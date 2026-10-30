Con trai chở mẹ mắc ung thư đi phượt khắp Tây Bắc để 'tìm lại nụ cười'

Muốn động viên mẹ trong hành trình điều trị bệnh sắp tới, Anh Vũ (Hưng Yên) dành dụm tiền, chuẩn bị suốt 3 tháng để cùng bà thực hiện chuyến đi xa đầu tiên bằng xe máy.

Ngày 27/10, Vũ Anh Vũ (sinh năm 1997) cùng mẹ, bà Vũ Thị Bưởi (sinh năm 1975), về đến ngôi nhà quen thuộc ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Làn da hai mẹ con có phần đen hơn sau những ngày rong ruổi trên xe máy, nhưng nụ cười và những câu chuyện về hành trình vừa qua dường như vẫn chưa dứt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Vũ cho biết anh vẫn đang cảm thấy "lâng lâng" khi kết thúc chuyến du lịch gần một tháng với mẹ.

"Hành trình để lại vô vàn kỷ niệm đẹp và tìm lại nụ cười cho tôi và mẹ sau ngày tháng khó khăn", anh nói.

Anh Vũ cùng mẹ có chuyến du lịch bằng xe máy kéo dài gần 1 tháng.

"Mẹ con mình đi du lịch nhé"

Chuyến đi của mẹ con Anh Vũ bắt đầu sau những biến cố liên tiếp của gia đình. Cuối tháng 5 vừa qua, bố Vũ qua đời. Ít lâu sau, bà Bưởi phát hiện mắt xuất hiện một cục u nhỏ, kết quả sinh thiết sau phẫu thuật cho thấy bà bị ung thư biểu mô xâm lấn.

Khi đó, Vũ đang làm công việc đầu bếp ở Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi). Hay tin mẹ bệnh, anh lập tức trở về quê để đồng hành. Thấy mẹ suy sụp, tóc bạc đi sau những tin dữ liên tiếp, anh muốn làm gì đó để vực dậy tinh thần bà.

"Hay mẹ con mình đi du lịch nhé, con chở mẹ bằng xe máy", Vũ đề xuất.

Bà Bưởi thoáng chút lo lắng bởi chưa từng đi đâu quá xa hay dài ngày, rồi các rủi ro trên đường và cả chuyện tiền nong. Nhưng đúng là bà đang cần đi đâu đó để khuây khỏa, để lấy động lực đối diện những ngày sắp tới.

Vũ cùng mẹ check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên đường đi.

"Mẹ cứ tin con, mình cứ một lần đi thật xa để nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhé", Vũ thuyết phục và nhận được cái gật đầu từ bà Bưởi. Suốt 3 tháng sau đó, chàng trai Hưng Yên gom góp tiền bạc chuẩn bị cho chuyến đi.

"Chúng tôi cũng không lên kế hoạch gì nhiều, đi với tinh thần chỗ nào đẹp thì dừng chơi, lúc nào mệt thì nghỉ", Vũ nói.

Hai mẹ con dự định đi theo cung đường Tây Bắc sang Đông Bắc, từ Thái Bình (cũ) - Hà Nội - Tà Xùa - Trạm Tấu - Mù Cang Chải - Quỳnh Nhai (Sơn La) - TP Điện Biên - A Pa Chải - Mường Tè - Nậm Lúc (Lai Châu) - Sa Pa - Mường Hum - Y Tý - Bắc Hà (Lào Cai) - Hoàng Su Phì - Hà Giang (Tuyên Quang) - Cao Bằng.

Đúng ngày 1/10, với vài bộ quần áo, ít đồ cá nhân trong balo và một tâm trạng háo hức, mẹ con Vũ chính thức lên đường.

Sẵn sàng cho những ngày sắp tới

Trên đường đi, Anh Vũ tranh thủ ghi lại nhiều khung cảnh đẹp và hình ảnh của mẹ. Hành trình của cặp mẹ con cũng thu hút hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trong nhiều video, người mẹ 51 tuổi từ ngại ngùng đến thích thú khi được trải nghiệm những điều mới, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ của Tổ quốc. Bà lần đầu thử diện bộ trang phục truyền thống của bà con vùng cao, lần đầu vừa ăn sáng vừa ngắm mây trên đỉnh núi.

Những con người có duyên gặp gỡ trên đường đi cũng để lại kỷ niệm đẹp trong lòng cặp mẹ con. Vũ vẫn nhớ bữa cơm với bà con địa phương ở Tà Xùa, nơi mọi người thân tình tiếp đãi vị khách đến từ phương xa, hay buổi tối ngủ lại homestay một gia đình người Hà Nhì ở A Pa Chải.

Bà Bưởi được con trai ghi lại nhiều hình ảnh đẹp trên đường.

Nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất với hai mẹ con vẫn là khi được đặt chân đến cực tây Tổ quốc ở A Pa Chải. Hai du khách đến được đây vào ngày thứ 9 của hành trình, sau gần 2 ngày chạy quãng đường dài, mỗi ngày gần 300 km.

Sau khi đăng ký với đồn biên phòng địa phương, vượt những con dốc ngược, leo hơn 500 bậc thang, hai mẹ con Vũ chính thức chạm tay vào cột mốc.

"Cảm giác rất hạnh phúc và tự hào. Hôm đó chúng tôi còn được ngắm bản làng A Pa Chải yên bình và biển mây bên phía nước bạn Lào rất đẹp", Vũ kể.

Cũng trong những ngày rong ruổi, hai mẹ con có cơ hội trò chuyện, tâm sự nhiều hơn. Những câu chuyện tản mác từ nếp sống, văn hóa và cảnh sắc khắp chuyến đi. Trong mắt bà Bưởi, Vũ là cậu con trai cá tính, nghịch ngợm nhưng cũng rất tình cảm.

"Sau chuyến đi, tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi đã sẵn sàng cho giai đoạn sắp tới", bà nói.

Trong khi đó, Vũ cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Với anh, mẹ là người phụ nữ bản lĩnh và mạnh mẽ. Dù là lần đầu đi phượt, bà cũng khiến anh bất ngờ khi cùng anh vượt qua những con đường khó, chinh phục cả những đỉnh núi cao. May mắn trong suốt chuyến đi, sức khỏe bà cũng ổn định để tận hưởng.

"Sau này, tôi muốn có thật nhiều chuyến đi nữa cùng mẹ để khám phá những vùng miền khác của đất nước", Vũ bày tỏ.