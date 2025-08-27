Khối xe, pháo quân sự phô diễn uy lực trên Quảng trường Ba Đình

- 20h ngày 27/8, buổi Sơ duyệt cấp nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường lân cận.
- Buổi sơ duyệt có sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, quần chúng, các khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất... cùng sự hiện diện của nhiều đoàn khách mời nước ngoài.
- Trước đó, buổi tổng hợp luyện lần 1 và lần 2 đã lần lượt diễn ra thành công. Buổi tổng duyệt cho đại lễ 2/9 sẽ tổ chức vào 6h30 ngày 30/8. Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
-
Các khối quần chúng bắt đầu diễu hành trên quảng trường Ba Đình
13 khối quần chúng, bao gồm khối Mặt trận Tổ quốc, khối đại diện 54 dân tộc, khối Cựu chiến binh Việt Nam, khối Phụ nữ, khối Kiều bào, khối Văn hóa Thể thao... lần lượt tiến vào lễ đài.
Trong đó, khối Văn hóa Thể thao được chú ý khi xuất hiện hàng loạt gương mặt nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng.
Ngành Văn hóa, Thể thao là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - Những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc. Ảnh: HTV.
-
Khối Hồng kỳ hùng tráng trên quảng trường Ba Đình
Ngay sau các khối xe đặc chủng công an, những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam xuất hiện hùng tráng trên quảng trường Ba Đình. Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng. Ảnh: HTV.
-
Xe đặc chủng bọc thép chống đạn của Cảnh sát đặc nhiệm
Xe đặc chủng bọc thép chống đạn là xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu. Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8 đến 10 chiến sĩ, đảm bảo an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến. Ảnh: HTV.
-
Tiếp theo, khối Xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế (khối xe đặc chủng gồm xe môtô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng) được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: HTV.
-
Các khối xe đặc chủng công an tiến vào
Có 9 khối xe đặc chủng công an tham gia diễu binh, diễu hành, dẫn đầu là khối Xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Ảnh: HTV.
-
Xe Pháo Phòng không 57 ly từng bắn rơi “Pháo đài bay B52”
Khối xe pháo, khí tài Phòng không - Không quân tiến vào lễ đài với sự dẫn đầu của xe chỉ huy Spyder - Thành phần quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không hiện đại. Tiếp theo là xe Pháo Phòng không 57 ly là thành phần không thể thiếu trong lực lượng phòng không Việt Nam với nhiều chiến công xuất sắc. Trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, pháo 57 ly đã cùng các loại hỏa lực khác tạo thành lưới lửa phòng không bắn rơi “Pháo đài bay B52”, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
-
Khối tên lửa đất đối hải và radar do Việt Nam sản xuất
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu và sản xuất. Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau. Ảnh: HTV.
-
Khối đầu tiên về đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Khoảng 20h50, các chiến sĩ khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến bước trên tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền, hướng về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Lá cờ đỏ rực tung bay trong đêm, hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt từ hàng nghìn người dân đứng kín hai bên đường. Ảnh: Phan Nhật.
-
Khối xe thiết giáp hùng dũng tiến bước
Khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - xe được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72. Tiếp theo là xe thiết giáp XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly. Những phương tiện chiến đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Ảnh: HTV.
-
14 khối xe, pháo quân sự phô diễn uy lực
Sau màn diễu binh của các khối đi bộ, 14 khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an lần lượt tiến vào lễ đài. Mở màn là khối xe tăng T54B và T55. Đây là những “pháo đài" thép, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.
Tiếp đó, các khối xe tăng T-62, T-90S do xe tăng T-90SK chỉ huy dẫn đầu. Xe tăng T-62 với pháo chính 115 ly, trong khi đó, T-90S là một trong những dòng xe tăng hiện đại, với kíp xe 3 người, trang bị pháo 125 ly, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng. Ảnh: HTV.
-
Trinh sát đặc nhiệm “thả tim” xuống phố
Trên tầng cao một tòa nhà ở đường Văn Cao, lực lượng trinh sát đặc nhiệm tranh thủ tạo dáng “thả tim”. Hành động bất ngờ khiến bầu không khí trở nên gần gũi hơn giữa khung cảnh nghiêm trang của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đinh Hà.
-
Khối Kỵ binh được chú ý với vẻ oai hùng bên ngựa chiến
Đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020. Với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ, trong những năm qua, Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế. Ảnh: HTV.
-
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm hô vang khẩu lệnh khi tiến vào lễ đài
Được mệnh danh những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân, các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm lập chiến công xuất sắc, trở thành niềm tự hào của công an nhân dân và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Ảnh: HTV.
-
Các khối diễu binh thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiên ngang hành quân trên quảng trường Ba Đình
Dẫn đầu các khối thuộc lực lượng Công an nhân dân là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng đang tiến vào Lễ đài.
Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Ảnh: HTV.
-
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam nổi bật với màu trang phục truyền thống
Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Ảnh: HTV.
-
Tiếng hô vang khi khối quân đội nước ngoài tiến vào lễ đài
Mở đầu khối quân đội nước ngoài là khối Quốc kỳ Liên bang Nga. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga. Chỉ huy đội hình diễu binh là Trung úy Anton Mikhailov.
Lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào tiếp nối. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia khép lại màn diễu binh của khối Quân đội nước ngoài. Quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Ảnh: HTV.
-
Khối chiến sĩ Đặc công tiến vào lễ đài
Phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.
Bộ đội Đặc công đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Với bản lĩnh phi thường, tinh thần quả cảm, Bộ đội Đặc công mãi là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Ảnh: HTV.
