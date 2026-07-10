Khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM sắp 'lột xác'

Trong giai đoạn tới, TP.HCM định hướng phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, hiện đại, chuyên sâu, xanh và thông minh.

Một góc Khu chế xuất Tân Thuận tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 9/7, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) đã cung cấp thông tin về tình hình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong sản xuất nửa đầu năm.

Theo cơ quan này, tính đến ngày 30/6, tổng vốn thu hút hơn 2,6 tỷ USD , đạt 61,44% chỉ tiêu năm nay. Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài là 1,574 tỷ USD , trong nước hơn 1 tỷ USD .

Loạt dự án hàm lượng công nghệ cao

Theo các quy hoạch được phê duyệt, TP.HCM có 105 khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 50.288 ha, chiếm 7,4% diện tích tự nhiên. Trong đó, 67 KCX, KCN đã có quyết định thành lập, bao gồm 3 KCX và 55 KCN đã đi vào hoạt động; 9 KCN và 5 KCN mở rộng đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động; 38 KCN đã có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Về phát triển công nghiệp công nghệ cao, thành phố định hướng phát triển hệ thống KCX, KCN theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, hiện đại, chuyên sâu, xanh và thông minh; gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Đối với các KCX, KCN hiện hữu, TP.HCM từng bước rà soát, tái cấu trúc theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng hàm lượng công nghệ, giảm thâm dụng lao động và tài nguyên; đồng thời phát triển các mô hình KCN công nghệ cao, KCN sinh thái, KCN thông minh, KCN chuyên ngành, KCN gắn với logistics, khu công nghệ số tập trung và mô hình KCN - đô thị - dịch vụ phù hợp từng khu vực.

Theo đó, khu vực TP.HCM trước đây được định hướng giữ vai trò trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính và dịch vụ. Trong khi đó, khu vực Bình Dương phát huy lợi thế về sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất quy mô lớn và công nghiệp công nghệ cao. Còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tập trung phát triển kinh tế biển, công nghiệp gắn với cảng nước sâu, logistics, công nghiệp dầu khí và khu thương mại tự do.

Thời gian qua, tại các KCX, KCN, một số doanh nghiệp tham gia vào các khâu nghiên cứu, thiết kế, phát triển phần cứng, phần mềm chức năng cho mạch tích hợp và sản xuất thiết bị, linh kiện phục vụ ngành bán dẫn như Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam, Công ty TNHH Ampere Computing Vietnam, Công ty TNHH Mtex (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam, Công ty TNHH Kamet Việt Nam.

"Đây là nền tảng quan trọng để Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM tiếp tục thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao", đơn vị cho hay.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý định hướng tập trung ưu tiên các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như điện tử, bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, chuỗi khối, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời chuyển dần từ mô hình tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ, thâm dụng tài nguyên sang mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhà máy thông minh

Các KCX, KCN trên địa bàn thành phố đang từng bước triển khai ứng dụng AI, tự động hóa và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, quản lý hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, với mục tiêu nâng cao năng suất, tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Qua đây, TP.HCM khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot công nghiệp, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống điều khiển tự động và các nền tảng quản trị sản xuất thông minh (Smart Factory, MES, ERP) nhằm tự động hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động, kiểm soát chất lượng và tăng tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Về phía TP.HCM, địa phương tiếp tục phát triển hạ tầng số tại các KCX, KCN thông qua mở rộng phủ sóng 5G, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và triển khai các nền tảng quản lý thông minh phục vụ quản lý hạ tầng, môi trường, đầu tư và an ninh.

TP.HCM cũng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch, thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng sản xuất sạch và kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Đồng thời, TP.HCM phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái thông qua các giải pháp cộng sinh công nghiệp, tái sử dụng nước, tái chế chất thải, thu hồi năng lượng và chia sẻ hạ tầng kỹ thuật giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Ban Quản lý tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ và xây dựng nhà máy thông minh.

Song song đó, đơn vị khuyến khích doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực số thông qua đào tạo kỹ năng số, kỹ năng vận hành thiết bị thông minh và quản trị sản xuất số cho người lao động, đồng thời tăng cường ứng dụng AI, IoT và các nền tảng số trong giám sát phát thải, quản lý năng lượng và quản lý môi trường theo thời gian thực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.