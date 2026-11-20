Thấy hai vị khách Bồ Đào Nha để quên điện thoại, tài xế Lộc nhanh chóng liên hệ, mang trả lại ngay trong đêm và từ chối nhận tiền cảm ơn.

Tài xế taxi đem điện thoại trả khách Tây bỏ quên lúc nửa đêm Thấy chiếc điện thoại vị khách Bồ Đào Nha bỏ quên sau cuốc xe, anh Đức Lộc (Ninh Bình) chủ động liên lạc, đem trả lại ngay trong đêm.

Tối 18/11, sau khi trở về khách sạn ở Ninh Bình, Luís Trigo (sinh năm 1997, quốc tịch Bồ Đào Nha) phát hiện chiếc iPhone của mình đã biến mất. Kiểm tra lại, anh nhận ra điện thoại có thể đã rơi khỏi túi khi ngồi trên chiếc taxi vừa đưa mình và người bạn tên Elliot về nơi lưu trú.

Hai du khách hoảng hốt, bởi chiếc điện thoại không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là phương tiện đặt vé và phục vụ việc di chuyển trong chuyến du lịch Việt Nam.

Không thể liên hệ trực tiếp với tài xế qua ứng dụng đặt xe, Luís mượn điện thoại của Elliot, sử dụng tính năng Find My iPhone để xác định vị trí thiết bị. Cả hai lập tức đặt một chiếc taxi khác, đi theo định vị với hy vọng tìm lại tài sản.

Đang trên đường, họ nhận được cuộc gọi từ khách sạn, thông báo tài xế chuyến xe trước đã liên hệ báo tìm thấy điện thoại. Lúc này, hai vị khách ngoại quốc mới thở phào.

“Tài xế taxi đó thực sự đã cứu cả chuyến đi của chúng tôi”, Luís chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Người giúp hai du khách tìm lại tài sản là anh Đức Lộc (sinh năm 1996), tài xế xe công nghệ sống tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình. Anh cho biết khoảng 21h30 hôm đó, anh nhận chuyến xe chở Luís Trigo và bạn từ khu vực Tam Cốc về một khách sạn gần Hang Múa, quãng đường khoảng 5-6 km.

Sau khi trả khách lúc gần 22h, thấy trời mưa lớn, anh quyết định kết thúc ngày làm việc và lái xe về nhà, cách khách sạn khoảng 25 km. Ăn tối xong, anh quay lại xe dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày hôm sau thì phát hiện một chiếc điện thoại nằm úp trên ghế. Do máy được đặt ở chế độ im lặng nên trước đó anh không nghe thấy cuộc gọi nào.

"Nhìn ảnh trên màn hình, tôi đoán ngay là điện thoại của hai vị khách vừa chở. Tôi liền gọi đến khách sạn để báo", anh kể.

Qua lễ tân, anh Lộc biết hai du khách đã bắt một chiếc taxi khác, đi theo vị trí điện thoại để tìm anh. Nam tài xế đề nghị họ trở về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau anh sẽ mang máy đến trả vì vẫn thường xuyên đến khu vực gần đó làm việc.

Tuy nhiên, khi hai bên liên lạc được, nhóm du khách cho biết họ chỉ còn cách nhà anh khoảng 10 km và muốn lấy lại điện thoại ngay trong đêm. Lo ngại đường vào nhà khó tìm, anh Lộc đề nghị họ dừng xe tại vị trí hiện tại, còn mình lái xe ra đón.

Anh Lộc chạy taxi công nghệ khoảng 3 tháng nay.

Đến khoảng hơn 0h ngày 19/11, hai bên gặp lại. Luís nhanh chóng bước xuống xe nhận điện thoại, liên tục cảm ơn người tài xế. Nam du khách còn ngỏ ý gửi anh Lộc một khoản tiền để cảm ơn nhưng anh liên tục từ chối.

"Tôi bảo mình cũng có lỗi vì lúc khách xuống xe không bảo khách kiểm tra kỹ đồ đạc. Nhưng bạn ấy lại nói đó là lỗi của mình vì đã đánh rơi điện thoại", anh Lộc nhớ lại.

Toàn bộ khoảnh khắc gặp lại giữa đêm cũng được nam tài xế ghi hình, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Anh Lộc cho biết mới chạy xe công nghệ được khoảng 3 tháng nay, trước đó làm kinh doanh tự do, gia đình có quán chè và đồ ăn vặt. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp trường hợp khách bỏ quên điện thoại trên xe.

"Lúc đầu tôi cũng lo vì khách là người nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ, sợ họ hiểu lầm mình. May mắn cuối cùng mọi chuyện đều suôn sẻ", anh nói. Sau sự việc, hai bên cũng trao đổi phương thức liên lạc. Các du khách còn nói sẽ liên hệ nếu bản thân hoặc bạn bè có dịp trở lại Việt Nam.

Về phía Luís, trải nghiệm này để lại cho anh nhiều ấn tượng về sự tử tế của người Việt.

"Chúng tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam thân thiện, nhưng anh Lộc thực sự giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự tốt bụng, chân thành và đáng quý của con người nơi đây", anh bày tỏ.

Trước đó, Luís và Elliot đến Việt Nam từ ngày 15/11, đã ghé thăm Hà Nội và Ninh Bình. Hai người đặc biệt ấn tượng với ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời dự định tiếp tục khám phá TP.HCM và Phú Quốc.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại Việt Nam. Lần tới, chúng tôi muốn đến những nơi chưa có dịp ghé thăm để khám phá đất nước này nhiều hơn", Luís nói.