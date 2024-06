Lễ cưới của Midu diễn ra tại TP.HCM vào tối 29/6. Hiện, cô dâu, chú rể đã hoàn tất các khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

Tối 27/6, bản phối cảnh không gian lễ cưới của Midu và thiếu gia Minh Đạt gây chú ý. "Snow in summer" (tuyết mùa hè) là chủ đề của lễ cưới. Theo tiết lộ, ê-kíp mất 6 tháng chuẩn bị và 4 ngày để dàn dựng, hoàn thiện.

Không gian lễ cưới được trang trí tỉ mỉ theo tông màu trắng, xanh. Tại lối vào, sân khấu chính và bàn của khách mời được bày biện nhiều hoa tươi. Midu và Minh Đạt đã hoàn tất những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

Phối cảnh không gian lễ cưới của Midu.

Trước thềm lễ cưới, Midu và Minh Đạt cũng tung nhiều bộ ảnh cưới, được thực hiện trong studio. Cô dâu diện nhiều mẫu đầm được thiết kế riêng từ các NTK Việt. Theo tiết lộ, các mẫu váy đính pha lê swarovski, đá quý cầu kỳ có giá vài trăm triệu đồng. "Chỉ cần ở cạnh người mình thương, 1 bức tường trắng cũng trở thành studio cưới đẹp nhất. Một bộ hình đơn giản của hai đứa mình chuẩn bị cho ngày trọng đại 29/6 sắp tới", cô chia sẻ.

Lễ cưới của Midu diễn ra vào tối 29/6, dự kiến quy tụ dàn sao Việt, có thể kể tới như Quốc Trường, Mai Phương Thúy, Jun Vũ, vợ chồng Tronie Ngô, Kiều Ngân...

Các nghi thức cưới bắt đầu lúc 19h và tiệc cưới diễn ra 30 phút sau đó. Trên tấm thiệp cưới màu trắng, in hoa nổi trang nhã, cô dâu, chú rể khuyến khích khách mời không đưa theo trẻ em.

Midu diện nhiều mẫu đầm cưới khi chụp hình.

Cụ thể, thiệp cưới có in dòng chữ: "Với lý do an toàn, buổi tiệc dành cho người lớn, khuyến khích không dắt theo trẻ em". Ngoài ra, những khách mời tham gia buổi lễ sẽ quét mã QR được cung cấp trên tấm thiệp để xác nhận. Tấm thiệp cũng kèm bảng chỉ dẫn khách mời đến địa điểm hôn lễ.

Trước đó, lễ vu quy của Midu và thiếu gia Minh Đạt diễn ra tại nhà riêng của cô dâu ở TP Thủ Đức (TP.HCM) vào ngày 23/6. Ngày trọng đại của cặp đôi có sự hiện diện của hai bên gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.