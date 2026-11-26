Trên trang cá nhân, YouTuber Hậu Hoàng chia sẻ cô phát hiện mắc ung thư cách đây 2 ngày. Điều này khiến một người tích cực, yêu đời như cô chưa biết vực dậy tinh thần ra sao.

YouTuber Hậu Hoàng chia sẻ mắc ung thư ở tuổi 31.

Tối 26/11, YouTuber Hậu Hoàng bất ngờ thông báo mắc ung thư trên trang cá nhân, kèm hình ảnh tại bệnh viện.

"Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy", cô chia sẻ.

Hậu Hoàng thừa nhận cảm xúc hiện tại rất lẫn lộn, chưa biết phải đối mặt hay vực dậy tinh thần như thế nào. Cô mong mọi người tiếp tục đồng hành, truyền động lực cho mình trong chặng đường sắp tới.

Hậu Hoàng vừa phát hiện mắc ung thư.

Dưới phần bình luận, nữ YouTuber cho biết thêm cô mới phát hiện bệnh cách đây 2 ngày và vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy sụp. Khi quyết định viết bài thông báo tình hình sức khỏe với những người yêu mến mình, cô khóc rất nhiều.

"Cố lên nha Thúy Hậu ơi", cô tự động viên bản thân. Hậu Hoàng cũng nhắn nhủ mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, cho biết bản thân ngày càng thấm thía câu nói: "Có sức khỏe là có tất cả".

Bài đăng của Hậu Hoàng nhanh chóng nhận hàng nghìn bình luận từ người theo dõi, động viên và gửi lời chúc may mắn đến cô.

Hậu Hoàng (tên thật Hoàng Thúy Hậu) sinh năm 1995 tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Tài chính và từng làm nhân viên văn phòng trước khi chuyển hướng sang sáng tạo nội dung.

Từ năm 2017, cô được đông đảo khán giả trẻ biết đến qua loạt video nhạc chế. Kênh YouTube của cô hiện có khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký.

Ngoài công việc sáng tạo nội dung, Hậu Hoàng còn có thế mạnh về vũ đạo, từng tham gia các chương trình truyền hình như Sao nhập ngũ, Sàn đấu vũ đạo và Chị đẹp đạp gió. Cô được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, gần gũi và nguồn năng lượng tích cực.