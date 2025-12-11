Họa sĩ 87 tuổi có con với vợ kém 50 tuổi

Phạm Tăng cho biết bà xã Từ Manh đã hạ sinh con trai. Ông hiện cùng vợ con chuyển qua nhà mới sinh sống, cắt đứt quan hệ với con của vợ cũ.

Theo tờ HKong, hôm 11/12, họa sĩ nổi tiếng Phạm Tăng gây chú ý khi tham gia một sự kiện tại Bắc Kinh và quyên tặng thư họa. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện công khai kể từ lùm xùm bị mất liên lạc hồi tháng 8.

Phạm Tăng cũng có bài đăng trên mạng xã hội, tiết lộ bà xã Từ Manh đã hạ sinh con trai. Gia đình hiện đã chuyển đến ngôi nhà mới, tận hưởng cuộc sống ấm cúng, hạnh phúc. Ông cho biết vì tuổi tác đã cao, kể từ nay, mọi việc liên quan tới mình sẽ giao cho vợ phụ trách, người khác không được can thiệp.

Phạm Tăng bên vợ trẻ. Ảnh: Sohu.

Phạm Tăng cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt (con của ông với vợ cũ). Lý do được đưa ra là hai người từng lấy danh nghĩa con cái, viện cớ “tìm kiếm, quan tâm” để bịa đặt ác ý, vu khống ông và vợ mới là Từ Manh. Điều này khiến ông cảm thấy phẫn nộ vì bị xúc phạm.

"Kể từ hôm nay, tôi cắt đứt quan hệ với Phạm Hiểu Huệ, Phạm Trọng Đạt cùng gia đình chúng, không duy trì bất kỳ hình thức qua lại nào. Tôi cũng không còn duy trì hay tiếp tục bất kỳ hình thức hợp tác nào với chúng, gia đình chúng, hoặc những công ty có liên quan, có cổ phần, quản lý hay vận hành bởi chúng. Từ nay chúng không được dùng danh nghĩa của tôi để tiến hành bất kỳ hoạt động nào. Các hoạt động của chúng cũng đều không liên quan đến tôi", họa sĩ tuyên bố.

Những chia sẻ của Phạm Tăng gây xôn xao mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận. Trước đó, hồi tháng 8, hai con của ông là Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt từng gây hoang mang khi tung tin cha bị vợ mới đưa đi khỏi nhà rồi mất liên lạc. Nhiều bức thư họa, cổ vật quý giá trong nhà cũng bị mang đi.

Phạm Tăng là tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại của Trung Quốc, được cho là họa sĩ còn sống "đắt giá nhất" ở đất nước tỷ dân. Nhiều thập kỷ qua, ước tính giá trị thư họa Phạm Tăng quyên tặng các nơi trên cả nước lên tới hơn 60 tỷ NDT. Ông từng được vinh danh là một trong mười nhà từ thiện hàng đầu Trung Quốc.