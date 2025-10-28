Khủng hoảng truyền thông của Yamal

Lamine Yamal đối diện với cơn bão chỉ trích sau màn trình diễn kém tại trận Siêu kinh điển hôm 27/10.

Yamal tạo nhiều tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trước trận Siêu kinh điển với Real Madrid, Yamal đã khiến dư luận dậy sóng khi tuyên bố rằng đối thủ “vừa ăn cắp vừa hay kêu ca”. Câu nói tưởng như là trò đùa của tiền đạo người Tây Ban Nha lại bị giới truyền thông nước này khai thác triệt để, biến anh thành tâm điểm chỉ trích.

Trên sân Bernabeu, Yamal có màn trình diễn thất vọng. Anh chơi thiếu đột phá và gần như biến mất trong hệ thống của HLV Hansi Flick. Giới chuyên môn cho rằng sự ồn ào ngoài sân khiến cầu thủ trẻ này mất tập trung và đánh mất sự tự tin vốn có.

Không chỉ vậy, các hoạt động trên mạng xã hội - từ việc đăng video tự tôn vinh bản thân cho đến tham dự những sự kiện không liên quan - khiến hình ảnh của Yamal bị đánh giá là "thiếu chuyên nghiệp".

Yamal vướng vào xung đột ở trận Siêu kinh điển. Ảnh: Reuters.

Mundo Deportivo cho biết ban huấn luyện Barcelona không hài lòng với cách ứng xử của Yamal. Những người đứng đầu nhắc nhở riêng cầu thủ 18 tuổi, cho rằng anh cần hành xử đúng mực. HLV Hansi Flick muốn Yamal “im lặng và tập trung thi đấu”, tránh biến mình thành cái tên để truyền thông khai thác đời tư thay vì là một cầu thủ đang trên đà phát triển.

Sắp tới, Barca cùng người đại diện Jorge Mendes sẽ theo dõi chặt chẽ các bài đăng mạng xã hội và những buổi phỏng vấn của Yamal, nhằm ngăn chặn các phát ngôn gây tranh cãi hoặc việc phơi bày đời tư quá mức.

Với Barcelona, Yamal vẫn là “viên ngọc quý”. Đội bóng kỳ vọng tài năng trẻ này sớm vượt qua áp lực. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được bản thân, hào quang truyền thông có thể sớm biến thành gánh nặng đối với Yamal.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.