Lý do Harry Lu vắng mặt trong lễ vu quy của Midu

Harry Lu được Midu mời làm phù rể trong lễ vu quy ngày 23/6. Song nam diễn viên vướng lịch cá nhân nên không thể tham dự.

Lễ vu quy của Midu và thiếu gia Minh Đạt diễn ra ngày 23/6 thu hút sự quan tâm của công chúng. Việc Harry Lu bất ngờ vắng mặt trong dàn phù rể cũng gây chú ý. Trước đó, nam diễn viên đã nhận được lời mời và bộ áo dài dành cho phù rể từ Midu. Song phút chót, Harry Lu không thể tham dự.

Theo nguồn tin của Tri thức - Znews, nam diễn viên vướng lịch trình cá nhân nên vắng mặt trong ngày trọng đại của đồng nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, Harry Lu vẫn không có động thái nhắc đến Midu cũng như lý do "mất hút" tại lễ vu quy lẫn tiệc đính hôn của cô tại TP Đà Lạt.

Harry Lu không xuất hiện trong lễ vu quy của Midu vì vướng lịch cá nhân.

Trong khi đó, chiều 24/6, trên trang cá nhân, Harry Lu lại đăng ảnh chụp cùng MLee kèm lời chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ. "Xin lỗi, dạo này bận quá. Đợi anh đi công tác về rồi gặp nhau nhé. Chúc em mọi thứ tốt đẹp nhất", diễn viên viết.

Lễ vu quy của Midu và Minh Đạt có sự góp mặt của nhiều sao Việt trong vai trò phù dâu, phù rể, có thể kể tới như Hoàng Yến Chibi, Phương Mỹ Chi, Oanh Kiều, Tú Hảo, Jun Vũ, Hữu Thanh Tùng, Lãnh Thanh, Hải Nam...

Trong ngày đặc biệt, thiếu gia Minh Đạt mang 14 tráp sính lễ gồm trầu cau, trái cây, bánh kẹo, trang sức và tiền mặt đến hỏi cưới Midu. Cô dâu cũng được trao bộ trang sức kim cương giá trị từ mẹ chồng.

Cô dâu, chú rể đầu tư lớn cho ngày vu quy. Cả hai đặt may 42 chiếc áo dài của NTK Dũng Nguyễn, trong đó có 29 chiếc cho đội bê tráp, 2 chiếc cho cô dâu chú rể và số còn lại dành riêng cho gia đình 2 bên. Tổng chi phí cho phần trang phục lên tới gần 300 triệu đồng.

Sau lễ vu quy, lễ cưới của đôi trai tài, gái sắc diễn ra vào ngày 29/6 tại TP Thủ Đức (TP.HCM). Các nghi thức cưới bắt đầu lúc 19h và tiệc cưới diễn ra 30 phút sau đó. Trên tấm thiệp cưới màu trắng, in hoa nổi trang nhã, cô dâu, chú rể khuyến khích khách mời không đưa theo trẻ em.

Cụ thể, thiệp cưới có in dòng chữ: "Với lý do an toàn, buổi tiệc dành cho người lớn, khuyến khích không dắt theo trẻ em". Ngoài ra, những khách mời tham gia buổi lễ sẽ quét mã QR được cung cấp trên tấm thiệp để xác nhận.