Chỉ vài phút hỏi han, ôm nhau và tập trung lắng nghe khi gặp lại cũng có thể giúp các cặp đôi duy trì sự gần gũi, tránh tình trạng sống chung nhưng ngày càng xa cách.

Những cử chỉ quan tâm nhỏ mỗi ngày giúp các cặp đôi duy trì sự gần gũi và gắn kết tình cảm. Ảnh: Irma Sjachlan/Pexels.

Trong tình yêu hay hôn nhân, không phải lúc nào hai người cũng cảm thấy gần gũi và gắn kết. Công việc bận rộn, những buổi gặp gỡ bạn bè hay lịch trình riêng khiến các cặp đôi có ít thời gian dành cho nhau. Đây là điều khó tránh khỏi khi mỗi người đều có cuộc sống và trách nhiệm riêng.

Tuy nhiên, nếu để những áp lực thường ngày lấn át mối quan hệ tình cảm, hai người có thể dần mất đi sự kết nối. Theo các chuyên gia tâm lý, những khoảnh khắc tái kết nối (reentry) sau thời gian xa nhau đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tình cảm.

Đó có thể chỉ là vài phút sau khi một người trở về từ chỗ làm hoặc kết thúc chuyến đi riêng. Cách hai người đón nhận nhau trong khoảng thời gian này có thể ảnh hưởng đến mức độ gần gũi và sự gắn bó trong mối quan hệ.

Tầm quan trọng của những phút đầu tiên

Jamie Downie, chuyên gia tư vấn các vấn đề tình cảm và chuyên viên tại trung tâm Gateway to Solutions, giải thích reentry là khoảng thời gian hai người gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách.

Thời gian này có thể kéo dài từ sau một ngày làm việc, chuyến du lịch cuối tuần riêng biệt đến những giai đoạn dài hơn.

Theo Downie, việc tạo ra những khoảnh khắc tái kết nối rất cần thiết bởi khi không ở cạnh nhau, khoảng cách về mặt thể chất đôi khi khiến một người cảm thấy đối phương cũng đang xa cách về tình cảm.

Chuyên gia cho rằng các cặp đôi nên duy trì việc hỏi han nhau mỗi ngày, tạo cơ hội để đối phương chia sẻ những chuyện vui, buồn đã trải qua và nhận được sự động viên khi cần. Những cuộc trò chuyện như vậy giúp hai người hiểu nhau hơn, đồng thời xây dựng niềm tin trong mối quan hệ.

Sự xa cách trong tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những cuộc cãi vã lớn. Đôi khi, điều đó thể hiện qua những thay đổi nhỏ như hai người ít hỏi han về ngày của nhau, không còn hào hứng khi gặp lại hoặc chỉ trao đổi những câu chuyện liên quan đến công việc, sinh hoạt.

Cuốn Gương vỡ lại lành hướng dẫn cách cải thiện giao tiếp và hàn gắn những rạn nứt trong các mối quan hệ. Ảnh: Netabooks.

Dần dần, họ vẫn duy trì cuộc sống chung nhưng thiếu những cuộc trò chuyện và cử chỉ thể hiện sự quan tâm.

Trong cuốn Gương vỡ lại lành - 5 bước chữa lành rạn nứt trong các mối quan hệ, hai nhà tâm lý học John Gottman và Joan DeClaire cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc duy trì kết nối cảm xúc. Tác phẩm hướng dẫn cách nhận biết tín hiệu từ đối phương, chủ động xây dựng sự gắn bó và cải thiện giao tiếp trong những mối quan hệ thân thiết.

Theo các tác giả, tổn thương và bất đồng là điều khó tránh khỏi trong những mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa tình cảm đã đi đến hồi kết.

Việc hiểu cảm xúc của nhau và học cách giao tiếp có thể giúp hai người tháo gỡ những rạn nứt, từng bước xây dựng lại sự gắn bó.

Cách duy trì sự kết nối với người yêu mỗi ngày

Các cặp đôi không cần gác lại mọi công việc hay dành hàng giờ bên nhau mỗi khi một người đi làm về hoặc trở về sau chuyến đi cuối tuần. Điều quan trọng là tạm dừng những việc đang làm, dành cho đối phương sự chú ý chân thành và cho họ biết mình trân trọng khoảnh khắc gặp lại.

Downie khuyên hai người nên ưu tiên những phút đầu tiên khi gặp lại sau thời gian xa nhau. Mỗi người cần cho đối phương thấy mình đang thực sự lắng nghe và quan tâm bằng cách cất điện thoại, nhìn vào mắt nhau và tập trung vào cuộc trò chuyện.

Ngoài ra, các cặp đôi có thể ôm nhau, dành cho nhau một cử chỉ đặc biệt, nói lời khen hoặc hỏi thăm về một ngày vừa qua. Những hành động này không mất nhiều thời gian nhưng giúp cả hai cảm nhận được sự quan tâm từ đối phương.

Sự quan tâm và thấu hiểu giúp các cặp đôi tránh cảm giác xa cách dù vẫn sống chung. Ảnh: Miriam Alonso/Pexels.

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này cũng là một trong những nội dung đáng chú ý trong cuốn Bảy nguyên tắc giúp hôn nhân bền vững của nhà tâm lý học John Gottman và Nan Silver. Dựa trên nhiều năm nghiên cứu về các cặp đôi, hai tác giả chỉ ra những yếu tố góp phần xây dựng một cuộc hôn nhân lâu dài.

Trong đó, việc thường xuyên tìm hiểu về người bạn đời, thể hiện sự yêu mến và dành thời gian trò chuyện là những nguyên tắc quan trọng. Gottman cũng nhấn mạnh việc hướng về phía đối phương khi họ tìm kiếm sự chú ý, thay vì phớt lờ hoặc để những việc khác chiếm hết thời gian.

Điều này cho thấy sự gắn bó không chỉ được tạo nên từ những dịp đặc biệt mà còn hình thành qua cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày.

Duy trì thói quen trên cũng là cách để các cặp đôi tránh rơi vào tình trạng được gọi là "hội chứng bạn cùng phòng" (roommate syndrome). Đây là giai đoạn hai người vẫn sống chung nhưng dần thiếu sự thân mật, quan tâm và kết nối tình cảm như trước.

Những khoảnh khắc tái kết nối nhắc nhở các cặp đôi không bỏ quên những điều quan trọng trong tình yêu. Đó là sự gắn bó, gần gũi về cảm xúc và thời gian chất lượng dành cho người mình yêu thương.