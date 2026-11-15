Chàng trai TP.HCM đột quỵ ở tuổi 29

3 tháng sau đám cưới, Minh Cường bị xuất huyết não, phải tập đi, tập nói từ đầu. Suốt hành trình hồi phục, anh luôn có người thân, đặc biệt là vợ, đồng hành.

Chiều 11/3/2025, Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1996, quê Củ Chi, TP.HCM) đi làm về trước vợ như thường lệ. Anh định tranh thủ tắm rồi chuẩn bị bữa tối, chờ vợ trở về.

Thế nhưng, vừa bước vào nhà vệ sinh, chưa kịp mở nước, Cường bất ngờ mất sức ở tay chân bên phải rồi ngã xuống sàn. Vẫn còn tỉnh táo, anh cố dùng tay trái với lấy điện thoại, gọi cho vợ.

"Anh không ổn rồi. Anh không cử động bình thường được", anh nói rồi không thể tiếp tục cuộc gọi. Khi xe cấp cứu đến, Cường đã không còn tỉnh táo.

Trước đó 3 tháng, anh và vợ, Trần Lê Phương Trang (sinh năm 1997, quê Bình Dương, nay thuộc TP.HCM), vừa tổ chức đám cưới sau 5 năm hẹn hò. Những dự định về công việc, tài chính và cuộc sống gia đình còn chưa kịp thực hiện thì biến cố ập đến.

Ở tuổi 29, Cường phải bắt đầu hành trình tập nói, tập đi và học cách tự chăm sóc bản thân. Đồng hành cùng anh là người vợ mới cưới, khi ấy cũng đang xoay xở để thích nghi với cuộc sống hoàn toàn khác.

Cuộc gọi cầu cứu

Khi nhận cuộc gọi của chồng, Phương Trang đang trên đường đi làm về, cách nhà khoảng 2 km. Nghe giọng Cường yếu đi rõ rệt, cô linh cảm có chuyện nghiêm trọng, liên tục dặn chồng giữ điện thoại và tìm cách gọi cấp cứu.

"Tôi không hiểu vì sao nhưng lúc đó có linh cảm rất không ổn. Khi gần về đến nhà, tôi đã bấm sẵn số 115", Trang kể với Tri Thức - Znews.

Trước biến cố, Cường làm thủ kho tại một công ty trong Khu công nghiệp Sóng Thần, còn Trang là giáo viên tiếng Anh. Sau nhiều năm yêu xa, cả hai mới bắt đầu cuộc sống chung, cùng đi làm và vun vén tài chính.

Cường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thuận An, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115. Kết quả kiểm tra xác định anh bị xuất huyết não, một dạng đột quỵ xảy ra khi mạch máu trong não bị vỡ. Anh không phải phẫu thuật nhưng rơi vào trạng thái hôn mê suốt 4 ngày.

Cặp đôi kết hôn được 3 tháng khi biến cố xảy ra.

Trong thời gian ấy, Trang vừa phối hợp với bác sĩ, vừa liên lạc người thân và thu xếp những việc cần thiết. Khi Cường tỉnh lại, hai vợ chồng bắt đầu đối diện với những ảnh hưởng của cơn đột quỵ. Nửa người bên phải của anh gần như không thể cử động, cảm giác ở tay chân không còn như trước. Việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

"Lúc mới lấy lại ý thức, tôi chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với mình", Cường nhớ lại.

Sau khoảng 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, anh được chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị nội trú. Từ chàng trai khỏe mạnh, có thể tự đi làm và sinh hoạt, Cường gần như phải nằm một chỗ. Những việc thường ngày như ăn uống, tắm rửa hay vệ sinh cá nhân đều cần người khác giúp đỡ.

Không thể tiếp tục công việc, lại chứng kiến vợ phải dành nhiều thời gian chăm sóc mình, anh có lúc cảm thấy bất lực.

"Có những lúc tôi cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng cho vợ và gia đình", Cường chia sẻ.

Trang luôn ở bên, đồng hành với chồng trên hành trình hồi phục.

