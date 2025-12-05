Haaland biến mọi bảng đấu thành “bảng tử thần” tại World Cup 2026

World Cup 2026 với 48 đội tuyển hứa hẹn tạo nên bức tranh cạnh tranh rộng mở hơn, khi tài năng được dàn trải qua 12 bảng đấu thay vì 8 như truyền thống.

Erling Haaland đang có phong độ cao ở cấp độ ĐTQG lẫn CLB.

Tuy vậy, một yếu tố gần như chắc chắn: bảng có sự hiện diện của Erling Haaland và Na Uy sẽ lập tức trở thành “bảng tử thần”.

Na Uy bước vào lễ bốc thăm với vị thế khó tin: hoàn tất vòng loại khu vực UEFA bằng chuỗi 8 trận toàn thắng, nhưng chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3 do đứng thứ 29 FIFA. Sự nghịch lý ấy khiến giới chuyên môn cảnh báo bất kỳ đội nào rơi vào bảng đấu của Na Uy sẽ phải đối mặt rủi ro lớn.

“Họ mạnh hơn rất nhiều so với một đội Pot 3”, huyền thoại bóng đá Mỹ Landon Donovan nhận xét. “Họ chưa đạt tầm Pot 1, nhưng chắc chắn thuộc nhóm Pot 2. Phong độ cao chỉ mới đến gần đây, nên bảng xếp hạng chưa theo kịp”.

Tâm điểm của Na Uy, dĩ nhiên, là Erling Haaland. Tiền đạo cao 1,96 mét khép lại vòng loại với 16 bàn, san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một chiến dịch vòng loại World Cup của Robert Lewandowski. Khoảng cách giữa Haaland và phần còn lại nói lên tất cả: người đứng sau anh, Marko Arnautović, chỉ có... 8 bàn.

Đối đầu Haaland trong một kỳ World Cup, theo Donovan, là “ác mộng thực sự”, đặc biệt trong các tình huống một đối một.

Song Na Uy không chỉ có Haaland. Họ sở hữu lứa cầu thủ được gọi là “thế hệ vàng” với Odegaard, cùng hai mũi khoan cánh Antonio Nusa và Oscar Bobb. Huyền thoại Mỹ Cobi Jones đánh giá bộ đôi này “bùng nổ trong các pha đi bóng 1v1”, còn Odegaard mang lại đẳng cấp tổ chức vượt trội.

Bởi vậy, một bảng đấu có thể tạm gọi là dễ, cho đến khi lá thăm mang tên Na Uy xuất hiện ở Pot 3. Từ khoảnh khắc ấy, mọi toan tính đều thay đổi.