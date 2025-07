Đả nữ sexy nhất thế giới kiếm được bao nhiêu tiền?

Trong vài năm đổ lại đây, Scarlett Johansson cho thấy sự đa dạng rõ rệt trong cách lựa chọn vai diễn. Sau Black Widow - lời chia tay với Vũ trụ Điện ảnh Marvel - minh tinh 40 tuổi trở lại với những tác phẩm mang phong cách độc lập và nghệ thuật hơn như Asteroid City của Wes Anderson, và gần đây là The Phoenician Scheme. Năm 2024, cô cũng ghi dấu bằng một phim romcom ấn tượng Fly me to the Moon, đóng cặp với tài tử Channing Tatum. Ảnh: Universal.