Triệu tập nam thanh niên tạt đầu ôtô, phóng ngược chiều trên Quốc lộ 6

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La triệu tập Ngô Mạnh Cường, người lái xe máy phóng ngược chiều, lạng lách và tạt đầu ôtô trên Quốc lộ 6, đoạn qua phường Tô Hiệu.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này phối hợp Công an phường Tô Hiệu triệu tập Ngô Mạnh Cường (SN 1983, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội), người xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh lái xe máy với hàng loạt hành vi nguy hiểm trên Quốc lộ 6.

Trước đó, ngày 16/11, một đoạn video dài gần một phút đăng tải trên Facebook cho thấy Cường lái xe máy hướng Sơn La - Hà Nội, nhưng lại liên tục lao sang phần đường ngược chiều.

Ngô Mạnh Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Trong suốt hành trình, người này không đội mũ bảo hiểm, còn dùng vật che kín biển kiểm soát.

Đáng chú ý, Ngô Mạnh Cường nhiều lần lạng lách, đánh võng rồi tạt đầu ôtô và xe máy đang đi đúng chiều. Địa điểm được xác định tại Km297+900 Quốc lộ 6, đoạn qua tổ 1 Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Nhiều người bày tỏ bức xúc vì hành vi coi thường pháp luật, đồng thời lo ngại nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc nếu các phương tiện ngược chiều không kịp xử lý tình huống.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng CSGT tỉnh Sơn La đã xác minh và triệu tập Ngô Mạnh Cường lên làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận người này có dấu hiệu vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng như: không đội mũ bảo hiểm, cố tình che lấp biển kiểm soát, không đi bên phải đường, lạng lách đánh võng, tạt đầu ôtô và người đi đường theo hướng ngược lại.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Cường có dấu hiệu "gây rối trật tự công cộng", sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nhằm răn đe và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.