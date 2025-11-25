Không nhận ra Diddy trong tù

Hình ảnh mới nhất của ông trùm nhạc rap trong tù với mái tóc bạc và gương mặt già nua khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Theo US Weekly, bức ảnh chụp Diddy đang được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Tấm hình này được chụp hôm 23/11, bên trong nhà tù liên bang FCI Fort Dix ở New Jersey.

Trong ảnh, Diddy xuất hiện với bộ đồ tù màu xám. Trùm nhạc rap già nua khó nhận ra với mái tóc lẫn bộ râu bạc trắng. Hình ảnh mới nhất của Diddy khiến dân mạng xôn xao bàn luận.

Hình ảnh mới nhất của Diddy. Ảnh: TMZ.

Trong đoạn video khác mà TMZ thu thập được, rapper đội một chiếc mũ len màu nâu khi ngồi làm việc. Diddy được phân công làm tại thư viện trong nhà nguyện của trại giam, nơi gã phụ trách việc cho các phạm nhân khác mượn phim và tài liệu tôn giáo.

Diddy được chuyển đến Fort Dix vào ngày 30/10. Trước đó gã bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn.

Ngay sau khi được chuyển trại, Diddy được cho là vui vẻ hơn hẳn. Trùm nhạc rap được bắt gặp mỉm cười trò chuyện với các phạm nhân khác ngoài sân của Fort Dix. Một trong những người đó là Sebastian Telfair, cựu ngôi sao NBA đang thụ án vì vi phạm quản chế liên quan đến một vụ gian lận y tế.

Phía đại diện của Diddy cũng tiết lộ gã được đối xử tốt trong tù: “Ông ấy đã gặp được vài người tốt. Mọi người đối xử tốt với ông ấy". Người này cũng cho hay rapper tỏ ra hài lòng với công việc tại thư viện nhà tù. “Ông ấy thấy điều đó mang lại cảm giác dễ chịu và có ích. Và ông ấy cũng có thể giúp các phạm nhân khác", người này nói.

Theo bản án, Diddy buộc phải tham gia các chương trình về sức khỏe tâm thần và cai nghiện. Trùm nhạc rap đã được nhận vào chương trình phục hồi lạm dụng chất kích thích nội trú RDAP tại Fort Dix, có thể giúp giảm án tới một năm. Những phạm nhân tham gia RDAP sẽ sống tách biệt khỏi khu giam giữ chung và dành một phần thời gian trong ngày để trị liệu.