Binz: ‘Tôi bức xúc khi Châu Bùi bị quay lén’

Xuất hiện tại buổi họp báo công bố chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vào chiều 26/6, Binz nhận được nhiều câu hỏi từ báo giới liên quan đến sự việc của bạn gái Châu Bùi.

Rapper cho biết vài ngày qua, anh chưa gặp trực tiếp Châu Bùi do cô đi công tác ở nước ngoài. Song Binz thường xuyên nhắn tin, nói chuyện để động viên người yêu vượt qua thời điểm khó khăn.

Theo Binz, bản thân anh bức xúc khi người yêu trở thành nạn nhân bị quay lén tại nhà vệ sinh nữ ở trong studio. “Châu là một phụ nữ và còn là người nổi tiếng, mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh. Chúng ta đều biết, trong ngành giải trí, sự việc này đã giết chết sự nghiệp của nhiều người. Cũng có người mạnh mẽ vượt qua để tiếp tục hoạt động. Tôi không biết mục đích của kẻ quay lén là gì. Nhưng phải có người lên tiếng để ngăn chặn việc đó”, rapper nói.

Chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại, Binz cho biết bạn gái là hậu phương vững chắc, mang lại sự an tâm cho anh. Khi rapper tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi luôn ủng hộ về mặt tinh thần.

“Châu hoàn toàn không góp ý cho tôi về tạo hình, biểu diễn hay phong cách thời trang tại game show này. Tôi cũng ít chia sẻ cụ thể về quá trình tham gia chương trình cho Châu. Tôi chỉ kể những điều cơ bản chẳng hạn ‘Hôm nay, anh làm tốt việc này hoặc hôm qua, anh chưa làm tốt việc đó’… Châu luôn có lòng tin rằng tôi sẽ làm tốt chuyên môn âm nhạc trong chương trình này”, Binz bày tỏ.

Trước câu hỏi về sự thay đổi vai trò từ một huấn luyện viên Rap Việt đến thí sinh trong game show truyền hình thực tế, Binz cho biết mỗi vị trí là một thử thách, mang đến những trải nghiệm riêng biệt. Bản thân anh không chuẩn bị nhiều trước khi bước vào chương trình vì muốn cảm nhận những chông gai từ show.

“Đây cũng là cơ hội để tôi mài giũa kỹ năng mà trước đây mình chưa có. Tôi vinh hạnh khi được gặp gỡ, làm việc cùng nhiều đàn anh nổi tiếng trong nghề. Chúng tôi có cơ hội kết nối sâu sắc. Vì vậy, tôi trân quý những cơ hội này”, Binz cho biết.

Ngoài Binz, một số rapper thuộc SpaceSpeakers cũng góp mặt tại chương trình, có thể kể đến như Soobin, Rhymastic.

“Các anh em tham gia chương trình, chắc chắn sẽ có người bị loại. Nếu tôi bị loại, tôi cũng không buồn đâu. Khi tôi đến đây, chỉ muốn lấy lại cảm hứng với âm nhạc, không quan trọng thắng thua. Tôi không nỗ lực để lấy lại sức nóng sau Rap Việt đâu. Thực lòng là vậy”, Binz chia sẻ.

Vụ Châu Bùi tố giác đối tượng đặt camera quay lén cô trong nhà vệ sinh tại studio gây chấn động showbiz Việt những ngày qua. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện của Châu Bùi cho biết việc người bị hại cất lên tiếng nói cá nhân là hành động dũng cảm. Họ cần được chia sẻ, ủng hộ, thay vì phải đối diện với những bình luận, giả thuyết khiếm nhã, thậm chí có thể gây tổn thương.

"Đây không phải là câu chuyện của riêng Châu, đây là vấn nạn của toàn xã hội. Vì vậy, Châu thấy việc lên tiếng chia sẻ sự việc một cách chân thật, đầy đủ để ngăn chặn vấn nạn này là rất cần thiết", phía Châu Bùi nói.

