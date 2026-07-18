Con trai gục đầu khóc trong lòng mẹ ung thư giai đoạn cuối

Biết thời gian được bên mẹ không còn nhiều, anh Hải lưu lại từng khoảnh khắc giản dị như kỷ niệm vô giá.

Chàng trai bật khóc ôm mẹ ung thư giai đoạn cuối Biết thời gian bên mẹ không còn nhiều, Văn Hải đã lưu lại từng khoảnh khắc giản dị như một kỷ niệm vô giá trước ngày chia xa.

Đầu năm 2024, cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Tâm (ở xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) đột ngột rẽ hướng. Bà bắt đầu xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, đầy bụng, sụt cân nhanh.

Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của mẹ, các con đưa bà Tâm đến Bệnh viện K thăm khám. Kết quả khiến cả gia đình chết lặng: bà mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã di căn gan.

"Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo, tôi như không còn đứng vững. Hai bố con chỉ biết bật khóc giữa hành lang bệnh viện. Khi ấy, tôi biết thời gian cho mẹ không còn nhiều", anh Nguyễn Văn Hải - con trai út của bà Tâm - kể lại với Tri Thức - Znews.

2 năm 'chạy đua' với bệnh tật

Gia đình bà Tâm mưu sinh bằng nghề buôn bán. Người con trai lớn làm việc tại Nhật Bản, còn Hải làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ.

Kể từ ngày bà Tâm phát hiện bệnh, cuộc sống của cả gia đình gần như đảo lộn. Hải dành phần lớn thời gian bên mẹ, đồng hành trong từng lần nhập viện và điều trị.

Trong nhiều tháng liên tiếp, bà Tâm trải qua ca phẫu thuật cắt một phần dạ dày, kết hợp điều trị bằng thuốc nhắm trúng đích. Dù chặng đường điều trị đầy gian nan, chồng và các con luôn ở bên động viên, tiếp thêm nghị lực để bà chiến đấu với bệnh tật.

Đầu năm 2025, sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của bà Tâm có dấu hiệu cải thiện. Được xuất viện trở về nhà, bà dần quay lại cuộc sống như trước.

"Thấy mẹ có thể mỉm cười và làm việc trở lại, gia đình tôi mừng lắm. Những ước nguyện mong mẹ bớt bệnh đã thành hiện thực", anh Hải nhớ lại.

Anh Hải và mẹ chụp ảnh bên nhau.

Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài. Đầu năm nay, bệnh tình của bà Tâm chuyển biến nặng. Gan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dịch tràn ổ bụng khiến bà phải nhập viện cấp cứu và trải qua ca phẫu thuật khẩn.

"Sau đợt điều trị này, bác sĩ nói bệnh của mẹ đã ở giai đoạn cuối, tiên lượng rất xấu và thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày", anh Hải tâm sự.

Nhìn mẹ ngày một gầy yếu, sức lực cạn dần sau mỗi đợt điều trị, anh Hải và bố vẫn không ngừng hy vọng sẽ có phép màu xảy đến. Suốt hơn 2 năm qua, gia đình đã dồn toàn bộ số tiền tích góp để chữa bệnh cho bà, tổng chi phí điều trị lên tới hơn 1 tỷ đồng .

Điều quý giá nhất là còn được bên mẹ

Ngay từ khi mẹ bắt đầu chống chọi với ung thư, anh Hải đã nảy ra ý tưởng ghi lại những khoảnh khắc đời thường để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên, bà Tâm luôn từ chối vì không muốn mọi người nhìn thấy hình ảnh mình gầy gò, tiều tụy.

Chỉ đến khi sức khỏe của mẹ yếu đi rõ rệt, anh Hải mới quyết định đăng tải nhiều đoạn video lên mạng xã hội. Với anh, đó không chỉ là cách lưu giữ ký ức mà còn là món quà dành cho thế hệ sau, để các con sau này hiểu hơn về tình mẫu tử và lòng hiếu thảo.

Anh Hải luôn ở bên chăm sóc mẹ trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Những đoạn video giản dị nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều người. Mỗi bài đăng đều nhận được hàng trăm lời động viên, chia sẻ và cầu chúc gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Đọc những bình luận của mọi người, tôi có thêm động lực để cố gắng và mạnh mẽ bước tiếp", anh Hải chia sẻ.

Điều khiến cả gia đình đau lòng nhất là bà Tâm đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho ngày phải rời xa người thân. Mỗi khi khỏe hơn đôi chút, bà lại dặn dò chồng con cách sống, cách đối nhân xử thế sau này khi không còn mình bên cạnh.

"Tiền bạc bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều cả gia đình mong nhất là mẹ có thể ở lại lâu hơn để chúng tôi vẫn còn được cảm nhận hơi ấm của mẹ", anh Hải xúc động nói.

Suốt quãng thời gian ấy, chàng trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ. Nhưng sau mỗi lần chứng kiến mẹ gầy đi vì bệnh tật, anh lại lặng lẽ giấu những giọt nước mắt vì bất lực.

Anh Hải tin rằng mẹ phần nào đã cảm nhận được thời khắc phải chia xa đang đến gần. Còn với anh, điều đáng sợ nhất là một ngày đi làm trở về sẽ không còn được nhìn thấy mẹ chờ ở nhà như trước.

"Đối với tôi, chỉ cần còn được nhìn thấy mẹ là mọi mệt mỏi đều tan biến. Hai anh em chỉ sợ một ngày sẽ không còn được cảm nhận sự yêu thương của mẹ nữa", người con trai nghẹn lời nói.