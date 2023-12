Không đơn giản để có Maroon 5, BlackPink ở Việt Nam

Sự thành công của concert Born Pink (Hà Nội) và đêm nhạc có Maroon 5 (Phú Quốc) mở ra nhiều cơ hội thu hút các nghệ sĩ quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo.

Tháng 12 là Maroon 5, Katy Perry hay trước đó là BlackPink, Westlife, Charlie Puth. Năm 2023 trôi qua thực sự đáng nhớ khi đông đảo ngôi sao quốc tế, từ châu Mỹ đến châu Á lần lượt sang Việt Nam biểu diễn. Điều này giúp khán giả tiếp cận gần hơn với thần tượng, từ đó mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành "miền đất hứa" cho nhiều nghệ sĩ nước ngoài.

Tuy nhiên, để nhận được cái gật đầu của họ, là cả hành trình dài khó khăn với những yêu cầu khắt khe.

Các mô hình show của sao quốc tế ở Việt Nam

Tập đoàn Vingroup đã chi một khoản tiền không nhỏ cho sự xuất hiện kéo dài 75 phút của 6 thành viên Maroon 5 ở đại nhạc hội 8Wonder. Đây cũng là đơn vị mời Charlie Puth - chủ nhân hit 3 tỷ view We Don't Talk Anymore - đến Nha Trang hồi tháng 7.

Maroon 5 và Charlie Puth đều được mời theo dạng tham gia một đại nhạc hội, chung sân khấu với dàn line up Việt Nam. Tuy nhiên, màn xuất hiện của họ là độc diễn, không kết hợp với nghệ sĩ Việt và chủ yếu được sắp xếp vào nửa cuối chương trình để giữ chân khán giả.

Mô hình đại nhạc hội khá phổ biến năm qua. Gần đây, HOZO Super Fest, thuộc khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 diễn ra tại TP.HCM. Chương trình gây chú ý khi quy tụ nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest với một thành viên Việt Nam là Hanbin Ngô Ngọc Hưng.

Charlie Puth sang Việt Nam biểu diễn hồi tháng 7. Ảnh: @charlieputh.

Trong khi đó, Katy Perry được mời theo hình thức biểu diễn ở sự kiện trao giải ở Hà Nội. Đây thực chất không phải chương trình âm nhạc, do đó, ca sĩ chỉ xuất hiện như một khách mời.

Các hình thức trên khác hoàn toàn với mô hình biểu diễn của Westlife, Super Junior hay BlackPink. Ba nhóm này đến Việt Nam tổ chức concert, không kết hợp bất kỳ nghệ sĩ nào. Do đó, người hâm mộ được thưởng thức trọn vẹn không gian âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân của từng nhóm.

Sân khấu trình diễn của Maroon 5 được đầu tư hoành tráng với dàn âm thanh chất lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, tổ chức

Việc đưa sao quốc tế đến Việt luôn đi kèm với các vấn đề kỹ thuật, tổ chức. Các sao thường có các điều khoản, yêu cầu khắt khe. Chia sẻ với truyền thông, nhà tổ chức đã đưa Maroon 5 về Việt Nam cho biết nhóm muốn đêm diễn tại Việt Nam phải tương tự hoặc tiệm cận chất lượng các show của họ ở Âu - Mỹ.

Nhóm nhấn mạnh sẽ kết hợp hát live và nhạc điện tử, đưa nhiều đề xuất về âm thanh. Dựa theo đó, đạo diễn Cao Trung Hiếu đã trang bị hai hệ thống điều khiển (console) ánh sáng MA3 - chỉ có ba bộ trên cả nước. Cùng với đó là 1.200 bộ đèn chuyên dụng cho sân khấu lớn, 5 màn hình LED khổng lồ. Nhóm cũng yêu cầu dàn loa FOH D&B J series và V series - hệ thống âm thanh mới, 72 loa outfill và loa sub - gấp rưỡi hệ thống hạ tầng 8Wonder Nha Trang hồi tháng 7.

Được tổ chức với quy mô lớn hơn, concert Born Pink ở Hà Nội cũng đòi hỏi yêu cầu phức tạp chẳng kém. Theo đó, 80% thiết bị kỹ thuật phục vụ cho 2 đêm diễn được chuyển tới từ Hàn Quốc và Thái Lan. Sự kiện sử dụng số lượng rất lớn dàn loa L- Acoustic K1. Hệ thống âm thanh của L- Acoustic được công nhận là tiêu chuẩn cao nhất cho âm thanh nhạc sống hiện nay.

Để có thể tối ưu hoá công năng của khối lượng các thiết bị, ê-kíp gồm 200 chuyên gia đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Singapore và Thái Lan đã được điều tới Việt Nam.

Nỗi băn khoăn về khâu tổ chức gây tranh cãi

Thông thường, trước các show diễn của sao quốc tế ở Việt Nam đều phát sinh nhiều vấn đề, nổi cộm có trường hợp concert Born Pink bị chê giá vé quá cao (giao động từ 1,2 đến 9,8 triệu đồng) dù không có soundcheck, số lượng bài hát ban đầu cũng giới hạn so với tour diễn ở các quốc gia khác. Điều này làm nổ ra tranh cãi lớn.

Trên các hội nhóm bàn về BlackPink, rất nhiều khán giả thể hiện sự tức giận. Có người viết: "Chi 9,8 triệu đồng nhưng không có đặc quyền xem soundcheck, vậy thì đi concert ở Thái Lan còn sướng hơn". Nhóm khán giả di chuyển từ TP.HCM bức xúc hơn cả vì phải chi số tiền lớn (tiền vé concert, tiền vé máy bay, tiền khách sạn và ăn uống) với mong muốn "hít chung bầu không khí với idol", nhưng đổi lại có thể là trải nghiệm trái kỳ vọng.

Hải Dương (26 tuổi, TP.HCM) cho biết, tổng chuyến đi anh tốn gần 17 triệu đồng, bao gồm: 6,8 triệu đồng tiền vé concert (hạng CAT 1 - vé ngồi), 7 triệu đồng tiền vé máy bay, 3 triệu đồng cho khách sạn và ăn uống trong 3 ngày. Nhiều người đi từ TP.HCM chi khoản tiền bằng hoặc hơn khán giả này.

Các thành viên BlackPink "xả" ảnh trong concert ở Hà Nội hồi tháng 7. Ảnh: @jennierubyjane/@lalalalisa_m/@sooyaaa__/@roses_are_rosie.

Trở lại tháng 3, show Super Show 9: Road của nhóm Super Junior cũng khép lại với nhiều lời phàn nàn. Không ít khán giả cho biết họ đến sớm nhưng không được vào sân đúng giờ, do đó đã bỏ lỡ vài tiết mục của thần tượng. Chưa kể, một số người còn bị xếp sai chỗ ngồi.

Show The Wild Dreams Tour của Westlife được tổ chức sau đó 8 tháng nhưng không rút kinh nghiệm khi để xảy ra nhiều vấn đề. Cụ thể, nhóm khán giả mua hạng vé CAT 3 (2,1 triệu đồng) than phiền vì tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi giàn giáo và 4 lều bạt che khu kỹ thuật. Người xem ở khu CAT 5 bức xúc vấn đề tương tự, và còn phản ánh ghế ngồi đầy rác.

Không chỉ vậy, khán giả khu CAT 1 (VIP) ngồi rìa xa nên view tệ, trong khi khu vực đứng giá rẻ CAT 7 (mở bán sau, giá 600.000 đồng) được cho là sở hữu tầm nhìn tốt hơn hẳn CAT 3, CAT 4, CAT 5, CAT 6 - những nơi trên khán đài, có giá vé cao hơn.

Gần đây, một đại nhạc hội Hàn Quốc ở Mỹ Đình do một công ty mà người nước ngoài là đại diện buộc phải dừng vì vấn đề tổ chức, nghệ sĩ hủy show. Chương trình mới đây thông báo sẽ hoàn tiền cho khán giả.

Trải nghiệm có xứng đáng với giá tiền?

Mặc dù có nhiều bàn tán, lùm xùm xoay quanh việc các đơn vị Việt Nam đứng sau khâu tổ chức đêm nhạc của nghệ sĩ quốc tế, song những gì diễn ra xứng đáng với thời gian chờ đợi của hàng nghìn khán giả.

Nếu Born Pink đưa khán giả đến đại tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng loạt hit quen thuộc với người hâm mộ thế hệ gen Z như How you like that, Pretty savage, Whistle, Kill this love, Lovesick girls, Ddu-Du Ddu-Du, Pink Venom..., và gây sốt với tiết mục nhảy See tình lấy lòng người hâm mộ. Tất cả điều đó giúp 2 đêm concert ở Hà Nội thu hút 67.443 khán giả với tỷ lệ "cháy vé" là 100% và có doanh thu 13.660.064 USD (hơn 333,4 tỷ đồng ) - theo thống kê của Touring Data.

Thì Maroon 5 lại khiến người xem có cảm xúc bồi hồi với những giai điệu gắn liền thập niên 2000, 2010. Đó là những sôi nổi và khuấy động sân khấu một cách cuồng nhiệt qua Harder to breathe, Payphone, Makes me wonder đầy sôi nổi, cho đến đầy sự nhẹ nhàng và da diết của Memories, Girls like you, She will be loved.

Đặc biệt, ở phần cuối, thủ lĩnh Maroon 5 bất ngờ lột áo ném xuống khán đài trong tiếng reo hò nồng nhiệt. Những khán giả theo dõi trực tiếp hay qua livestream đều không thể rời mắt trước ngôn ngữ hình thể của Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2013 khi anh kết show bằng bản hit Sugar.

Adam Levine gây sốt với màn cởi áo ở cuối show. Ảnh: Thuận Thắng, Duy Hiệu.

Công bằng mà nói, màn trình diễn của Levine sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi ngón đàn điêu luyện của James Valentine, sự chuyên nghiệp của tay keyboard Jesse Carmichael và sự phối hợp nhịp nhàng từ các thành viên Matt Flynn, PJ Morton và Sam Farrar.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi giao lưu cùng người hâm mộ, Levine bày tỏ tình yêu với Việt Nam. Đặc biệt hơn, anh nói tất cả thành viên Maroon 5 đều muốn trở lại đây lần nữa.

"Chúng tôi không hiểu vì sao 20 năm rồi mới đến đây. Nhưng chúng tôi hứa sẽ trở lại Việt Nam lần nữa, không đến 20 năm đâu mà sẽ sớm thôi", Levine bày tỏ.

Qua đây, có thể khẳng định tuy vẫn còn nhiều bất cập, concert Born Pink, đại nhạc hội có Maroon 5 và các show mời nghệ sĩ quốc tế đều khép lại trong sự hài lòng về những gì họ mang đến cho khán giả Việt. Sự thành công này chứng minh Việt Nam là điểm đến lý tưởng để nghệ sĩ quốc tế chọn nơi đây làm điểm dừng chân tiếp theo.