-
Hàng nghìn người theo dõi sơ duyệt qua màn hình LED lớn
20h25, tại đường Văn Cao, hàng nghìn người tập trung trước màn hình LED cỡ lớn để theo dõi buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước. Không khí háo hức, từng tràng vỗ tay vang lên mỗi khi đoàn quân xuất hiện.
Dịp 2/9, TP Hà Nội triển khai lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng trọng điểm để phục vụ nhân dân. Các màn hình LED sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử... giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước.
Cùng lúc, trên đường Ngọc Hà, nhiều người dân quây quần trước màn hình tivi của một quán ăn, cùng nhau dõi theo sự kiện trong bầu không khí ấm cúng và gắn kết. Ảnh: Đinh Hà - Minh Nhân.
-
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam nổi bật giữa dàn diễu binh
Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một nghìn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: HTV.
-
Đang tiến vào Lễ đài là khối nữ Sĩ quan Quân y.
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.
Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Ảnh: HTV.
-
Khoảnh khắc xúc động khi Quốc ca cất lên trong buổi sơ duyệt
20h, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, người dân đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện nghi lễ chào cờ, hòa nhịp cùng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Không khí trang nghiêm xen lẫn xúc động lan tỏa khắp khu vực. Ở giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền, một cựu chiến binh đã bật khóc khi giai điệu Quốc ca vang lên. Ảnh: Trần Hiền - Văn Nguyện.
-
Khối nữ quân nhạc được chào đón khi hành quân trên đường Hùng Vương
Khối nữ quân nhạc thường được quần chúng ưu ái gọi là "khối hoa hậu", xuất hiện nổi bật với trang phục màu trắng, mũ đỏ. Phía sau những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng là sự tập luyện vất vả, các chiến sĩ mang trống, kèn nặng 10-19 kg phải nỗ lực hơn nhiều để giữ bước đi đúng nhịp.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
-
Các khối đi bộ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt hành quân qua đường Hùng Vương
Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân, khối Danh dự 3 quân chủng (Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân), khối Sĩ quan Lục quân, khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam... là những lực lượng tiếp theo sải bước hành quân trên đường Hùng Vương, qua quảng trường Ba Đình.
-
Khối Nghi trượng mở đầu chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Đi đầu là xe rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
Tiếp đến, khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc đang tiến vào Lễ đài.
Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong sự chào đón của nhân dân. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đi cuối khối Nghi trượng là Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: HTV.
-
Bắt đầu chương trình Sơ duyệt cấp Nhà nước
Đúng 20h12, chương trình Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) chính thức bắt đầu.
-
Tốp chiến sĩ cuối cùng xuất quân từ Công viên Bách Thảo
Khoảng 19h45, các tốp chiến sĩ cuối cùng rời điểm tập kết tại Công viên Bách Thảo (cổng đường Ngọc Hà). Dọc tuyến phố, người dân đứng chật kín, vẫy cờ và reo hò cổ vũ, khiến không khí thêm sôi động. Ảnh: Minh Nhân.
-
Cựu chiến binh rảo bước dọc tuyến đường diễu binh
Ông Nguyễn Văn Nguyện (60 tuổi, ngụ phường Cầu Giấy) - một cựu chiến binh bị mảnh đạn bắn vào phần mềm của chân - chia sẻ: “Hôm nay tôi cùng những người đồng đội cũ đi khắp các tuyến đường diễu binh, đi nhiều quá chân lại đau do di chứng của chiến tranh”. Dù vậy, ông rất tự hào, hạnh phúc khi có mặt tại Hà Nội những ngày kỷ niệm lịch sử, chứng kiến nền hòa bình và tinh thần yêu nước của người dân. Ảnh: Việt Hà.
-
Các khối diễu binh tập kết, luyện tập điều lệnh
19h30, các khối diễu binh tập kết trên đường Phan Đình Phùng luyện tập điều lệnh. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Không khí sôi động tại Tràng Tiền trước giờ sơ duyệt
Lúc 19h10, tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, không khí náo nhiệt và rộn ràng sắc đỏ sao vàng trước buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Người dân đồng thanh hát Như có Bác trong ngày đại thắng, ca khúc quen thuộc từng vang lên trong các buổi tổng duyệt ngày 21 và 24/8, tạo nên bầu không khí phấn khởi và xúc động. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Quang cảnh quảng trường Ba Đình trước lễ sơ duyệt
Một giờ trước buổi sơ duyệt, không khí tại quảng trường Ba Đình sôi động với sự xuất hiện của các khối diễu binh, diễu hành cùng hàng nghìn người dân, khách mời và đại biểu. Trời không mưa, se lạnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân cùng theo dõi những bước hành quân qua đường Hùng Vương. Ảnh: Thuận Thắng.
-
40 điểm tiếp nước, bánh miễn phí cho người dân xem diễu binh
Trong các ngày 27, 30/8 và 2/9, Thành Đoàn Hà Nội triển khai 40 điểm “tiếp sức” dọc các tuyến trung tâm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Mỗi điểm này có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân. Ảnh: Tiền Phong.
-
Đoàn xe tăng, khí tài quân sự phô diễn uy lực trên đường phố
Chiều 27/8, tại các trục đường trung tâm, tiếng bánh xe, xích sắt rền vang khi đội hình xe tăng và các khí tài hạng nặng tiến vào. Những "cỗ thép khổng lồ" nối đuôi nhau trở về vị trí tập kết, đi giữa "rừng cờ" và trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân hai bên đường.
Màn trình diễn khí tài với xe tăng, pháo phản lực, tên lửa chiến thuật trở thành điểm nhấn ấn tượng của đội hình diễu binh, khắc họa sức mạnh và sự hiện đại của lực lượng vũ trang Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.