Liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm, chủ cơ sở kinh doanh bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn U. (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở khu phố 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, lúc 3h30 ngày 6/2, tại số nhà 10/07/03 đường Hai Bà Trưng (khu phố 2, phường Đông Hà), Công an phường Đông Hà kiểm tra hộ kinh doanh giò chả của ông Nguyễn U.

Công an thi hành quyết định khởi tố với ông Nguyễn U. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Qua quá trình kiểm tra test nhanh ngẫu nhiên với các sản phẩm và nguyên liệu (chả bò, chả heo, chả thẻ...), phát hiện trong chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Đáng chú ý, trước đó ngày 16/5/2025, ông Nguyễn U. cũng từng bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng về hành vi "Sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng trị củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo chuyên gia, hàn the tên khoa học là Natri Tetraborat, thực chất là hóa chất công nghiệp dùng sản xuất thủy tinh, chất tẩy rửa..., nhưng lại bị lạm dụng trong thực phẩm để tạo độ giòn, dai và chống ôi thiu.

Nguy hiểm nhất là sự tích lũy độc chất khi ăn phải. Cơ thể không thể đào thải hết hàn the. Khoảng 15-20% lượng ăn vào sẽ tích tụ lại vĩnh viễn trong mô mỡ, gan và thận.

Người tiêu dùng ăn thực phẩm chứa hàn the, trước mắt có thể bị rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, tiêu chảy, lâu dài có thể bị suy thận, nhiễm độc gan, rụng tóc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Vì vậy, hàn the là chất cấm sử dụng trong thực phẩm, nếu cố tình dùng trong thực phẩm có thể bị truy tố.