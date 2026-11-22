Hình ảnh ôtô, xe máy chen kín đường ở Tà Xùa ngày 22/11 thu hút chú ý trên mạng xã hội, song người làm du lịch địa phương cho biết cảnh ùn tắc không hiếm gặp vào cuối tuần.

Tắc đường hàng giờ ở điểm check-in Tà Xùa Dịp cuối tuần 21-22/11, nhiều khách du lịch đổ về Tà Xùa khiến lưu lượng phương tiện tăng cao, gây ùn tắc ở nhiều điểm check-in nổi tiếng.

Sáng 22/11, trong chuyến du lịch Tà Xùa (tỉnh Sơn La), Ngọc Huyền (Hà Nội) mất khoảng 30 phút để đi qua đoạn đường trung tâm gần khu vực Thiên Đường Mây. Hai bên đường, ôtô và xe máy nối đuôi nhau, nhiều phương tiện gần như không thể di chuyển.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huyền cho biết cô đến đến Tà Xùa từ sáng 21/11. Theo cô, ngày đầu tiên không xảy ra tình trạng ùn tắc tương tự, nhưng đến khoảng 11h ngày 22/11, lượng phương tiện tăng rõ rệt. Tại một số điểm check-in, du khách cũng phải xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.

Cùng ngày, bức ảnh ghi lại cảnh ôtô, xe máy và người đi bộ chen kín một đoạn đường ở Tà Xùa được chia sẻ trên mạng xã hội, kèm lời chú thích hài hước "Tà Xùa tắc đường như Hà Nội".

Huyền mất 30 phút để đi qua đoạn đường trung tâm gần khu vực Thiên Đường Mây Tà Xùa.

Chôn chân hàng tiếng trên đường

Huyền cho biết không quá bất ngờ trước cảnh tượng đông đúc tại điểm du lịch nổi tiếng này. Cô cho rằng lượng khách tăng do trùng dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, ngày 24/11 lại được nghỉ lễ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều người có thêm thời gian dành cho du lịch nên đổ về các địa điểm hot.

"Tôi thấy nhiều người lựa chọn di chuyển bằng ôtô cá nhân hoặc xe du lịch trên những tuyến đường miền núi khá hẹp. Vì vậy, tình trạng ùn tắc là dễ hiểu", cô nói.

Đoàn xe của Hùng chôn chân gần 3 tiếng ở khu vực gần Thảo nguyên Tà Xùa.

Không chỉ du khách tự túc, các tài xế thường xuyên đưa khách đến Tà Xùa cũng gặp khó khăn khi di chuyển trong hai ngày 21-22/11.

Hữu Hùng, tài xế thường chở khách theo tour Hà Nội - Tà Xùa, cho biết ngày 21/11, anh điều khiển xe 9 chỗ chở khách tham quan khu vực Thảo nguyên Tà Xùa và cây cô đơn nhưng gặp ùn tắc kéo dài. Xe bắt đầu bị kẹt từ khoảng 14h và đến gần 17h mới thoát khỏi khu vực này. Đến gần 18h, đoàn mới trở về nơi lưu trú.

Do ôtô không thể tiếp tục đi sâu vào các điểm tham quan như dự kiến, một số khách trong đoàn phải thuê xe ôm để di chuyển đoạn đường 6-7 km, phát sinh thêm chi phí.

Sáng 22/11, Hùng tiếp tục gặp ùn tắc tại khu vực trung tâm, mất hơn một giờ mới đi qua được. Là người thường xuyên chở khách đến Tà Xùa vào cuối tuần, anh cho biết cảnh đông đúc không quá xa lạ. Tuy nhiên, anh nhận thấy lượng khách dịp này có phần nhỉnh hơn những tuần trước.

"Gần như thứ bảy, chủ nhật tuần nào cũng đông như vậy, nhưng tuần này chắc mọi người được nghỉ lễ nên đi nhiều hơn", anh nhận xét.

Theo anh, một số đoạn đường hẹp, phương tiện dừng đỗ và lượng xe du lịch lớn khiến việc di chuyển khó khăn, nhất là khi nhiều đoàn cùng đến các điểm check-in vào một thời điểm.

Không phải cảnh tượng lạ

Đinh Công Khải, người làm dịch vụ đặt phòng tại một homestay ở Tà Xùa, cho biết tình trạng ùn tắc cũng xuất hiện từ sáng 21/11. Khoảng gần 10h, khi di chuyển qua khu vực Đỉnh Gió, anh gặp dòng phương tiện ùn lại ở cả hai chiều và mất gần một giờ để đi qua.

Theo Khải, những khu vực thường đông khách gồm Đỉnh Gió, Thảo nguyên Tà Xùa và Khe Cải. Đây là các điểm tham quan, chụp ảnh được nhiều du khách lựa chọn.

"Khoảng gần 10h, mọi người bắt đầu di chuyển đến các điểm check-in. Đến giờ trả phòng, nhiều đoàn lại cùng xuống núi nên xe dồn vào một thời điểm", Khải lý giải.

Anh cho biết tình trạng ùn tắc tương tự đã xảy ra vào nhiều cuối tuần trước đó. Riêng dịp này, lượng phương tiện đông nhưng theo quan sát của anh, mức độ ùn tắc không khác biệt quá lớn so với những đợt cao điểm thông thường.

Theo Hiếu, tình trạng ùn tắc chỉ diễn ra trong khung giờ trưa và là cảnh thường thấy ở Tà Xùa dịp cuối tuần.

Cơ sở homestay nơi Khải làm việc có 17 phòng và đã kín khách trong cuối tuần 21-22/11. Anh cho biết lượng khách ngày thường cũng khá đông, trong đó có những đoàn đi xe du lịch 28-32 chỗ, nhưng phương tiện không tập trung dồn dập như cuối tuần.

Cùng nhận định, Phạm Trung Hiếu, người làm dịch vụ homestay gần khu Đỉnh Gió, cho biết đoạn đường từ trung tâm Tà Xùa xuống Bắc Yên ghi nhận ùn tắc vào khoảng 13h ngày 22/11. Theo anh, đường hẹp, nhiều xe lớn di chuyển ngược chiều khiến phương tiện phải chờ nhau tại các khúc cua. Tuy nhiên, tại khu vực anh quan sát, mỗi đợt ùn chỉ kéo dài khoảng 5-10 phút.

"Nhìn mật độ xe thì thấy rất đông, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Đây không phải tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn những cuối tuần trước", Hiếu nói.

Anh cho biết lực lượng chức năng có tham gia phân luồng tại một số vị trí. Khoảng 12-14h thường là thời điểm đông phương tiện nhất, khi du khách đi ăn, trả phòng hoặc bắt đầu hành trình trở về. Đến khoảng 15h, giao thông tại khu vực anh theo dõi đã lưu thông bình thường.

Theo Hiếu, du khách đi ôtô nên ưu tiên tuyến đường chính từ Bắc Yên lên Tà Xùa. Một số đường tránh bằng bê tông của người dân địa phương khá hẹp, phù hợp với xe máy hơn là ôtô.