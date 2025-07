Khối tài sản của 'Nữ thần Waterbomb' Kwon Eun Bi

Kwon Eun Bi cho thấy sự tinh tế khi trả lời câu hỏi về thu nhập cá nhân. Cô tiết lộ mua tặng bố mẹ xe hơi ngay khi nổi tiếng và tự chủ về tài chính.

Theo Xsport News, Kwon Eun Bi và Ha Sung Woon trò chuyện sôi nổi về chủ đề thu nhập trong tập 5 của Hail Soldiers đăng tải trên nền tảng YouTube. Trước câu hỏi về số tiền bản thân kiếm được, "Nữ thần Waterbomb" đưa ra câu trả lời hài hước.

"Nếu video trình diễn tại Waterbomb mới đây vượt 300.000 lượt xem trong một tháng, em sẽ dùng số tiền đó để cấy 3.000 sợi tóc cho anh", cô nói. Thực tế, đoạn video đã vượt 4 triệu lượt xem khiến nhiều khán giả tò mò cô có thực hiện lời hứa hay không.

Tiếp đó, Kwon Eun Bi chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi còn làm thực tập sinh: "Em đã làm thực tập sinh trong thời gian dài. Em đã ra mắt một lần nhưng không thành công. Vì vậy, em đã thực tập khoảng 4 năm rồi tiếp tục ra mắt".

Nghĩ lại, Kwon Eun Bi cảm thấy có lỗi khi phụ thuộc vào tiền chu cấp từ bố mẹ nhiều năm. Khi trở thành thần tượng nổi tiếng, tự lập về tài chính, cô thể hiện sự hiếu thảo bằng việc tặng cho bố mẹ một chiếc xe hơi, sau khi kết thúc hoạt động với IZ*ONE.

Kwon Eun Bi khéo léo chia sẻ trước câu hỏi về thu nhập cá nhân. Ảnh: M-Dromeda Studio.

Hồi tháng 4, trong chương trình Come This Way 2, Kwon Eun Bi tiết lộ rằng cô nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo sau khi trở thành "Nữ thần Waterbomb". Về tỷ lệ lợi nhuận trước và sau Waterbomb, cô cho biết: "Tôi nghĩ là khoảng 3:7. Tôi đã thực hiện nhiều video quảng cáo và làm tham gia các sự kiện. Vì tôi làm việc một mình nên không phải chia lợi nhuận cho người khác".

Thu nhập đều đặn từ các hợp đồng quảng cáo giúp Kwon Eun Bi nhanh chóng sở hữu căn biệt thự tại Seongdong-gu, Seoul gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi trị giá 2,4 tỷ won (khoảng 1,7 triệu USD ) vào năm 2024.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, ra mắt với tư cách trưởng nhóm IZ*ONE sau khi giành chiến thắng tại chương trình Produce 48 của Mnet năm 2018. Sau khi nhóm tan rã, cô chuyển sang sự nghiệp solo. Sau nhiều năm hoạt động mờ nhạt, Kwon Eun Bi đột phá khi trình diễn ca khúc Underwater tại Waterbomb Seoul 2023. Danh hiệu “Nữ thần Waterbomb” cũng khởi nguồn từ đó.