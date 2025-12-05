Kịch bản lần đầu tiên xuất hiện ở World Cup 2026

Lúc 0h00 ngày 6/12 (giờ Hà Nội), lễ bốc thăm tại Washington DC sẽ hé lộ diện mạo của kỳ World Cup 2026 với phiên bản 48 đội tuyển chưa từng có trong lịch sử.

World Cup 2026 chứng kiến 48 đội tuyển tranh tài.

Sự kiện bốc thăm được FIFA tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật John F. Kennedy và toàn bộ 48 đội tuyển sẽ biết mình đứng ở đâu trên hành trình hướng đến trận chung kết tại sân vận động MetLife, New Jersey vào tháng 7/2026.

FIFA sớm hoàn tất danh sách 4 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng ngày 19/11/2025. Điểm khác biệt lớn nhất lần này nằm ở cách bố trí nhóm hạt giống số 1. Ba chủ nhà Mexico, Canada và Mỹ được tách riêng bằng 3 quả bóng màu đặc biệt và được ấn định trước vào các vị trí gồm Mexico ở bảng A1, Canada ở B1 và Mỹ ở D1.

Chín đội mạnh nhất còn lại trong nhóm này gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và Đức sẽ được phân vào vị trí số 1 của các bảng còn lại. Lễ bốc thăm sẽ lần lượt đi từ nhóm 1 đến nhóm 4 để hoàn thiện 12 bảng đấu A-L.

FIFA đưa ra nguyên tắc phân nhánh lần đầu tiên xuất hiện. Theo cơ chế bốc thăm mới kiểu Wimbledon, 4 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA gồm Tây Ban Nha (1), Argentina (2), Pháp (3) và Anh (4) sẽ được đẩy sang 2 nhánh khác nhau.

Mô hình phân nhánh kiểu tennis vốn được thiết kế để tạo điều kiện cho các tay vợt hàng đầu gặp nhau ở chung kết. Trong bóng đá, mục tiêu tương tự là tối đa hóa khả năng xuất hiện một trận chung kết giữa hai đội tuyển mạnh nhất thế giới. "Bốn đội có thứ hạng FIFA cao nhất không thể gặp nhau trước vòng bán kết nếu đều đứng đầu bảng", FIFA xác nhận.

Lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra vào lúc 0h00 ngày 6/12.

Về yếu tố địa lý, FIFA giữ nguyên quy tắc quen thuộc mỗi bảng chỉ có tối đa một đội từ mỗi châu lục, ngoại trừ châu Âu. Với 16 đại diện, bóng đá châu Âu buộc phải rải đều. Ở đó, mỗi bảng phải có ít nhất một, nhưng không được quá hai đội châu Âu. Các vị trí của nhóm 4 – gồm những đội thắng từ vòng play-off châu Âu và liên lục địa, cũng phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc này.

Lịch thi đấu chi tiết như sân bãi và giờ thi đấu từng trận sẽ được FIFA công bố một ngày sau lễ bốc thăm. Với hàng loạt quy định mới, lễ bốc thăm năm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên những bảng tử thần đầy kịch tính.

Hiện 42 trong số 48 đội chính thức có vé dự giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico vào hè năm sau. Sáu tấm vé cuối cùng – bao gồm bốn từ châu Âu và hai từ play-off liên lục địa, sẽ hoàn tất bức tranh 48 đội dự World Cup 2026.