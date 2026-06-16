Cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội

Thông tin ban đầu, đây vừa là nơi làm việc, vừa là kho chứa hàng hóa kinh doanh các thiết bị dành cho mẹ và bé của công ty. Đám cháy được xác định xuất phát từ tầng 4 của ngôi nhà. Toàn bộ người bên trong kịp thời thoát ra ngoài an toàn.