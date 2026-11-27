Sau đợt nắng nóng bất thường trong tháng 11, TP.HCM được dự báo có 2-3 đợt giảm nhiệt nhẹ về đêm và sáng trong tháng 12. Tuy nhiên, nền nhiệt vẫn cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngay khi kết thúc mùa mưa, TP.HCM đã chuyển hẳn sang trạng thái của mùa khô với kiểu thời tiết đặc trưng là nắng gắt và ít mưa.

Đặc biệt, có vài ngày trong tuần giữa tháng 11, thành phố xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Đây là một trong những điểm bất thường và đặc biệt trong chuỗi số liệu của tháng 11 được ghi nhận trong khoảng 35 năm qua. Trong đó, ngày 19/11, nhiệt độ tại Nhà Bè lên đến 35,6 độ C, cao hơn kỷ lục năm 2015 là 0,7 độ C.

Nắng nóng bất thường, cực đoan

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hưng nhận định, tháng 11 hàng năm, thời tiết ở các tỉnh thành Nam Bộ bao gồm khu vực TP.HCM sẽ thiên về trạng thái có mây, nắng yếu và đan xen sẽ là những cơn mưa rào và kèm theo dông. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ, độ ẩm không khí vẫn còn tương đối cao nên nhìn chung chưa quá khô nóng.

Tuy nhiên, tháng 11 năm nay, người dân có thể cảm nhận rõ rệt kiểu thời tiết quang mây, nắng mạnh, không khí ngoài trời hanh khô, oi nóng. Nhiệt độ thực tế quan trắc ghi nhận liên tục nhiều ngày 32-35 độ. Khá nhiều nơi ở miền Đông cũng như TP.HCM đạt 35-36 độ.

“Đó là một trong những điểm bất thường mà ai cũng có thể thấy rõ”, chuyên gia nhấn mạnh.

TP.HCM vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong 35 năm. Ảnh: Hoài Bảo.

Lý giải về hiện tượng này, ông cho biết xu hướng biến đổi khí hậu đang khá rõ ràng. Nền nhiệt độ trên đà tăng theo thời gian, cộng hưởng với yếu tố khí hậu trong năm là sự chi phối của pha nóng El Nino đang hoạt động với cường độ rất rất mạnh.

Với cường độ El Nino đang mạnh kỷ lục thì tác động của nó đến thời tiết cũng tiềm ẩn nhiều bất thường và cực đoan hơn. Đợt nắng mạnh trong tháng 11 cũng có thể là một trong những bất thường đó.

Về hình thế thời tiết cụ thể, dù đã cuối tháng 11, không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc chưa thực sự mạnh và liên tục. Áp cao cận nhiệt đới không suy yếu mà còn liên tục hoạt động mạnh và án ngữ ngay trên khu vực Trung Bộ. Các dòng không khí khô nóng được tạo ra gây thời tiết quang mây, nắng mạnh và nắng nóng cho khu vực Nam Bộ.

“Đợt nắng nóng hiện tại có khả năng kéo dài thêm khoảng 1-2 ngày tới. Từ khoảng ngày 27 trở đi, rãnh áp thấp xích đạo nâng trục và hoạt động mạnh sẽ gây một đợt mưa trái mùa trên khu vực, thời tiết cũng vì thế mà hạ nhiệt và chấm dứt nắng nóng”, ông Hưng thông tin.

Không khí se lạnh về đêm trong tháng 12

Trong thời gian sắp tới, ông Hưng cho biết thời tiết chủ đạo trên khu vực Nam Bộ sẽ thiên về ít mưa, có nắng và có thể xuất hiện những đợt nắng nóng tương tự tháng 11. Nắng mạnh, không khí hanh khô dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng lao động ngoài trời, nguy cơ cháy nổ cũng như khô hạn và thiếu nước trong sản xuất.

Bên cạnh đó, vẫn có khả năng xuất hiện đan xen những đợt mưa rào dông trái mùa, mỗi đợt thường kéo dài khoảng 2-3 ngày. Có thể tiềm ẩn những cơn mưa to cục bộ nhưng có tính cực đoan cao, kèm theo dông, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

“Diễn biến thời tiết có thể tiềm ẩn yếu tố bất thường hơn so với mọi năm, người dân cần theo dõi sát thông tin để chủ động phòng tránh”, chuyên gia lưu ý.

Xen lẫn nắng nóng là những cơn mưa rào trái mùa. Ảnh: Trang Thư.

Trong tháng cuối năm, nền nhiệt độ trên khu vực Nam Bộ và TP.HCM được dự báo là sẽ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình tháng sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C, một số nơi có thể cao hơn 2,0°C. Nhiệt độ cao nhất khả năng đa phần sẽ dao động 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Về việc khi nào TP.HCM đón không khí se lạnh, ông cho biết tháng 12 là một trong những tháng chính đông của miền Bắc nên không khí lạnh tăng cường sẽ hoạt động liên tục. Những đợt tăng cường này có xu hướng khuếch tán sâu hơn xuống phía Nam, tác động nhẹ đến thời tiết Nam Bộ. Do đó, sẽ có 2-3 đợt giảm nhiệt nhẹ về đêm và sáng, biên độ nhiệt giữa và đêm sẽ khá cao.

Tuy nhiên, theo ông, dưới tác động của pha nóng El Nino, không khí lạnh tăng cường năm nay sẽ không quá mạnh. Các đợt giảm nhiệt ở Nam Bộ khả năng cũng yếu hơn mọi năm.

“Vào dịp Giáng sinh nhiều khả năng thời tiết Nam Bộ và TP.HCM cũng sẽ dễ chịu hơn, đặc biệt là không khí về đêm và sáng cũng có chút se se lạnh”, ông nhấn mạnh.