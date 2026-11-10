Ngày làm bác sĩ, tối chạy xe ôm công nghệ

Từ công việc tạm thời sau khi tốt nghiệp, chạy xe công nghệ hiện trở thành nguồn thu nhập giúp Hoàng Đức Hùng trang trải cuộc sống và tích lũy cho kế hoạch học lên cao.

Nam bác sĩ chạy xe ôm buổi tối để có thêm thu nhập.

16h30, kết thúc một ngày thực hành tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hà Nội), Hoàng Đức Hùng (sinh năm 2000, quê Bắc Ninh) chuyển sang công việc thứ hai: tài xế xe ôm công nghệ.

Hùng mở ứng dụng, bắt đầu nhận khách trên những tuyến phố Hà Nội. Đến khoảng 21-22h, anh kết thúc ca làm, kiếm được trung bình 200.000-300.000 đồng. Những ngày nghỉ, Hùng tranh thủ chạy cả ngày, đặt mục tiêu thu về khoảng 500.000 đồng.

Tuy nhiên, đó chưa phải công việc cuối cùng trong ngày. Sau khi tắt ứng dụng chạy xe, chàng trai 26 tuổi tiếp tục đến kho hoa tươi do mình cùng bạn bè đầu tư để kiểm tra chất lượng hoa, nhập hàng mới và chăm sóc khách hàng.

"Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng vì kham nhiều đầu việc. Tôi thấy hài lòng và tự hào về mình khi có thể chủ động tài chính cho những dự định học tập tiếp theo", Hùng nói với Tri Thức - Znews.

Bác sĩ chạy xe ôm

Tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2025, Hùng hiện trong thời gian thực hành tại bệnh viện để hoàn thiện điều kiện cấp giấy phép hành nghề.

Trước khi chạy xe công nghệ, Hùng quen với việc làm thêm từ thời sinh viên. Trong những năm đại học, anh nhận dạy gia sư môn Hóa, kiếm khoảng 2-4 triệu đồng/tháng để chi tiêu cá nhân. Gia đình cũng hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt và lo học phí, nhờ vậy anh không phải chịu nhiều áp lực tài chính khi còn đi học.

Hùng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2025.

Mọi chuyện thay đổi sau kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2025. Trong lúc chờ nhận bằng và hoàn thiện hồ sơ tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị, Hùng ở lại Hà Nội thay vì về quê nghỉ ngơi như dự định ban đầu.

"Lúc đó, gia đình nói tôi nên chủ động lo liệu sinh hoạt phí vì đã tốt nghiệp. Ban đầu, tôi cũng không biết xoay xở thế nào, sau đó nghĩ đến chạy xe công nghệ như một giải pháp tạm thời", Hùng kể.

Vốn chỉ định chạy xe trong vài tháng chờ nhập học, Hùng không ngờ công việc này lại kéo dài đến hiện tại. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị vào tháng 11/2025, anh vừa thực hành tại bệnh viện vừa tiếp tục nhận khách qua ứng dụng. Nhờ duy trì công việc này đều đặn, chàng trai Bắc Ninh hiện kiếm được khoảng 8-10 triệu đồng/tháng.

Những cuốc xe cũng mang đến cho không ít cuộc trò chuyện thú vị. Khi biết tài xế chở mình đã tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và đang thực hành tại bệnh viện, nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ. Có người tò mò hỏi vì sao anh vẫn chạy xe sau một ngày làm việc trong môi trường y tế, thậm chí đùa rằng: "Công việc ở bệnh viện chưa đủ mệt hay sao?".

"Tôi chỉ giải thích đơn giản rằng mình muốn tranh thủ thời gian để kiếm thêm thu nhập", Hùng kể. Với lịch thực hành cố định vào ban ngày, anh cũng có thể chủ động giờ giấc, linh hoạt nhận khách tùy theo quỹ thời gian của mình.

Dù vậy, Hùng thừa nhận việc cùng lúc đảm đương nhiều công việc cũng khiến sức khỏe ít nhiều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, từ khi bắt đầu kinh doanh hoa, anh còn phải dành thêm thời gian quản lý hàng hóa và chăm sóc khách hàng.

Để đầu tư kho hoa tươi nhập khẩu cùng bạn bè, Hùng đã vay thêm vốn, tự xoay xở mà không nhờ gia đình hỗ trợ. Đến nay, việc kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận, trong khi phần lớn thu nhập từ chạy xe được anh sử dụng cho sinh hoạt và tiếp tục đầu tư.

Hùng vừa hùn vốn cùng bạn mở một kho hoa.

Từng muốn trở thành bác sĩ quân y

Được gia đình định hướng theo ngành Y từ sớm, Hùng từng đặt mục tiêu trở thành bác sĩ đa khoa. Tuy nhiên, anh không đủ điểm trúng tuyển ngành Bác sĩ Y khoa của Đại học Y Hà Nội.

Không muốn từ bỏ nguyện vọng, Hùng dành thêm một năm ôn tập và thi lại nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi. Cuối cùng, anh lựa chọn ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tại cùng trường.

"Năm đầu tiên, việc học của tôi không thực sự ổn. Tôi phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với chương trình học và định hướng mới", anh thừa nhận.

Hùng hiện mang quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị sau khi tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị tại Học viện Quân y.

Dần quen với chuyên ngành đã chọn, Hùng tiếp tục theo đuổi việc học và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2025, nhận bằng bác sĩ 2 tháng sau đó.

Bên cạnh ngành Y, môi trường quân đội cũng là điều Hùng từng mong muốn trải nghiệm. Trước đây, anh có ước mơ trở thành bác sĩ quân y nhưng không đạt yêu cầu sức khỏe ở vòng sơ tuyển để dự tuyển vào Học viện Quân y.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng đăng ký tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị tại Học viện Quân y. Quyết định này xuất phát từ mong muốn được trải nghiệm môi trường quân đội, rèn luyện tính kỷ luật và khả năng thích nghi với khó khăn. Khóa học kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11/2025. Sau khi hoàn thành, Hùng mang quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị.

"Dù không thể theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ quân y như dự định ban đầu, tôi rất trân trọng những trải nghiệm có được tại Học viện Quân y", anh chia sẻ.

Theo kế hoạch, Hùng sẽ hoàn thành giai đoạn thực hành tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương vào tháng 12 tới. Sau đó, dự định tiếp tục học việc tại một phòng khám để nâng cao tay nghề, đồng thời ôn thi chương trình thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội.

Đây cũng là mục tiêu khiến anh dành phần lớn thời gian ngoài bệnh viện để làm thêm và tích lũy tài chính. Chàng trai sinh năm 2000 mong có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, học phí trong những năm tiếp theo mà không phải phụ thuộc vào gia đình.

"Sắp tới, tôi sẽ giảm số buổi chạy xe, thậm chí dừng hẳn để tập trung tối đa cho việc ôn thi và kinh doanh hoa", anh bày tỏ.