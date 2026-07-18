Không nhận ra Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung khiến khán giả khó nhận ra với mái tóc bạch kim và phong cách sắc sảo. Diễn viên gây chú ý khi lột xác theo hình tượng trưởng thành.

Theo Nate, ngày 17/7, Kim Yoo Jung đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh và video ghi lại hậu trường một buổi chụp thời trang. Trong đó, cô liên tục thay đổi tạo hình, từ tóc bob màu vàng bạch kim đến mái tóc dài uốn sóng.

Ở một số khung hình, nữ diễn viên để tóc ngắn ngang cằm, diện váy hở lưng sâu. Thiết kế giúp cô khoe đôi vai mảnh mai cùng đường nét lưng. Lối trang điểm sắc nét cũng mang đến hình ảnh trưởng thành, khác biệt so với vẻ trong trẻo thường thấy.

Trong một tạo hình khác, Kim Yoo Jung sử dụng mái tóc vàng dài uốn sóng, phối áo không tay màu trắng với chân váy ngắn họa tiết da báo. Cô còn tạo dáng với hoa hồng đỏ, mang đến vẻ thanh lịch pha nét cổ điển. Những hình ảnh hậu trường khi nữ diễn viên đang trang điểm cũng cho thấy khả năng biến hóa nhiều phong cách.

Kim Yoo Jung lột xác với mái tóc vàng. Ảnh: @Kimyoojung.

Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi diện mạo mới của nữ diễn viên. Một số ý kiến nhận xét cô giống búp bê Barbie, trong khi nhiều khán giả bất ngờ vì kiểu tóc ngắn và màu tóc vàng phù hợp với Kim Yoo Jung.

Những năm gần đây, Kim Yoo Jung tích cực mở rộng phạm vi diễn xuất. Sau vai nữ thừa kế Do Do Hee trong phim tình cảm giả tưởng My Demon, cô chuyển sang hình tượng gai góc hơn trong loạt phim Dear X, vào vai Baek Ah Jin - một ngôi sao nổi tiếng có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng che giấu tính cách lạnh lùng và khả năng thao túng người khác. Vai diễn được xem là bước chuyển đáng chú ý, giúp cô rời xa hình ảnh trong sáng từng gắn liền với thời kỳ diễn viên nhí.

Tại Asia Artist Awards 2025, Kim Yoo Jung nhận giải Nghệ sĩ xuất sắc và giải Cặp đôi huyền thoại kỷ niệm 10 năm của lễ trao giải. Trong nửa cuối năm 2026, Kim Yoo Jung tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với phim cổ trang, gián điệp 100 ngày nói dối.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, là một trong những diễn viên trưởng thành từ sao nhí nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 4 tuổi và ghi dấu ấn qua các phim Dong Yi, Mặt trăng ôm mặt trời, Secret Door trước khi khẳng định vị trí nữ chính với Mây họa ánh trăng năm 2016.