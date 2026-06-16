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Xã hội

Cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội

  • Thứ ba, 16/6/2026 07:40 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 căn biệt thự liền kề Khu đô thị Văn Phú, cảnh sát huy động xe thang, xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

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Khoảng 19h16 ngày 15/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận tin báo vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 20 thuộc Khu đô thị Văn Phú.
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Thông tin ban đầu, đây vừa là nơi làm việc, vừa là kho chứa hàng hóa kinh doanh các thiết bị dành cho mẹ và bé của công ty. Đám cháy được xác định xuất phát từ tầng 4 của ngôi nhà. Toàn bộ người bên trong kịp thời thoát ra ngoài an toàn.
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Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động xe thang, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đến 22h22 cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn được các lực lượng tích cực triển khai.
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Kho hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng.
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Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân.

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https://vtcnews.vn/chay-biet-thu-lien-ke-o-ha-noi-nhieu-nguoi-kip-thoi-thoat-nan-ar1023798.html

Theo Minh Tuệ/VTC News

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