẩn cấp Israel , các quan chức an ninh và người dân tập trung tại hiện trường vụ tấn công tên lửa, sau khi Iran phóng nhiều loạt tên lửa vào Israel vào ngày 26/3. Ảnh: Reuters.

Đại sứ Iran tại Nhật: Mỹ không thể áp đặt kế hoạch hòa bình đơn phương

Đại sứ Iran tại Nhật Bản Peiman Seadat khẳng định Washington không thể đơn phương áp đặt một kế hoạch hòa bình lên Tehran, trong bối cảnh hai bên vẫn giằng co về triển vọng đàm phán và chưa có dấu hiệu chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại Tokyo sau cuộc gặp với các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Nhật Bản, ông Seadat dường như ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói: “Không thể có chuyện một bên đưa ra kế hoạch hòa bình rồi tuyên bố sẽ áp đặt nó”. “Không có chuyện áp đặt đơn phương. Điều đó là không thể chấp nhận”, ông nhấn mạnh.

Chạy đua cứu nạn sau không kích ở tây Iran Lực lượng Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại tỉnh Lorestan sau các cuộc không kích, trong bối cảnh nhiều khu vực bị san phẳng và nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng.

Israel bị cáo buộc rải phốt pho trắng xuống Lebanon

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết họ đã thu thập được bằng chứng cho thấy Israel tiếp tục sử dụng đạn chứa phốt pho trắng tại miền nam Lebanon, làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo các nhà nghiên cứu, khi đạn pháo 155mm dòng M825 phát nổ trên không, các khối chứa phốt pho trắng sẽ phát tán, tạo ra luồng khói đặc trưng hình “đốt ngón tay”. Dấu hiệu này được sử dụng để xác minh việc loại vũ khí gây tranh cãi này đã được triển khai tại khu vực.

Tổ chức có trụ sở tại New York cho biết đã xác thực và định vị được 8 hình ảnh ghi lại các vụ nổ phốt pho trắng trên không tại khu dân cư ở thị trấn Yohmor, miền nam Lebanon, trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự của Israel liên quan đến xung đột Gaza.

Kể từ đó, thêm nhiều video xuất hiện, được cho là ghi lại các vụ nổ tương tự tại khu vực này. Các nhà nghiên cứu nhận định, với khoảng 800.000 người dân Lebanon phải rời bỏ nhà cửa sau khi quân đội Israel yêu cầu sơ tán, nhiều vụ việc có thể chưa được ghi nhận đầy đủ.

Trong tuần qua, lực lượng Israel được cho là vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng Hezbollah tại miền nam Lebanon, bất chấp các đợt không kích dữ dội. Những ngày gần đây, quân đội Israel đã tấn công nhiều mục tiêu hạ tầng như đường sá, trạm xăng, cầu và cơ sở y tế, nhằm cô lập khu vực này với phần còn lại của đất nước.

Lực lượng Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Tehran

Hãng tin Tasnim, có liên hệ với nhà nước Iran, dẫn nguồn tin “thạo tin” cho biết các lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn đã sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống Mỹ và Israel.

Theo nguồn tin này, lực lượng Houthi - còn gọi là phong trào Ansarullah tại Yemen - có thể nhanh chóng kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, và đây được coi là “nhiệm vụ dễ dàng”.

Eo biển Bab al-Mandab đang được giới quan sát đánh giá là quân bài chiến lược Iran sẽ tung ra tiếp theo.

Kể từ tháng 10/2023, nhóm này đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại Biển Đỏ khi tiến hành hàng trăm vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Israel, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Tel Aviv tại Gaza.

Ngoài ra, Houthi cũng nhắm vào các tàu có liên hệ với Mỹ và Anh, làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu. Các nỗ lực ngăn chặn từ bên ngoài đến nay vẫn chưa thể chấm dứt các cuộc tấn công này.

Dù Mỹ và các nước phương Tây đã triển khai lực lượng hải quân hộ tống tàu qua khu vực, kịch bản Houthi kiểm soát eo biển Bab al-Mandab có thể khiến các lựa chọn ứng phó bị thu hẹp đáng kể.

Eo biển Bab al-Mandab là tuyến hàng hải chiến lược nối Địa Trung Hải với Biển Ả Rập, đóng vai trò huyết mạch kết nối thương mại giữa châu Âu, châu Phi và châu Á.

Tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công trên Biển Đen

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết một tàu chở dầu thô do nước này vận hành, với 27 thủy thủ người Thổ Nhĩ Kỳ trên tàu, đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công trên Biển Đen.

Theo hãng tin Anadolu, vụ việc không gây thương vong.

Kênh truyền hình NTV đưa tin con tàu thuộc sở hữu của công ty Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas, treo cờ Sierra Leone. Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy tàu vừa rời cảng Novorossiysk của Nga, chở khoảng 1 triệu thùng dầu thô trước khi bị tấn công.

Nỗi đau của lao động Nam Á kẹt giữa làn đạn

Khi tên lửa dội xuống các quốc gia vùng Vịnh, những người chịu tác động trực diện nhất không phải là giới tinh hoa, mà là hàng triệu lao động nghèo đến từ Nam Á.

Với họ, chiến tranh không chỉ là nỗi lo mất mạng, mà còn là sự sụp đổ của những giấc mơ thoát nghèo. Kuna Khuntia (25 tuổi), một thợ lắp ống nước đến từ bang Odisha (Ấn Độ), đã qua đời tại Doha (Qatar) vào ngày 7/3.

Nguyên nhân không phải do trúng đạn trực tiếp, mà là một cơn đau tim dữ dội sau khi nghe tiếng nổ kinh hoàng của tên lửa và các mảnh vỡ đánh chặn rơi ngay sát nơi ở. Cái chết của Kuna đã dập tắt hy vọng duy nhất của gia đình Khuntia.

Jaya Khuntia và gia đình, vài ngày sau cái chết của người con trai Kuna tại Doha, Qatar. Ảnh: Al Jazeera.

Họ đang gánh khoản nợ 300.000 rupee (khoảng 3.200 USD ) vay để tổ chức đám cưới cho hai con gái. Với mức lương 35.000 rupee tại Qatar, Kuna là "chiếc phao cứu sinh" cuối cùng.

Trong số những thường dân thiệt mạng tại UAE, Oman và Saudi Arabia do các cuộc tấn công của Iran, phần lớn là người Nam Á (Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh và Nepal).

Họ làm việc tại các nhà máy lọc dầu, bến cảng, sân bay và các công trường xây dựng - vốn là những mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch oanh tạc của Iran. Có khoảng 21 triệu lao động Nam Á tại vùng Vịnh, chiếm tới 1/3 tổng dân số khu vực.

Tại 6 nước Ả Rập vùng Vịnh, người nước ngoài thậm chí chiếm đa số với 35 triệu người trên tổng số 62 triệu dân. Cuộc chiến không chỉ làm rung chuyển các gia đình mà còn đe dọa nền kinh tế của cả một châu lục. Kiều hối từ vùng Vịnh gửi về Nam Á lên tới 103 tỷ USD /năm (tương đương GDP của Oman).

Iran tung video 'bắn hạ' tiêm kích F/A-18 Mỹ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.