Kiếm 4,2 triệu USD ở tuổi 25 nhờ danh xưng 'cô gái đẹp nhất thế giới'

Theo Daily Mail, Thylane Blondeau - người từng được mệnh danh “cô gái đẹp nhất thế giới” - được ước tính đã xây dựng khối tài sản khoảng 4,2 triệu USD trước khi bước sang tuổi 25, phần lớn nhờ tận dụng danh tiếng từ sớm để phát triển sự nghiệp và kinh doanh.

Sinh ra trong gia đình có cha là cựu cầu thủ bóng đá Patrick Blondeau và mẹ là nhà thiết kế Veronika Loubry, Thylane được phát hiện trên đường phố Paris từ năm 6 tuổi và nhanh chóng gây chú ý trong làng mốt quốc tế. Đến năm 10 tuổi, cô trở thành người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên Vogue Paris, dù bộ ảnh khi đó vấp phải tranh cãi vì bị cho là “tình dục hóa” trẻ em.

Từ bước ngoặt này, Thylane dần xây dựng sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren hay Hugo Boss. Cô cũng tham gia chiến dịch quảng bá của Dolce & Gabbana cùng các gương mặt nổi bật như Zendaya, Lucky Blue Smith và Presley Gerber.

Trong giai đoạn thiếu niên, Thylane từng sinh sống tại London và có mối quan hệ thân thiết với Brooklyn Beckham, đồng thời sở hữu bất động sản tại St Tropez. Hiện cô đã trở về Pháp, sinh sống cùng vị hôn phu DJ Ben Attal.

Thylane Blondeau khi mới 6 tuổi đã được gọi là “cô gái đẹp nhất thế giới”. Ảnh: @Thylane.

Bên cạnh hoạt động người mẫu, Thylane mở rộng sang kinh doanh với thương hiệu chăm sóc tóc ENALYHT do chính cô sáng lập. Hiện một số sản phẩm như mặt nạ phục hồi tóc có giá khoảng 36,5 euro, trong khi dầu dưỡng tóc được bán với giá 44,5 euro.

Trước đó, cô cũng từng ra mắt hai dòng thời trang Heaven May và No Smile, tuy nhiên cả hai hiện đã ngừng hoạt động. Với 6,8 triệu người theo dõi trên Instagram, Thylane duy trì sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, các chuyến du lịch và sự kiện thảm đỏ.

Dù đạt được nhiều thành công, Thylane nhiều lần bày tỏ quan điểm không muốn bị định danh bởi danh xưng “cô gái đẹp nhất thế giới”.

“Khi còn nhỏ, bạn không thực sự để ý. Mọi người nói ‘bạn là cô gái đẹp nhất thế giới’, còn bạn chỉ nghĩ ‘không đâu, tôi chỉ đang chơi iPad thôi. Ngay cả bây giờ, khi mọi người vẫn nói vậy, tôi vẫn nghĩ: không, tôi chỉ là một con người”, cô chia sẻ với Telegraph.

Mới đây, người mẫu sinh năm 2001 thông báo đính hôn với Ben Attal trong kỳ nghỉ tại Hy Lạp. Cô chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 30.000 bảng Anh cùng lời xác nhận đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.