Thời tiết đẹp cuối tuần, Đà Lạt (Lâm Đồng) đón lượng khách tăng đột biến, nhiều tuyến đường ùn ứ, quán ăn đông kín và homestay gần như hết phòng.

Cảnh đông đúc ở Đà Lạt sáng 21/11.

Sáng 21/11, anh Nguyễn Thế Nhân mất gần 2 tiếng nhích từng chút trên đèo Đại Ninh mới có thể đến Đà Lạt. Trong khi đó, nhóm bạn đi cùng anh vẫn mắc kẹt giữa dòng xe nối dài phía sau.

"Đi chơi mà cảm thấy sốt ruột", anh Nhân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ năm nay, Quốc hội quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Do kỳ nghỉ lễ lần đầu rơi vào thứ ba, một số cơ quan, doanh nghiệp bố trí hoán đổi ngày làm việc sang thứ bảy (28/11), qua đó tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ 21/11 đến hết ngày 24/11.

Tranh thủ khoảng thời gian này, anh Nhân muốn tận hưởng tiết trời Đà Lạt vào thời điểm được nhiều người yêu thích nhất trong năm. Không khí se lạnh, khô ráo, ít mưa khiến thành phố trở thành lựa chọn hấp dẫn cho chuyến đi ngắn ngày.

Đường xá, quán ăn đông đúc

Tuy nhiên, lượng khách tăng cao cũng khiến nhiều dịch vụ rơi vào tình trạng quá tải. Anh Nhân cho biết vài ngày trước, bạn bè anh gặp khó khăn trong việc tìm phòng lưu trú qua đêm tại Đà Lạt do nhiều cơ sở đã kín chỗ.

Ngay cả chuyện ăn uống cũng mất nhiều thời gian hơn thường lệ. Khoảng 13h ngày 21/11, khi đi qua một số hàng quán nổi tiếng ở khu vực trung tâm, anh nhận thấy thực khách phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Đại diện nhà hàng Cơm niêu Như Ngọc (đường Hồ Tùng Mậu) cho biết lượng thực khách trong ngày 21/11 tăng đột biến so với thường lệ.

Cụ thể, số lượng khách tăng khoảng 40-50% nếu so với thứ bảy tuần trước và cao gấp đôi ngày thường. Nguồn khách chủ yếu đến từ nhóm khách lẻ, khách đi theo hộ gia đình, bên cạnh đó lượng khách đoàn theo tour cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Dòng phương tiện nối dài trên các tuyến đường dẫn vào Đà Lạt sáng 21/11. Khu vực trung tâm cũng xảy ra tình trạng ùn tắc.

Bên cạnh thời tiết thuận lợi và kỳ nghỉ kéo dài, sức hút của Đà Lạt dịp này còn đến từ nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn. Tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương), giải chạy quốc tế và sự kiện khai mạc lễ hội giao lưu kinh tế, văn hóa Việt Nam thu hút thêm người dân và du khách đến tham gia.

Cùng gia đình di chuyển từ TP.HCM lên Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ, anh Tuấn (30 tuổi) bất ngờ trước lượng người đổ về thành phố. Anh vốn kỳ vọng có thể tận hưởng không khí se lạnh, thong thả dạo quanh các con đường trung tâm nhưng thực tế lại chứng kiến cảnh xe cộ nối dài, nhiều điểm tham quan đông kín khách.

Trước đây, anh Tuấn từng lên Đà Lạt vào những ngày bình thường, đường phố khá vắng và có thể thoải mái đi dạo. "Lần này, vừa đến nơi đã thấy xe cộ đông đúc, một số quán ăn phải chờ khá lâu mới có bàn", anh chia sẻ.

Theo anh Tuấn, gia đình anh phải thay đổi kế hoạch tham quan vì việc di chuyển giữa các địa điểm mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Thay vì ghé nhiều nơi trong ngày, cả nhà ưu tiên những địa điểm gần chỗ lưu trú để tránh tình cảnh kẹt cứng giữa dòng xe đông đúc.

"Tôi nói đùa với cả nhà là: 'Một nửa người dân Sài Gòn đang ở Đà Lạt", anh nói.

Dù gián đoạn lịch trình vì cảnh đông người, anh Tuấn cho rằng không khí nhộn nhịp cũng cho thấy sức hút của Đà Lạt trong mùa du lịch cuối năm. Gia đình anh dự định dành thêm thời gian nghỉ ngơi, thưởng thức đồ ăn địa phương và tận hưởng tiết trời se lạnh trước khi trở về TP.HCM.

