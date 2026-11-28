Mưa lớn từ đêm 27/11 gây ngập cục bộ tại Nha Trang (Khánh Hòa), chia cắt nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi. Đợt mưa diện rộng tại miền Trung dự báo kéo dài đến ngày 30/11.

Đường phố Nha Trang ngập sau trận mưa suốt đêm Mưa lớn từ tối 27/11 khiến một số tuyến đường ở Nha Trang ngập sâu, người dân chật vật di chuyển trong sáng 28/11.

Sáng 28/11, trên đường đi làm từ khu vực chợ Vĩnh Hải vào trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa), chị La Mộc Chi bắt gặp cảnh nước ngập quá nửa bánh xe máy trên đường 2 Tháng 4, đoạn qua khu vực Chợ Bầu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Chi cho biết trong khi các phương tiện lớn vẫn có thể lưu thông, một số người đi xe máy phải xuống dắt bộ qua đoạn đường ngập. Để tránh nguy cơ xe chết máy, cô cùng một số người dân chọn đi vòng qua tuyến đường Lạc Thiện, Tôn Thất Tùng, Trần Phú.

Theo Chi, khu vực Chợ Bầu thường xảy ra tình trạng ngập cục bộ khi có mưa lớn, nước không thoát kịp.

Tại khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Trần Quang Khải, nước cũng dâng lên mặt đường trong sáng 28/11. Chị Út Nghĩa, người dân địa phương, cho biết trời mưa từ tối hôm trước, kéo dài đến sáng nay.

Chứng kiến tình trạng ngập nước, chị quay video chia sẻ lên mạng xã hội để người dân chủ động tránh những đoạn đường có nguy cơ khiến xe chết máy. Theo ghi nhận của chị, trưa cùng ngày, khi trời ngớt mưa, nước tại khu vực trên cũng rút dần.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ tính đến sáng 28/11, lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến 30-80 mm, một số nơi trên 100 mm. Hiện 12 hồ chứa nước đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước để ứng phó với đợt mưa lớn.

Tại phường Tây Nha Trang, chính quyền đã bố trí lực lượng ứng trực ở những điểm xung yếu, chuẩn bị ghe, phao cứu hộ và lương thực, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra ngập nặng.

Đường 2 Tháng 4 qua khu vực chợ Bầu (Nha Trang) ngập trong sáng 28/11. Ảnh: La Mộc Chi.

Không chỉ Khánh Hòa, mưa lớn từ đêm 27/11 cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại nhiều địa phương miền Trung, trong đó Quảng Ngãi ghi nhận tình trạng ngập sâu tại nhiều khu vực.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, lượng mưa tại một số khu vực tỉnh lên tới gần 500 mm, khiến nước các sông dâng nhanh. Chính quyền các địa phương phải khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, gần 1.000 hộ dân tại hai xã Thiện Tín và Phước Giang bị cô lập, chia cắt trong sáng 28/11. Riêng tại xã Phước Giang, nhiều nhà dân ngập sâu 0,5-1,4 m. Chính quyền địa phương đã di dời 17 hộ dân ngay trong đêm 27/11.

Tại Đà Nẵng, mưa lớn cũng khiến một số khu vực trũng thấp thuộc các xã Quế Phước, Tam Xuân bị ngập. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, rào chắn tại những đoạn đường không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Mưa lớn khiến trụ sở UBND xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập. Ảnh: Tiền Phong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa đang trải qua đợt mưa lớn trên diện rộng.

Từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai là trọng tâm mưa lớn, với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm. Trong cùng thời gian, TP Huế, phía đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 350 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ trên 100 mm trong 3 giờ, gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có xu hướng giảm dần.