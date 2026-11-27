Nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận mưa lớn kèm sấm sét tối 27/11. Đợt mưa trái mùa dự kiến kéo dài đến ngày 29/11, giúp thời tiết hạ nhiệt.

Tối 27/11, nhiều khu vực thuộc Thủ Đức, Phú Nhuận, Gò Vấp, Củ Chi... (TP.HCM) bất ngờ đổ mưa lớn. Tại phường Linh Xuân, mưa bắt đầu từ khoảng 19h và kéo dài gần 40 phút. Trước đó, khu vực này ghi nhận sấm sét mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dữ liệu vệ tinh, radar và định vị sét chiều 27/11 ghi nhận mây dông phát triển tại nhiều địa bàn như Bến Thành, Bình Tiên, Tân Mỹ, Phú Định, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bình Hưng, Bình Khánh và Cần Giờ.

Vùng mưa được dự báo tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận. Cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật cấp 5-7 trong cơn dông.

TP.HCM bắt đầu đón những cơn mưa trái mùa. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng hôm sau, TP.HCM và Nam bộ có khả năng mưa rất to cục bộ, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa 100 mm trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, mưa có thể trùng với đỉnh triều tối 27/11. Theo dự báo, mực nước có thể đạt 1,57 m lúc 19 giờ tại trạm Nhà Bè và 1,58 m lúc 20h tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, đều trên báo động 2. Nếu mưa lớn xảy ra vào khung giờ này, các khu vực trũng thấp, thoát nước kém có nguy cơ ngập.

Đợt mưa ở Nam bộ dự báo kéo dài đến ngày 29/11. Trong đó, mưa thường xuất hiện vào chiều tối và đêm, riêng ngày 28/11 có thể đến sớm hơn. Sang ngày 29/11, vùng mưa chủ yếu tập trung ở Cà Mau, An Giang và các khu vực lân cận.

Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thông tin dù đã cuối tháng 11, không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc chưa thực sự mạnh và liên tục. Áp cao cận nhiệt đới không suy yếu mà còn liên tục hoạt động mạnh và án ngữ ngay trên khu vực Trung Bộ. Các dòng không khí khô nóng đã tạo thời tiết quang mây, nắng nóng cho khu vực Nam Bộ.

Từ khoảng ngày 27 trở đi, rãnh áp thấp xích đạo nâng trục và hoạt động mạnh sẽ gây một đợt mưa trái mùa trên khu vực, mỗi đợt kéo dài 2-3 ngày, giúp thời tiết hạ nhiệt. Có thể tiềm ẩn những cơn mưa to cục bộ có tính cực đoan cao, kèm theo dông, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo ông, trong tháng cuối năm, nền nhiệt độ trên khu vực Nam Bộ và TP.HCM được dự báo cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình tháng sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C, một số nơi có thể cao hơn 2,0°C. Nhiệt độ cao nhất khả năng đa phần sẽ dao động 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tuy nhiên, thành phố vẫn có 2-3 đợt giảm nhiệt nhẹ về đêm và sáng do các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc khuếch tán sâu hơn xuống phía Nam. Nhưng dưới tác động của pha nóng El Nino, không khí lạnh tăng cường năm nay sẽ không quá mạnh.

Vào dịp Giáng sinh nhiều khả năng thời tiết Nam Bộ và TP.HCM cũng sẽ dễ chịu hơn, không khí về đêm và sáng sẽ có dấu hiệu se lạnh.