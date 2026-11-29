Nước tràn vào nhà chỉ trong 5-10 phút, cuốn trôi 7 tủ lạnh khách gửi sửa ở Quy Nhơn. Tại Nha Trang, 63 hộ dân được sơ tán khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Cảnh ngổn ngang trong tiệm điện lạnh ở Quy Nhơn sau lũ Nước lũ dâng đến nửa nhà chỉ trong 5-10 phút, anh Lê Thanh Hưng, chủ tiệm điện lạnh ở Quy Nhơn, không kịp di chuyển tài sản. 7 chiếc tủ lạnh của khách bị hỏng toàn bộ.

Sáng 29/11, trong lúc vợ rửa lớp bùn non bám trên những món đồ còn giữ được, anh Lê Thanh Hưng lại nhận tủ lạnh, tủ đông của hàng xóm và người dân quanh khu vực mang đến sửa. Chỉ trong buổi sáng, chủ cơ sở điện lạnh trên đường Phạm Thị Đào, khu dân cư Richmond Quy Nhơn (Gia Lai), nhận khoảng 4-5 đơn, phần lớn là thiết bị bị ngập nước.

Một ngày trước đó, 7 chiếc tủ lạnh khách gửi tại cửa hàng của anh đã bị nước lũ cuốn trôi. Theo anh Hưng, từ lúc nước bắt đầu dâng nhanh đến khi tràn vào, ngập đến nửa căn nhà, chỉ khoảng 5-10 phút.

“Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tôi không kịp di chuyển tài sản và thiết bị”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Ngoài số tủ lạnh của khách, một số đồ dùng cá nhân của gia đình cũng bị cuốn đi. Anh Hưng ước tính tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Cửa hàng của anh Lê Thanh Hưng bị cuốn trôi 7 tủ lạnh, thiệt hại 50 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Nước ngập quá nửa tượng Phật ở Tam Kỳ

Mưa lớn từ đêm 27 đến ngày 28/11 khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Quy Nhơn ngập sâu. Một số điểm ở khu vực Quy Nhơn Nam ngập khoảng 1-1,5 m. Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua các đoạn nước sâu.

Ở Tam Kỳ (Đà Nẵng), trong đêm, anh Phạm Hoàng Phú cùng lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ người dân ở các vùng trũng ven sông di chuyển tránh lũ, kê cao đồ đạc. Tại những nơi đã được chính quyền cảnh báo có nguy cơ ngập, các hộ dân tranh thủ chuyển tài sản trước khi nước dâng thêm.

Đến sáng 29/11, nước vẫn ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư. Tại chùa Phú Quang, nước tràn vào khuôn viên, phủ kín các lối đi. Phía ngoài cổng là nơi ngập sâu nhất. Có chỗ nước lên quá nửa thân tượng Phật.

Mực nước tại chùa Phú Quang vẫn cao sáng 29/11. Ảnh: NVCC.

Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhựt, trụ trì chùa Phú Quang, cho biết chùa nằm ở vùng thấp nên năm nào cũng bị ngập. Chùa được trùng tu vào năm 2023 và vẫn thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn, nước dâng.

“Năm nay nước ngập tương đối cao. Tuy nhiên, trước đó chính quyền đã có thông báo nên bà con cũng chuẩn bị, chủ động kê cao đồ đạc”, sư cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sáng cùng ngày, nhà chùa tiếp tục theo dõi mực nước và thăm hỏi người dân quanh khu vực. Trên đường Nguyễn Thái Học, phường Tam Kỳ, nước ngập ở những đoạn thấp. Tại khối phố Đoan Trai và khu vực Quảng Phú, nước dâng gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt.

Nha Trang sơ tán 63 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

Chiều 28/11, lực lượng quân sự, biên phòng và các đơn vị địa phương hỗ trợ sơ tán 63 hộ dân ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) do khu vực họ sinh sống có nguy cơ sạt lở cao. Trong số này, 60 hộ ở tổ dân phố Trường Hải được đưa đến trường học hoặc nhà người thân. Ba hộ ở tổ dân phố Thành Phát chuyển đến nhà người quen, họ hàng.

Sáng 29/11, mưa tiếp tục kéo dài ở Nha Trang, nước từ thượng nguồn đổ về khu vực cầu Vĩnh Phương. Tại phường Tây Nha Trang, lực lượng chức năng bố trí chốt chặn ở các điểm trũng thấp và có nguy cơ sạt lở, trong đó có khu vực cầu Vĩnh Phương, cầu Phú Kiểng, cầu gỗ Vĩnh Trung và cầu Ké.

Trong khu vực đô thị, nhiều tuyến đường đã ngập cục bộ từ đợt mưa ngày 27/11. Mực nước trên đường Nguyễn Trãi khoảng 30 cm. Một số đoạn đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang, ngập 30-40 cm, nước tràn lên vỉa hè. Trên đường Phú Xương, có thời điểm nước ngập khoảng nửa mét.

Nhiều hộ dân ở phường Tam Kỳ ngập sâu sau cơn mưa ngày 28/11. Ảnh: Hoàng Phúc.

Theo bản tin lúc 9h ngày 29/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa lúc 7h cao hơn báo động 2 khoảng 39 cm. Trung tâm dự báo trong 24 giờ kể từ khi phát bản tin, lũ trên sông này sẽ xuống dưới báo động 1. Tại Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang xuống chậm và ở dưới báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa còn duy trì đến ngày 30/11. Các vùng trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập, trong khi những khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở cao. Tại Nha Trang, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến mưa lũ, tránh các tuyến đã rào chắn và chủ động rời khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.