Để duy trì việc điều trị, người thân hai bên cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc anh. Bố mẹ ruột thay phiên túc trực vào ban ngày, trong khi bố mẹ vợ đều đặn nấu cơm, mang 3 bữa đến bệnh viện. Cô dì, chú bác cũng thường xuyên hỏi thăm, hỗ trợ.

Riêng Trang vẫn duy trì công việc giáo viên tiếng Anh. Ban ngày cô lên lớp, tối chạy xe đến bệnh viện chăm chồng, sáng hôm sau lại trở về với công việc.

Dù lo lắng, người vợ trẻ cố gắng tập trung vào những việc có thể giải quyết thay vì liên tục tự hỏi vì sao biến cố xảy ra.

"Tôi có một quan điểm là chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó. Mỗi sự việc đến với cuộc đời, dù tốt hay không tốt, thì có lẽ đó là điều bắt buộc phải đến vào thời điểm đó. Vì vậy, thay vì cứ mãi tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, tôi chọn cách đối mặt và đón nhận nó", cô nói.

Tập đi lại, xây dựng nhịp sống mới

Sau khoảng hai tuần điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng, Cường bắt đầu tập làm quen trở lại với việc vận động. Quá trình điều trị gồm các bài tập phục hồi chức năng cùng một số phương pháp hỗ trợ như châm cứu, điện xung, từ trường và oxy cao áp.

Từ việc phải nhờ người khác giúp đỡ trong hầu hết sinh hoạt cá nhân, Cường từng bước tập vận động và làm quen trở lại với những công việc thường ngày. Sau khoảng 6 tháng điều trị, anh xuất viện, trở về nhà tiếp tục tập luyện.

Không còn sinh hoạt trong bệnh viện, hai vợ chồng dần xây dựng một nhịp sống mới. Cường cố gắng tự thực hiện những việc cá nhân, đồng thời tập làm một số việc nhà để giảm bớt phần nào trách nhiệm cho vợ.

Trong hành trình ấy, những tiến bộ tưởng chừng nhỏ cũng trở thành cột mốc đáng nhớ. Trang nhớ nhất ngày chồng có thể bỏ gậy để tự đi lại, rồi tự ngồi lên xe máy. Với cô, đó là những thay đổi cho thấy quá trình tập luyện của chồng đang mang lại kết quả.

"Những việc đó có thể rất bình thường với nhiều người, nhưng với hai vợ chồng tôi là cả một quá trình cố gắng", cô chia sẻ.

Cường hiện có thể làm một số công việc nhẹ nhàng tại nhà.

Đến nay, sau hơn một năm kể từ biến cố, Cường đã có thể tự di chuyển mà không cần gậy, chăm sóc bản thân và làm một số công việc nhà. Trang nhận thấy chồng cũng chủ động hơn trong sinh hoạt, quan tâm đến những việc nhỏ trong gia đình. Có hôm, sau giờ dạy, cô trở về và thấy Cường đã sắp xếp lớp học thêm gọn gàng, chuẩn bị mọi thứ để vợ có thể bắt đầu công việc ngay.

Đó là một trong những thay đổi khiến Trang vui, nhất là khi nhớ lại khoảng thời gian chồng từng cần người hỗ trợ trong gần như mọi sinh hoạt.

Bên cạnh việc tập luyện, hai vợ chồng xây dựng một kênh video ghi lại hành trình hồi phục của Cường. Qua những hình ảnh và trải nghiệm cá nhân, cả hai muốn chia sẻ về cuộc sống sau đột quỵ, đồng thời nhắc người xem quan tâm hơn đến sức khỏe và các dấu hiệu bất thường.

Dù sức khỏe đã cải thiện, Cường vẫn tiếp tục quá trình phục hồi. Những kế hoạch về công việc và tài chính từng đặt ra sau đám cưới chưa thể thực hiện như dự tính. Trước mắt, hai vợ chồng ưu tiên việc tập luyện, duy trì sức khỏe và từng bước sắp xếp lại cuộc sống.

Cường không đặt ra thời hạn cụ thể cho việc hồi phục. Anh mong có thể tiếp tục cải thiện khả năng vận động, chủ động hơn trong sinh hoạt và san sẻ thêm trách nhiệm với vợ.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là không ngừng cố gắng, dù mỗi ngày chỉ tiến bộ một chút", anh nói.