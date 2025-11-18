Tòa tuyên vô hiệu 2 con dấu tự khắc ở Đại học Kinh Bắc

Ngày 18/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm đối với vụ tranh chấp quyền đại diện pháp luật và quyền điều hành tại Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ và Trường Đại học Kinh Bắc, một trong những vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận trong lĩnh vực giáo dục, đầu tư thời gian qua.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ giữa ông Đoàn Xuân Tiếp, người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (vợ cũ) của ông Tiếp, người từng nắm giữ 40% vốn góp tại Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ. Sau khi ly hôn, bà Hồng bị tố tự ý sử dụng 2 con dấu tự khắc, ban hành nhiều quyết định nhân sự trái thẩm quyền và bãi nhiệm ông Tiếp khỏi chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc, gây xáo trộn nghiêm trọng hoạt động của nhà trường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã xem xét toàn diện kháng cáo của bà Hồng và đề nghị của người liên quan, đồng thời đối chiếu tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ.

Lùm xùm diễn ra nhiều năm tại Đại học Kinh Bắc.

Theo quyết định của HĐXX, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, song giữ nguyên nội dung cốt lõi của bản án sơ thẩm.

Tòa xác nhận ông Đoàn Xuân Tiếp tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ, có đầy đủ quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp, đồng thời là đại diện các nhà đầu tư và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐXX buộc bà Hồng chấm dứt mọi hành vi cản trở quyền quản lý, điều hành của ông Tiếp đối với Công ty và đối với dự án trọng điểm là Trường Đại học Kinh Bắc.

Tòa phúc thẩm xác định việc bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng tự ý ký văn bản bãi nhiệm ông Đoàn Xuân Tiếp là trái quy định của pháp luật, không tuân thủ trình tự, thẩm quyền theo Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học.

Theo đó, HĐXX yêu cầu Trường Đại học Kinh Bắc phải hủy Văn bản số 47/ĐHKB-HĐT ngày 25/12/2023, là văn bản từng được sử dụng làm căn cứ để bãi nhiệm ông Tiếp.

Đồng thời, tòa yêu cầu các nhà đầu tư và Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức họp để tái cơ cấu Hội đồng trường, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về quản trị đại học.

Nội dung tại bản án phúc thẩm.

2 con dấu bà Hồng tự khắc bị tuyên vô hiệu

Một trong những vấn đề then chốt của vụ án là việc xuất hiện 2 con dấu "song song" trong hoạt động của Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ, điều gây ra nhiều tranh chấp, văn bản chồng chéo và khiến hoạt động trường Đại học Kinh Bắc nhiều thời điểm lâm vào đình trệ.

Tòa phúc thẩm khẳng định: Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ hiện chỉ có một con dấu hợp pháp đã đăng ký và thông báo theo quy định; Người có quyền sử dụng duy nhất con dấu này là ông Đoàn Xuân Tiếp, người đại diện theo pháp luật.

2 con dấu do bà Hồng tự ý khắc được tòa xác định là trái pháp luật và không có giá trị sử dụng. Các văn bản được ban hành dựa trên 2 con dấu này sẽ không được pháp luật công nhận, góp phần làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong quá trình vận hành doanh nghiệp và nhà trường...

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm, không bị kháng cáo hoặc kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.