Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Kiếm 4,2 triệu USD ở tuổi 25 nhờ danh xưng 'cô gái đẹp nhất thế giới'

  • Thứ hai, 6/4/2026 21:38 (GMT+7)
Theo Daily Mail, Thylane Blondeau - người từng được mệnh danh “cô gái đẹp nhất thế giới” - được ước tính đã xây dựng khối tài sản khoảng 4,2 triệu USD trước khi bước sang tuổi 25, phần lớn nhờ tận dụng danh tiếng từ sớm để phát triển sự nghiệp và kinh doanh.

Sinh ra trong gia đình có cha là cựu cầu thủ bóng đá Patrick Blondeau và mẹ là nhà thiết kế Veronika Loubry, Thylane được phát hiện trên đường phố Paris từ năm 6 tuổi và nhanh chóng gây chú ý trong làng mốt quốc tế. Đến năm 10 tuổi, cô trở thành người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên Vogue Paris, dù bộ ảnh khi đó vấp phải tranh cãi vì bị cho là “tình dục hóa” trẻ em.

Từ bước ngoặt này, Thylane dần xây dựng sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren hay Hugo Boss. Cô cũng tham gia chiến dịch quảng bá của Dolce & Gabbana cùng các gương mặt nổi bật như Zendaya, Lucky Blue Smith và Presley Gerber.

Trong giai đoạn thiếu niên, Thylane từng sinh sống tại London và có mối quan hệ thân thiết với Brooklyn Beckham, đồng thời sở hữu bất động sản tại St Tropez. Hiện cô đã trở về Pháp, sinh sống cùng vị hôn phu DJ Ben Attal.

co gai dep nhat anh 1

Thylane Blondeau khi mới 6 tuổi đã được gọi là “cô gái đẹp nhất thế giới”. Ảnh: @Thylane.

Bên cạnh hoạt động người mẫu, Thylane mở rộng sang kinh doanh với thương hiệu chăm sóc tóc ENALYHT do chính cô sáng lập. Hiện một số sản phẩm như mặt nạ phục hồi tóc có giá khoảng 36,5 euro, trong khi dầu dưỡng tóc được bán với giá 44,5 euro.

Trước đó, cô cũng từng ra mắt hai dòng thời trang Heaven May và No Smile, tuy nhiên cả hai hiện đã ngừng hoạt động. Với 6,8 triệu người theo dõi trên Instagram, Thylane duy trì sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, các chuyến du lịch và sự kiện thảm đỏ.

Dù đạt được nhiều thành công, Thylane nhiều lần bày tỏ quan điểm không muốn bị định danh bởi danh xưng “cô gái đẹp nhất thế giới”.

“Khi còn nhỏ, bạn không thực sự để ý. Mọi người nói ‘bạn là cô gái đẹp nhất thế giới’, còn bạn chỉ nghĩ ‘không đâu, tôi chỉ đang chơi iPad thôi. Ngay cả bây giờ, khi mọi người vẫn nói vậy, tôi vẫn nghĩ: không, tôi chỉ là một con người”, cô chia sẻ với Telegraph.

Mới đây, người mẫu sinh năm 2001 thông báo đính hôn với Ben Attal trong kỳ nghỉ tại Hy Lạp. Cô chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 30.000 bảng Anh cùng lời xác nhận đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Michieda Shunsuke gây ấn tượng với ngoại hình sáng, trong trẻo. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc và thời trang.

Minh An

Đọc tiếp

Dien bien vu cong ty cua NSUT Vu Luan bi kien 20 ty dong hinh anh

Diễn biến vụ công ty của NSƯT Vũ Luân bị kiện 20 tỷ đồng

3 giờ trước

0

Ngày 6/4, ca sĩ Nguyễn Tâm cho biết vẫn đang chờ phán quyết từ Tòa án Nhân dân TPHCM sau gần 6 năm theo đuổi vụ kiện vi phạm bản quyền đối với Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment, đồng thời khẳng định không chấp nhận thương lượng. Phản ứng trước sự việc, NSƯT Vũ Luân cho biết chủ động cung cấp thông tin khi có diễn biến mới.

Thien Nhan lo dien? hinh anh

Thiện Nhân lộ diện?

3 giờ trước

0

Trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, quản lý đăng tải hình ảnh mới của nữ ca sĩ. Một ngày trước, gia đình thông báo mất liên lạc với quán quân The Voice Kids.

Trinh Kien Lac vo no hinh anh

Trịnh Kiện Lạc vỡ nợ

4 giờ trước

0

Tài tử Hong Kong cho biết đã nộp đơn xin phá sản. Anh nợ số tiền lên tới hàng trăm nghìn HKD.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý