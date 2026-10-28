Cô gái Việt tán đổ phi công Trung Quốc sau 6 năm học tiếng qua mạng

Sau 6 năm Ngọc Anh được Patrick Zhong "kèm" tiếng Trung Quốc, cả hai đều nhận ra mình dành cho đối phương tình cảm đặc biệt, không chỉ dừng lại ở một người bạn học qua mạng.

Ngọc Anh và Zhong xác định mối quan hệ vào tháng 9 vừa qua.

Cuối năm 2020, Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2002) trở thành sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mong muốn có thể nhanh nâng cao trình độ tiếng Trung, cô chủ động lên một số trang web kết bạn quốc tế để kết bạn, đồng thời hỗ trợ nhau học tập. Patrick Zhong (sinh năm 1995, phi công một hãng bay tại Thâm Quyến, Trung Quốc) là một trong những người Ngọc Anh ngẫu nhiên kết nối.

"Xin chào, tôi là một cô gái Việt Nam đang học tiếng Trung Quốc tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội ở Việt Nam. Tôi cũng là thành viên của Penpal World (trang web miễn phí kết nối mọi người trên thế giới để kết bạn, trao đổi văn hóa và học ngoại ngữ - PV) và tôi thấy tên bạn. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể kết bạn không. Nếu câu trả lời là 'có', bạn hãy cho tôi biết nhé", Ngọc Anh gửi thư tới email được Zhong công khai.

Nhanh chóng, cô gái Việt nhận được phản hồi hưởng ứng của chàng trai Trung Quốc. Hai người cứ thế giữ liên lạc, hỗ trợ nhau, trước khi chính thức phát triển thành mối tình xuyên biên giới.

Bạn học qua mạng 6 năm

Sau khi kết bạn, Ngọc Anh bắt đầu gửi các video luyện phát âm, ghép từ cho Zhong. Chàng trai Trung Quốc cũng nhanh chóng sửa lỗi, chỉ rõ từng chỗ cô cần cải thiện. Trong số những người bạn quốc tế cô quen, Zhong cũng là người hỗ trợ cô nhiệt tình nhất. Nhờ vậy, cô có thêm động lực duy trì liên lạc thường xuyên.

"Từ những câu trả lời của anh ấy, tôi cảm nhận được rằng anh ấy là một người có học thức, tử tế và chân thành", Ngọc Anh nói với Tri Thức - Znews.

Với Zhong, anh ấn tượng Ngọc Anh là cô gái có tính chủ động, tự giác cao. Thời điểm đó, nam phi công cũng không nghĩ rằng việc cả hai trò chuyện sẽ kéo dài như vậy. Bởi ngoài Ngọc Anh, anh còn giúp đỡ nhiều người ngoại quốc khác học tiếng Trung, nhưng đa phần đều dừng lại sau một thời gian.

Zhong là phi công một hãng bay ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

"Tôi từng nghĩ có lẽ Ngọc Anh cũng vậy. Nhưng điều bất ngờ là em ấy không những không mất đi niềm đam mê đối với việc học, mà còn học chăm chỉ và đạt được rất nhiều thành tích", anh nói.

Cứ như vậy suốt 6 năm, khả năng tiếng Trung Quốc của Ngọc Anh ngày càng tiến bộ nhờ người bạn qua mạng. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng theo học tiếp bậc thạc sĩ tại Đại học Bưu điện Trùng Khánh.

Ngọc Anh hiện theo học bậc thạc sĩ tại Đại học Bưu điện Trùng Khánh, Trung Quốc.

Đến tháng 3 năm nay, cả hai mới có lần gặp đầu tiên khi Zhong có chuyến bay đến Trùng Khánh và được nghỉ một ngày. Ngoài giới thiệu ngôi trường đang theo học, Ngọc Anh còn tặng anh chút đặc sản Việt Nam như lời cảm ơn thời gian được anh kèm cặp tiếng Trung.

