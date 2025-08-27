Khối xe, pháo quân sự phô diễn uy lực trên Quảng trường Ba Đình

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

0

Tổng Bí thư Tô Lâm lần đầu tiên chủ trì cuộc gặp mặt với gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ - những người là "kho báu" của ký ức nghị trường, là "thư viện sống" của lập pháp Việt Nam.