Sau nhiều ngày nắng nóng trái mùa, chiều 26/11, nhiều khu vực tại TP.HCM đón mưa lớn. Mưa dông được dự báo gia tăng trong những ngày tới.

Khu vực đường Hàm Nghi mưa to lúc 15h30. Ảnh: Hoài Bảo.

Chiều 26/11, nhiều khu vực thuộc quận 1, quận 2, Bình Tân và quận 3 cũ (TP.HCM) đón mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng bất thường. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại phường An Khánh, mưa bắt đầu vào khoảng 15h và kéo dài trong 30 phút.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 26/11, khu vực có mây, nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông ở một số nơi. Mưa có thể xuất hiện trên khoảng 1/3 diện tích khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong các ngày 27-29/11, mưa dông có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và lượng mưa, trời nhiều mây, nắng giảm. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Nhiều khu vực tại TP.HCM đón mưa lớn chiều 26/11, chấm dứt chuỗi ngày oi bức. Ảnh: Trang Thư, Hoài Bảo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino cường độ rất mạnh chi phối thời tiết cả nước trong thời gian qua và tiếp tục kéo dài trong những tháng tới. Ở Nam Bộ, nền nhiệt phổ biến chỉ cao hơn trung bình nhiều năm 1-1,5 độ C, nhưng khu vực này lại đón đợt nắng nóng diện rộng sớm bất thường nhất 35 năm qua.

Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 11, khu vực Nam Bộ đã có 15 lần nhiệt độ đạt hoặc vượt các mốc lịch sử. Tại Biên Hòa (Đồng Nai), nhiệt độ lên tới 36 độ C vào ngày 8 và 18/11, cao hơn 0,3 độ C so với kỷ lục ghi nhận vào năm 2021.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thông tin từ khoảng ngày 27/11 trở đi, rãnh áp thấp xích đạo nâng trục và hoạt động mạnh sẽ gây một đợt mưa trái mùa trên khu vực, thời tiết cũng vì thế mà hạ nhiệt và chấm dứt nắng nóng.

Cũng theo ông, trong khoảng thời gian sắp tới, thời tiết chủ đạo của khu vực Nam Bộ thiên về ít mưa và có nắng. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện đan xen những đợt mưa rào dông trái mùa, mỗi đợt thường kéo dài khoảng 2-3 ngày. Có thể tiềm ẩn những cơn mưa to cục bộ nhưng có tính cực đoan cao, kèm theo dông, sét, mưa đá và gió giật mạnh.