Trong bữa ăn trưa, cô gái Việt lại có thêm thiện cảm với chàng trai Trung Quốc khi anh luôn chủ động lấy thức ăn, thêm trà cho mình. Bên cạnh đó, anh cũng có vẻ ngoài, phong cách trẻ trung hơn so với cô tưởng tượng.

Cả hai bên nhanh chóng xác định được tình cảm dành cho đối phương vào lần hẹn thứ hai hồi tháng 9, khi Ngọc Anh đến Thâm Quyến du lịch. Lúc chơi trò "Thật hay Thách", thông qua những câu hỏi, hai bên hiểu nhau nhiều hơn, nhận ra có chung quan điểm và sự ăn ý ở nhiều khía cạnh.

"Tôi không còn ở độ tuổi đưa ra quyết định chỉ dựa trên sự rung động nhất thời nữa nên khi bắt đầu nảy sinh tình cảm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều phương diện. Cuối cùng, tôi vẫn thấy Ngọc Anh là cô gái tốt và tử tế nên đã ngỏ lời: 'Bọn mình có thể ở bên nhau không?'", Zhong kể.

Chuẩn bị cho tương lai

Khi công khai hẹn hò, Ngọc Anh và Zhong đều nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè dù có nhiều bất ngờ. Với cô gái Tuyên Quang, để người thân cảm thấy yên tâm hơn về mối quan hệ, cô kể lại quá trình quen, yêu nhau, việc bạn trai đã giúp đỡ mình như thế nào trong học tập.

Đầu tháng 10, Ngọc Anh cũng dẫn Zhong về ra mắt gia đình nhân dịp tham dự đám cưới bạn thân. Sau buổi gặp mặt, dù không hiểu ngôn ngữ và trực tiếp nói chuyện, gia đình cô cũng dành thiện cảm nhất định cho chàng trai Trung Quốc.

Hiện, cặp đôi Việt - Trung yêu xa khi một người vẫn theo đuổi việc học ở Trùng Khánh, một người làm việc tại Thâm Quyến. Trong tuần, Zhong thường có lịch bay 1-2 ngày sau đó trực ban 1-2 ngày tại công ty hoặc nghỉ ngơi. Cả hai thống nhất cố gắng gặp mặt ít nhất 1 lần/tháng.

Ngọc Anh dẫn Zhong về tham dự đám cưới bạn thân và ra mắt gia đình hồi đầu tháng 10.

Để thu hẹp khoảng cách địa lý, văn hóa, cả hai cũng nỗ lực tìm hiểu nhiều hơn về quê hương nửa kia. Trong khi Zhong bắt đầu học tiếng Việt, Ngọc Anh làm quen với tiếng Quảng Đông, hàng ngày gọi cho nhau vừa tâm sự, vừa luyện từ mới.

"Có gì anh không hiểu, em chia sẻ thêm với anh nhé", Zhong thường nói với người yêu mỗi khi lạ lẫm với những phong tục, tập quán truyền thống của Việt Nam.

Nói về tương lai xa hơn, cặp đôi bày tỏ mọi thứ sẽ còn nhiều biến động trong công việc, cuộc sống, nhưng đôi bên đều xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc và mong muốn đồng hành với nhau lâu dài.

"Ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến việc sống chung một thành phố, bắt đầu làm quen cũng như thích nghi với lối sống của người kia", Zhong chia sẻ.

Theo Zhong, điều quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ giữa hai người khác quốc tịch là sự giao tiếp. Bởi bản thân việc hai người lớn lên trong hai nền văn hóa khác nhau, ở hai đất nước khác nhau đã định hình trong mỗi người những sự khác biệt nhất định trong suy nghĩ hay hành động.

Tuy nhiên, cặp đôi sẽ luôn duy trì sự giao tiếp để những thói quen, nếp sống, sở thích... của cả hai đều được đối phương tôn trọng.

"Tôi nghĩ đây là nền tảng cơ bản để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi tin tưởng giao tiếp là chìa khóa quan trọng giúp tình cảm phát triển theo hướng tốt hơn", anh bày tỏ.