Nhà hàng Cơm niêu Như Ngọc đông kín thực khách vào trưa 21/11.

Homestay kín phòng, dịch vụ chụp ảnh đắt khách

Chị Hoàng Ngọc, đại diện một cơ sở homestay trên đường Phạm Hồng Thái, gần hồ Xuân Hương, cho biết lượng khách đặt phòng tăng rõ rệt trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhiều phòng được khách đặt trước từ sớm, khiến cơ sở gần như kín chỗ trong những ngày cao điểm.

Theo chị Ngọc, khách lưu trú dịp này chủ yếu là các nhóm bạn, gia đình và cặp đôi, thường chọn ở lại 2-3 đêm để kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng. Một số khách liên hệ sát ngày khởi hành vẫn có nhu cầu tìm phòng nhưng gặp khó khăn do nhiều cơ sở trong khu vực đã kín lịch.

Lượng khách tăng cũng khiến hoạt động vận hành homestay bận rộn hơn thường ngày. Nhân viên phải nhanh chóng dọn dẹp, thay chăn ga và chuẩn bị phòng ngay sau khi khách trả phòng để kịp đón lượt khách tiếp theo. Các yêu cầu về nhận phòng sớm, trả phòng muộn và hỗ trợ lịch trình tham quan cũng xuất hiện nhiều hơn.

Về giá cả, chị Ngọc cho biết cơ sở có điều chỉnh giá trong dịp lễ, tăng khoảng 100.000 đồng so với ngày thường, tùy loại phòng và số lượng khách. Dù vậy, lượng người liên hệ đặt chỗ vẫn khá đông, trong đó có không ít khách tìm phòng vào sát ngày khởi hành.

"Năm ngoái, khách thường tập trung đến Đà Lạt đông vào khoảng tháng 12 và tháng 1 năm sau. Năm nay có thêm kỳ nghỉ lễ 24/11 nên lượng khách đặt phòng đến sớm và đông hơn so với dự kiến", chị Ngọc chia sẻ.

Không chỉ các cơ sở lưu trú, những người làm dịch vụ du lịch tại địa phương cũng cảm nhận rõ sức nóng của mùa khách năm nay.

Đồi cỏ hồng Đa Phú trở thành điểm check-in hot nhất Đà Lạt dịp nghỉ lễ.

Minh Hà (sinh năm 2000, người dân Đà Lạt), hiện làm nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cho du khách, cho biết lịch làm việc của cô đã kín từ khoảng hai tuần trước kỳ nghỉ. Nhiều khách liên hệ đặt lịch nhưng cô không thể nhận thêm vì không còn thời gian trống.

"Những ngày này, tôi thường bắt đầu công việc từ 4h sáng và có hôm kéo dài đến 17h. Khách đặt chụp rất nhiều nhưng không thể nhận hết", Hà chia sẻ.

Theo cô, giá dịch vụ chụp ảnh vẫn được giữ như ngày thường, không tăng theo lượng khách. Dù lịch làm việc dày đặc, Hà cho biết cô vui khi thấy Đà Lạt đón nhiều du khách hơn trong năm nay.

Một trong những điểm đến được khách yêu thích nhất hiện nay là khu vực đồi cỏ hồng gần cây thông cô đơn, thuộc khu du lịch Thung lũng Vàng. Để kịp ghi lại khoảnh khắc đẹp khi ánh sáng vừa lên, Hà thường phải có mặt tại đây từ khoảng 4h sáng.

Cô nhận xét mùa cỏ hồng năm nay khá đẹp, nhiều khu vực đã chuyển sang sắc hồng nổi bật, trở thành điểm chụp ảnh được du khách săn đón. Bên cạnh đó, hoa mai anh đào cũng bắt đầu chớm nở lác đác trên một số tuyến đường, tạo thêm sức hút cho thành phố.

Theo Hà, lượng khách tăng trong dịp này một phần đến từ kỳ nghỉ lễ 24/11 và các hoạt động lễ hội đang diễn ra. Sự kết hợp giữa thời tiết thuận lợi, cảnh sắc vào mùa và nhiều sự kiện khiến Đà Lạt trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn cho chuyến đi cuối tháng 11.