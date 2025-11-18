Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố quản lý và nhân viên nhà nghỉ chứa mại dâm

  • Thứ ba, 18/11/2025 12:00 (GMT+7)
Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Trọng (SN 2000, cư trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang), Võ Văn Phi (SN 1995, cư trú phường Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng về hành vi "Chứa mại dâm".

Khoảng 23h ngày 4/11, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Long Xuyên, tiến hành kiểm tra nhà nghỉ "AĐ5" thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, phát hiện Nguyễn Văn Trọng (là tiếp tân, quản lý nhà nghỉ) và Võ Văn Phi (là người làm thuê cho nhà nghỉ) đang tổ chức cho 3 cặp nam, nữ thực hiện hành vi mua bán dâm trong nhà nghỉ. Tổ công tác đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

Hai đối tượng Trọng và Phi.

Trọng và Phi khai nhận khi khách đến nhà nghỉ thuê phòng có nhu cầu mua dâm thì trao đổi với Phi và Trọng, rồi kết nối với Trọng để Trọng gửi ảnh gái bán dâm cho khách chọn. Sau khi chọn gái bán dâm và thống nhất về giá, Trọng điều gái bán dâm đến phòng cho khách.

Sau mỗi lần bán dâm, gái bán dâm trả công cho Trọng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Sau đó, Trọng chia lại cho Phi mỗi ngày từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm/Công an Nhân dân

