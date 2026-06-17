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Xã hội

Ki-ốt trong chợ Mỹ Đình bốc cháy lúc nửa đêm, cảnh sát phá cửa cuốn dập lửa

  • Thứ tư, 17/6/2026 10:03 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Phát hiện ngọn lửa bùng phát từ một ki-ốt trong chợ Mỹ Đình, Hà Nội, lực lượng cảnh sát PCCC phá cửa cuốn tiếp cận đám cháy, ngăn lửa lan sang các ki-ốt bên cạnh.

Hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh: CACC.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội vừa kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại một ki-ốt trong chợ Mỹ Đình, đường Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23h35 ngày 16/6, trong quá trình tuần tra, lực lượng PCCC cơ sở phát hiện khói lửa bốc lên từ một ki-ốt kinh doanh đồ ăn uống trong chợ.

Ngay sau đó, lực lượng tổ chức chữa cháy ban đầu và báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 và số 2 đến hiện trường xử lý sự cố.

Lực lượng thường trực tại điểm trực số 2 thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 chỉ mất khoảng 3 phút để tiếp cận hiện trường và triển khai công tác chữa cháy.

Qua kiểm tra, đám cháy xảy ra bên trong một ki-ốt có kết cấu tường gạch, mái tôn.

Do ki-ốt đã đóng cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa có nguy cơ lan rộng sang các gian hàng liền kề.

Trước tình huống trên, chỉ huy chữa cháy đã tổ chức lực lượng thành hai mũi. Một mũi triển khai phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh. Mũi còn lại phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận bên trong, đồng thời triển khai các đội hình chữa cháy, khống chế đám cháy và kiểm tra khả năng có người mắc kẹt.

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Lực lượng chức năng phá cửa cuốn dập tắt đám cháy ki-ốt. Ảnh: CACC.

Cùng thời điểm, lực lượng công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ, dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ công tác chữa cháy.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 23h51 cùng ngày, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và bảo vệ an toàn hơn 4.000 m² diện tích chợ cùng hàng trăm ki-ốt của tiểu thương.

Theo cơ quan chức năng, kết quả trên tiếp tục cho thấy hiệu quả của việc bố trí các điểm chữa cháy thường trực nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, phát huy "thời gian vàng" trong công tác chữa cháy.

Bên cạnh đó, việc chủ động về lực lượng, phương tiện tại cơ sở cũng góp phần phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong xử lý các tình huống cháy, nổ.

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https://vtcnews.vn/ki-ot-trong-cho-my-dinh-boc-chay-luc-nua-dem-canh-sat-pha-cua-cuon-dap-lua-ar1024013.html

Theo Viên Minh/VTC News

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