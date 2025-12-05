Viễn cảnh bảng đấu tệ nhất của tuyển Anh ở World Cup 2026

Tuyển Anh bước vào lễ bốc thăm World Cup với tư cách hạt giống số 1, nhưng nhiều kịch bản vẫn khiến thầy trò Thomas Tuchel phải lo lắng.

Tuyển Anh hồi hộp bước vào lễ bốc thăm World Cup 2026.

Croatia được xem là đối thủ “đinh” ở nhóm hạt giống số 2: đứng thứ 10 thế giới, vào chung kết và bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất. Tuy vậy, quy định chỉ cho phép tối đa hai đội châu Âu chung bảng lại khiến việc gặp Croatia trở thành con dao hai lưỡi: Anh sẽ tránh được Na Uy của Erling Haaland ở nhóm 3 hoặc Italy ở nhóm 4, nếu đội bốn lần vô địch vượt qua vòng play-off.

Xét theo thứ hạng FIFA và các đội giành vé, bảng đấu “ác mộng” với Anh có thể là Croatia, Panama, Jordan.

Ngoài châu Âu, DR Congo là đội nhóm 4 có vị trí cao nhất trong trường hợp họ qua vòng play-off. Ghana cũng được đánh giá là đối thủ khó chịu. Trong khi đó, Cape Verde cũng không thể xem thường khi từng đánh bại Ghana tại CAN năm ngoái.

Một kịch bản còn nặng đô hơn: Anh rơi vào bảng có Morocco, Na Uy (hoặc Scotland vì sự kình địch), và Jordan. Nếu Morocco góp mặt, Anh sẽ tránh được việc phải gặp Ai Cập của Mohamed Salah ở nhóm 3, Ghana hay DR Congo nếu đội châu Phi này vượt qua vòng loại.

Trong nhóm 2, Ecuador nổi lên như đội cần đặc biệt dè chừng. Họ đứng thứ hai vòng loại Nam Mỹ sau Argentina, chỉ thủng lưới 5 bàn/18 trận và thua hai lần. Độ cao Quito là lợi thế, nhưng họ cũng thể hiện bản lĩnh khi hòa Brazil và thắng Argentina sớm giành vé tại Guayaquil. Colombia và Uruguay của Marcelo Bielsa, đội hứa hẹn có lực lượng CĐV khổng lồ, cũng khiến nhóm hạt giống này trở nên khắc nghiệt.

Lễ bốc thăm có thể đưa Anh vào bảng dễ thở. Nhưng cũng có thể đặt họ trước một hành trình đầy cạm bẫy ngay từ vòng đầu tiên. Lúc 0h ngày 6/12, lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra.