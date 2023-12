Thành viên Maroon 5 uống cà phê, đi dạo ở Phú Quốc

Maroon 5 ra đời từ năm 1994 với tên gọi Kara's Flower, đến năm 2001, họ đổi tên như hiện tại. Nhóm gồm Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton, Sam Farrar. Dòng nhạc họ theo đuổi là pop rock, với những sản phẩm gây sốt toàn cầu như Girls Like You, Moves Like Jagger, One More Night, Makes Me Wonder...