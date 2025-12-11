Không nhận ra anh Tạ của 'Mưa đỏ'

Diễn viên Phương Nam, từng được yêu thích với vai người lính chất phác và hài hước trong "Mưa đỏ", gây chú ý với hình ảnh mới lạ lẫm.

Hôm 11/12, Phương Nam gây chú ý khi đăng tải loạt hình mới trên trang cá nhân. Trong ảnh, nam diễn viên xuất hiện với tạo hình lạ lẫm, chụp ảnh tại khuôn viên một ngôi chùa. Anh cạo trọc đầu, mặc áo nhà sư và đi chân trần.

Hình ảnh mới của Phương Nam nhanh chóng thu hút chú ý. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ ngỡ ngàng trước khi "đội trưởng Tạ" trong Mưa đỏ nay khác lạ với đầu trọc, thân hình cơ bắp rắn chắc.

Phương Nam tiết lộ đây là tạo hình mới của anh trong dự án phim dự kiến ra mắt năm tới. Anh cùng đoàn phim sang Lào để ghi hình. "Mất cả tháng học tiếng Lào, vào phim đạo diễn cho thoại mỗi hai câu", diễn viên chia sẻ hóm hỉnh.

Phương Nam lạ lẫm trong tạo hình mới. Ảnh: FBNV.

Phương Nam (sinh năm 1993) được đông đảo khán giả yêu thích sau khi tham gia Mưa đỏ - phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Trong phim, anh đảm nhận vai Tạ, tiểu đội trưởng đội 1. Nhân vật được khán giả yêu thích bởi tính cách thật thà, chất phác, kiên cường, gan dạ, chiến đấu hết mình mà vẫn lạc quan, hài hước. Để đảm nhận nhân vật này, Phương Nam giảm 15 kg trong 3 tháng, từ 78 kg xuống 63 kg.

Nguyễn Phương Nam chia sẻ anh chăm chỉ chạy bộ, bơi sông, nhảy dây, thậm chí leo bộ 39 tầng chung cư mỗi ngày. Nhờ đó, không chỉ giảm cân, Nguyễn Phương Nam còn có ngoại hình rắn rỏi, bụi bặm hơn.

Sau Mưa đỏ, Phương Nam hoạt động tích cực, tham gia các sự kiện, chương trình giải trí.