Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Không nhận ra anh Tạ của 'Mưa đỏ'

  • Thứ năm, 11/12/2025 21:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Diễn viên Phương Nam, từng được yêu thích với vai người lính chất phác và hài hước trong "Mưa đỏ", gây chú ý với hình ảnh mới lạ lẫm.

Hôm 11/12, Phương Nam gây chú ý khi đăng tải loạt hình mới trên trang cá nhân. Trong ảnh, nam diễn viên xuất hiện với tạo hình lạ lẫm, chụp ảnh tại khuôn viên một ngôi chùa. Anh cạo trọc đầu, mặc áo nhà sư và đi chân trần.

Hình ảnh mới của Phương Nam nhanh chóng thu hút chú ý. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ ngỡ ngàng trước khi "đội trưởng Tạ" trong Mưa đỏ nay khác lạ với đầu trọc, thân hình cơ bắp rắn chắc.

Phương Nam tiết lộ đây là tạo hình mới của anh trong dự án phim dự kiến ra mắt năm tới. Anh cùng đoàn phim sang Lào để ghi hình. "Mất cả tháng học tiếng Lào, vào phim đạo diễn cho thoại mỗi hai câu", diễn viên chia sẻ hóm hỉnh.

Mua do anh 1

Phương Nam lạ lẫm trong tạo hình mới. Ảnh: FBNV.

Phương Nam (sinh năm 1993) được đông đảo khán giả yêu thích sau khi tham gia Mưa đỏ - phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Trong phim, anh đảm nhận vai Tạ, tiểu đội trưởng đội 1. Nhân vật được khán giả yêu thích bởi tính cách thật thà, chất phác, kiên cường, gan dạ, chiến đấu hết mình mà vẫn lạc quan, hài hước. Để đảm nhận nhân vật này, Phương Nam giảm 15 kg trong 3 tháng, từ 78 kg xuống 63 kg.

Nguyễn Phương Nam chia sẻ anh chăm chỉ chạy bộ, bơi sông, nhảy dây, thậm chí leo bộ 39 tầng chung cư mỗi ngày. Nhờ đó, không chỉ giảm cân, Nguyễn Phương Nam còn có ngoại hình rắn rỏi, bụi bặm hơn.

Sau Mưa đỏ, Phương Nam hoạt động tích cực, tham gia các sự kiện, chương trình giải trí.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra ấn phẩm 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình.

Họa sĩ 87 tuổi có con với vợ kém 50 tuổi

Phạm Tăng cho biết bà xã Từ Manh đã hạ sinh con trai. Ông hiện cùng vợ con chuyển qua nhà mới sinh sống, cắt đứt quan hệ với con của vợ cũ.

3 giờ trước

Quái vật It là ai?

Mới đi qua một nửa chặng đường, "Welcome to Derry" đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi mở rộng vũ trụ kinh dị của Stephen King với nhiều thông tin hấp dẫn xoay quanh nguồn gốc của It.

06:35 25/11/2025

Ngụy Minh Khang liều lĩnh

“Phòng trọ ma bầu” có ý tưởng về việc mượn tiếng cười, kể câu chuyện đáng suy ngẫm về các vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Song, phim cũng đối diện thách thức về ngôn ngữ kể chuyện.

19:21 2/12/2025

Tống Khang

Mưa đỏ Tận Hiến Mưa đỏ anh Tạ Phương nam

    Đọc tiếp

    BLV Mario Urena dot tu ngay tren song truyen hinh hinh anh

    BLV Mario Ureña đột tử ngay trên sóng truyền hình

    1 giờ trước 21:21 11/12/2025

    0

    Mario Ureña bất ngờ lảo đảo rồi gục xuống khi đang tham gia một bản tin truyền hình tại Cộng hòa Dominica. Cái chết đột ngột của ông khiến khán giả bàng hoàng.

    Canh sat dot kich kham xet van phong cua PSY hinh anh

    Cảnh sát đột kích khám xét văn phòng của PSY

    2 giờ trước 20:23 11/12/2025

    0

    PSY đang tiếp tục bị điều tra vì cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị rối loạn lo âu Xanax và mất ngủ Stilnox tại một bệnh viện ở Seoul mà không qua thăm khám trực tiếp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý