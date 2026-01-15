Khởi tố 3 bị can trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh. Các bị can bị cáo buộc không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu cho thuê ki-ốt tại các chợ mới, gây thất thu thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Biên, sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên), sinh năm 1970 là Phó Tổng Giám đốc Công ty, đều trú tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Lê Thị Ban, sinh năm 1966 trú tại Chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là kế toán trưởng của Công ty.

3 đối tượng (phải qua trái): Vũ Thị Hường, Nguyễn Xuân Biên và Lê Thị Ban

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào các năm 2019, 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án gồm: Dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa (thường gọi là chợ mới Phú Sơn) và Dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa (thường gọi là chợ mới Nam Ngạn).

Thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Biên

Trong giai đoạn từ Quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại dự án Chợ mới Phú Sơn và Chợ mới Nam Ngạn đã chỉ đạo kế toán trưởng là bà Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc Công ty Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng .

Riêng đối với Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, mặc dù biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ nhưng vẫn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.