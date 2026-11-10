Cặp đôi Việt - Nhật xẻ cá ngừ 88 kg mời khách trong đám cưới

Thay vì nghi thức cắt bánh quen thuộc, Hà My và Shozo chọn xẻ thịt cá ngừ vây xanh ngay trên sân khấu đám cưới, sau đó chế biến thành sashimi phục vụ hàng trăm khách mời.

Ngày 17/10 vừa qua, hôn lễ của cô dâu Hà My (sinh năm 1996) và chú rể Tsuruhara Shozo (sinh năm 1990, người Nhật Bản) diễn ra trong một khách sạn ở Hà Nội. Trên sân khấu, thay vì chiếc bánh cưới để cô dâu chú rể thực hiện nghi thức cắt bánh như bình thường, một con cá ngừ vây xanh nặng 88 kg xuất hiện trên bàn, thu hút sự chú ý.

Hà My và Shozo cùng cầm dao, thực hiện nhát cắt đầu tiên trên thân cá trước sự thích thú, reo hò của quan khách. Sau đó, gần 20 nhân viên nhà hàng do chú rể điều hành tiếp tục đảm nhận phần trình diễn phi lê, chế biến cá thành sashimi để phục vụ ngay trong bữa tiệc.

Cặp uyên ương cũng thay nghi thức đút bánh cưới bằng việc mời nhau thưởng thức miếng sashimi đầu tiên.

"Tôi nhớ đã lén bỏ hơi nhiều wasabi vào phần ăn của chồng. Đó là một kỷ niệm rất vui trong hôn lễ", My hóm hỉnh kể với Tri Thức - Znews.

Cô dâu Hà My và chú rể Shozo cùng cắt nhát đầu tiên trên thân cá.

Đám cưới giao thoa Việt - Nhật

Hà My cho biết ý tưởng đưa cá ngừ vào nghi thức cưới xuất phát từ chồng cô, một đầu bếp người Nhật đã có 21 năm kinh nghiệm trong nghề.

Tại Nhật Bản, hoạt động trình diễn xẻ cá ngừ, còn gọi là maguro kaitai, thường xuất hiện trong các dịp lễ mừng, khai trương hoặc sự kiện đặc biệt. Shozo muốn mang trải nghiệm ẩm thực quen thuộc này đến đám cưới của mình, đồng thời giới thiệu tay nghề của các đầu bếp Nhật với quan khách.

"Vui nhất là thấy tất cả khách mời, dù đến từ đâu, đều thích thú", Shozo chia sẻ.

Ban đầu, chú rể dự định trực tiếp xẻ toàn bộ con cá ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, Hà My lo cá có thể làm bẩn váy cưới và bộ vest nên đề nghị hai người chỉ thực hiện nhát cắt đầu tiên, tương tự nghi thức cắt bánh truyền thống.

Con cá ngừ vây xanh được gần 20 đầu bếp của nhà hàng Shozo chế biến tại chỗ phục vụ khách.

Cặp đôi mua cá từ một nhà cung cấp quen của Shozo. Cá được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản đến Hà Nội trước đám cưới một ngày, bảo quản tại kho của nhà cung cấp rồi chuyển đến khách sạn vào chiều diễn ra tiệc.

Để thực hiện màn trình diễn, gần 20 nhân viên nhà hàng của Shozo đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Khâu chuẩn bị không đơn giản bởi cả đơn vị tổ chức lẫn khách sạn đều chưa từng thực hiện nghi thức tương tự trong một tiệc cưới. Cặp đôi không chia sẻ cụ thể chi phí dành cho màn trình diễn này.

Cô dâu tinh nghịch bỏ nhiều wasabi lên phần cá của chồng, thay cho miếng bánh cưới trao nhau.

Hà My kể thêm khi mới chia sẻ ý tưởng cắt cá ngừ, một số người thân khá bất ngờ, lo nghi thức lạ lẫm sẽ không phù hợp với không khí đám cưới. Tuy nhiên, sau khi nghe hai vợ chồng giải thích ý nghĩa, gia đình đều ủng hộ và hào hứng chờ đợi.

Với Shozo, người đã sinh sống tại Việt Nam khoảng 9 năm, việc kết hợp hai nền văn hóa trong ngày cưới là điều tự nhiên.

"Tôi không muốn phải lựa chọn giữa phong tục Nhật Bản và Việt Nam, mà muốn kết hợp vẻ đẹp của cả hai. Nhìn gia đình, bạn bè hai nước cùng mỉm cười, cùng tận hưởng buổi tiệc là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi", anh nói.

Ngoài màn cắt cá ngừ, đám cưới còn có nhiều chi tiết kết hợp văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Mẹ cô dâu mặc áo dài truyền thống, trong khi mẹ chú rể mang kimono từ Nhật Bản sang. Nhiều khách mời cũng lựa chọn trang phục truyền thống của hai nước; riêng các phù rể người Nhật còn chủ động đề nghị được mặc áo dài.

