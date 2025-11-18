Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Chủ tiệm áo cưới giở 'chiêu độc' ẵm hơn 714 triệu đồng

  • Thứ ba, 18/11/2025 10:17 (GMT+7)
  • 17 phút trước

TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Thị Ngọc Thiệt (SN 1992, ngụ Đồng Tháp) mức án 12 năm tù. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 714 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, Thiệt là chủ cửa hàng váy cưới "Boong Wedding”, tại phường Phú Nhuận, TP.HCM. Tháng 7/2024, thông qua tìm kiếm thông tin mua hàng trên các trang mạng xã hội, Thiệt đã liên hệ với tài khoản mang tên "Mộc Miên Mary Đồ Cưới" của chị M.T.T. để mua các sản phẩm áo cưới.

Quá trình đặt mua các sản phẩm của chị T., Thiệt đã dùng tài khoản "Boong wedding HCM”, trao đổi mẫu mã, số lượng, giá tiền với chị T. thông qua tài khoản "Mộc Miên Mary Đồ Cưới".

Sau khi thỏa thuận và xác nhận các mặt hàng cũng như số lượng hàng hóa, chị T. sẽ chụp ảnh hóa đơn, biên lai trong đó có cụ thể số tiền, số lượng mặt hàng rồi gửi qua tài khoản "Boong wedding HCM" của Thiệt và yêu cầu Thiệt thanh toán số tiền của đơn hàng qua phương thức chuyển khoản.

Chu tiem ao cuoi, Gio chieu doc, Boong Wedding anh 1

Bị cáo Hồ Thị Ngọc Thiệt.

Thiệt đã dùng số tài khoản mang tên Hồ Thị Ngọc Thiệt chuyển tiền đến tài khoản của chị T. rồi chụp hình ảnh giao dịch chứng minh đã thanh toán gửi cho chị T. Sau khi nhận được hình ảnh xác nhận đã thanh toán từ Thiệt, chị T. sẽ xuất và giao hàng đến cửa hàng "Boong Wedding".

Lợi dụng vào việc chị T. chỉ cần xác nhận bằng hình thức cung cấp hình ảnh giao dịch đã được thanh toán, nên T. đã nảy sinh ý định làm giả số tiền giao dịch chuyển khoản rồi gửi cho chị T. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 16/9/2024, số tiền hàng Thiệt phải chuyển cho chị T. là 9,2 triệu đồng nhưng Thiệt chỉ chuyển khoản 9.200 đồng, sau đó chỉnh sửa hình thông báo giao dịch thành công của ngân hàng thành 9,2 triệu đồng rồi gửi hình qua cho chị T.

Ngày 4/10/2024, Thiệt phải chuyển cho chị T. số tiền hàng hơn 5,9 triệu đồng, nhưng Thiệt chỉ chuyển khoản 5.954 đồng, sau đó chỉnh sửa hình thông báo giao dịch thành công của ngân hàng thành hơn 5,9 triệu đồng rồi gửi qua cho chị T.

Cùng với thủ đoạn như các lần giao dịch trên, từ ngày 16/9/2024 đến ngày 16/01/2025, Thiệt đã đặt mua hàng của chị T. 1.163 sản phẩm, với 43 lần chuyển khoản, tổng số tiền cần phải thanh toán hơn 719 triệu đồng nhưng thực tế Thiệt chỉ chuyển khoản thanh toán cho chị T. hơn 5,4 triệu đồng, Thiệt đã chỉnh sửa 43 giao dịch chiếm đoạt của chị T. hơn 714 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 6/7/2024, Thiệt tự làm một hình thông báo chuyển khoản thành công 3 triệu đồng cho chị T., thời gian giao dịch: 22:35 6/7/2024". Sau đó, Thiệt gửi hình thông báo đã chỉnh sửa này qua cho chị T.

Ngày 16/1/2025, khi chị T. kiểm tra phát hiện doanh thu của cửa hàng không đúng với số lượng hàng hóa bán ra, nên đã kiểm tra sao kê ngân hàng đối với các giao dịch, thì phát hiện các hình ảnh chuyển khoản mà Thiệt gửi không đúng hoặc không có thật nên đã làm đơn tố cáo.

Bích Hà/Công an TP.HCM