Trên bàn tiệc, thẻ tên khách mời được trang trí bằng những con hạc giấy gấp tay, biểu tượng của may mắn và bình an trong văn hóa Nhật Bản. Trước đó, lễ ăn hỏi được tổ chức theo phong tục Hà Nội với 9 tráp lễ tại nhà gái.

Đám cưới của cặp đôi Việt - Nhật cũng quy tụ khách mời đến từ nhiều quốc gia, khu vực. Trong đó, gần 20 người từ Nhật Bản, khoảng 80 người từ TP.HCM ra Hà Nội, cùng bạn bè, đối tác đến từ Thái Lan, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc) và Tây Ban Nha. Người dẫn chương trình sử dụng cả ba ngôn ngữ Việt, Nhật và Anh để kết nối quan khách.

Gần 20 thành viên gia đình chú rể sang Việt Nam tham dự đám cưới.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Hà My và Shozo gặp nhau lần đầu vào năm 2022, không lâu sau khi cô chuyển công tác từ Hà Nội vào TP.HCM. Được bạn rủ đến dùng bữa tại nhà hàng Nhật Bản FUME, My ấn tượng với các món ăn, còn Shozo - chủ nhà hàng kiêm bếp trưởng - lại chú ý đến vị khách nữ ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác ấy và đến giờ vẫn nhớ mình đã bị cô ấy thu hút thế nào", chàng trai vùng Hyogo kể.

Sau bữa ăn, Hà My cùng bạn đến một quán khác để tiếp tục trò chuyện. Tại đây, cô tình cờ gặp lại Shozo, người cũng xuất hiện và ngồi ngay gần đó. Mãi sau này, My mới biết Shozo đã hỏi bạn cô địa chỉ quán để có dịp gặp lại. Tại đó, anh chủ động xin kết bạn Facebook và nhắn tin làm quen.

Đầu bếp Nhật Bản yêu cô gái Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên.

Thời điểm ấy, My vừa bắt đầu cuộc sống tự lập ở TP.HCM. Shozo giúp cô làm quen với thành phố, giới thiệu nhiều địa điểm ăn uống và cùng cô khám phá những món ngon. Cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung ở niềm yêu thích ẩm thực và cách nhìn nhận cuộc sống. Dù khác quốc tịch, họ không gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp bởi My biết tiếng Nhật từ trước.

Điều khiến cô đôi lúc phải bật cười lại là giọng phương ngữ Kansai của bạn trai, khác với tiếng Nhật phổ thông mà cô từng học.

Trong khi đó, Shozo cũng cố gắng học tiếng Việt, dù hiện mới giao tiếp được bằng một số câu đơn giản. Sau nhiều năm sống và làm việc tại Việt Nam, anh cho rằng những khác biệt văn hóa không còn là trở ngại đáng kể.

"Văn hóa và phong tục Việt đã dần trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi", anh chia sẻ.

Cặp đôi Việt - Nhật có 4 năm tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân.

Sau 4 năm tìm hiểu, Shozo quyết định cầu hôn Hà My trong chuyến đi đến lễ hội pháo hoa Nagaoka, tỉnh Niigata (Nhật Bản) vừa qua. Ban đầu, Shozo khá bình tĩnh, nhưng khi những chùm pháo hoa đầu tiên xuất hiện, anh càng lúc càng hồi hộp, đến mức gần như không nhớ mình đã xem được những gì.

Trong khi đó, My đã vô tình nhìn thấy hộp nhẫn trong túi bạn trai trước đó nên không hoàn toàn bất ngờ. Dù vậy, khi nghe lời cầu hôn giữa màn pháo hoa, cô vẫn không giấu được xúc động.

Sau đám cưới, hai vợ chồng hiện tiếp tục sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Kết hôn với một đầu bếp Nhật Bản, My thường được bạn bè vui hỏi liệu cô có được thưởng thức những bữa omakase (phong cách thưởng thức ẩm thực cao cấp của Nhật Bản, nơi thực khách không gọi món từ thực đơn có sẵn, mà trao toàn quyền quyết định cho đầu bếp - PV) tại nhà mỗi ngày.

Thực tế, lịch làm việc của hai người khá khác nhau nên không phải lúc nào cũng có thể dùng bữa cùng nhau. Thậm chí khi nấu ăn tại nhà, người đứng bếp thường là My, với những món Việt quen thuộc.

Món chồng cô yêu thích nhất là sườn xào chua ngọt. Vì vậy, dù Shozo là đầu bếp chuyên nghiệp, Hà My vẫn vui vẻ nhận mình mới là người giữ vai trò "bếp trưởng" trong căn bếp gia đình.