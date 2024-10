Khối tài sản bị tịch thu của các ngôi sao Thái Lan

Trong ngày 18/10, vụ việc The iCon Group đã có thêm nhiều tình tiết, diễn biến mới. Với mức độ nghiêm trọng khi có ít nhất 700 người nộp đơn khiếu nại (tính tới 16/10), đồng thời liên quan đến 3 ngôi sao Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya, sự việc gây xôn xao suốt những ngày qua.

Theo Mgronline, 18 người bị tạm giam trong vụ việc của The iCon Group đã được chia tới Nhà tù đặc biệt Bangkok (nam giới) và trại giam dành cho nữ phạm nhân. Một nguồn tin tiết lộ khi ở cùng những nữ nghi phạm khác trong cùng vụ việc, Min Pechaya đã nói chuyện, thảo luận với họ. Trong khi đó, Sam Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn ở cùng phòng giam nhưng không nói chuyện nhiều.

“Sáng nay mọi người đã được tắm rửa. Ở nhà tù nữ, bữa trưa là cháo và mọi người đã hỏi về nguyên tắc, thủ tục thăm hỏi, mua đồ dùng cá nhân đồng thời gặp luật sư. Cán bộ ở cơ quan cải huấn đã giải thích thông tin cho mọi người. Dự kiến trong hôm nay có thể có luật sư đến thăm hoặc nhờ người thân mua đồ giúp. Tuy nhiên, luật sư chỉ có thể nói chuyện trực tuyến. Họ sẽ đến nhà tù và vào phòng khác để nói chuyện video call trong khoảng 30 phút. Lý do là các nghi phạm vẫn ở trong phòng cách ly Covid-19”, nguồn tin nói với Mgronline.

Bà Kanokwan Jiewchuephan, Giám đốc Cơ quan Cải huấn Phụ nữ Trung ương cho biết, 7 nghi phạm nữ đã đến trại giam vào khoảng 20h tối 17/10. Sau khi bước vào, họ được lấy dấu vân tay, kiểm tra tiền sử và sức khỏe. Đồ ăn gồm súp gà và cơm được chuẩn bị sẵn nhưng không ai ăn.

Khi được hỏi về tình trạng hiện tại của Min Pechaya, bà Kanokwan Jiewchuephan cho biết: “Min không tỏ rõ sự căng thẳng nhưng tôi chắc chắn cô ấy khá lo lắng. Bởi bên trong nhà tù có rất nhiều nội quy, quy định phải áp dụng và thích ứng. Tuy nhiên, cũng có những sĩ quan đến hướng dẫn các nghi phạm”.

Trao đổi thêm với Khaosod, ông Chuchat Kanpai, luật sư của Min Pechaya chia sẻ nữ diễn viên vẫn rất lo lắng và chưa thể thích nghi.

“Tôi vẫn động viên, khích lệ vì cô ấy khẳng định bản thân không làm gì sai. Hiện tại, cô ấy ăn rất ít vì bị viêm dạ dày. Đó là căn bệnh cô ấy mắc từ rất lâu. Chúng tôi đã liên lạc với người thân để mang thuốc đến cho cô ấy”, luật sư nói.

Ông Chuchat cho biết Min Pechaya chưa yêu cầu gặp ai vào thời điểm này ngoài người thân. Tuy nhiên phải đợi hết cách ly, cô mới có thể gặp. Khi được hỏi Min Pechaya đã cắt tóc chưa, luật sư trả lời cả nữ diễn viên lẫn những nghi phạm nữ khác đều chưa cắt tóc. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1989 phải mặc đồng phục tù nhân. Trong khi đó, các nghi phạm nam đã được yêu cầu cắt ngắn tóc.

Ông Pramote Thongsri, chuyên gia về hình phạt Quyền Ủy viên Nhà tù Remand Bangkok, cho biết tối 17/10, sau khi tiếp nhận một nhóm 10 nghi phạm nam vào nhà tù, họ tuân theo các thủ tục thông thường, cụ thể là khám sức khỏe, lấy bệnh sử và đưa vào khu cách ly trong 5 ngày.

Cả Sam Yuranunt lẫn Kan Kantathavorn đều có sức khỏe tốt và đang yêu cầu được gặp người thân. Ông Pramote cho biết thêm, thực đơn đầu tiên cho nhóm nghi phạm nam là cà ri cá cay với cà tím và cải xoăn xào gà. Tới sáng 18/10, thực đơn gồm cà ri gà xanh cùng dưa leo và cơm trắng.

Khaosod đưa tin cảnh sát đã thu giữ tài sản của tất cả 18 nghi phạm, bao gồm 23 ôtô sang trọng, vàng, 121 túi xách, quần áo hàng hiệu cũng như 39 thiết bị điện tử, quyền sở hữu đất đai và các vật có giá trị khác. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu là hơn 219 triệu baht ( 6,6 triệu USD ).

Theo truyền thông Thái Lan, đây chỉ phần tài sản bị tịch thu ban đầu. Có thể nhiều tài sản giá trị khác sẽ bị tịch thu trong những ngày tới bởi cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra. Một số trường hợp liên quan đến vụ việc đã chuyển đổi tiền mặt của họ thành tiền kỹ thuật số để gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trong đó, MC kiêm diễn viên Kan Kantathavorn bị thu giữ một chiếc xe sang Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI Panel Van, đời 2020, màu đen cùng một xe Porsche Cayman S E-Hybrid 2014 màu đỏ. Ngoài ra, anh còn bị thu giữ 2 chiếc xe khác, 1 iPad mini cùng nhiều sản phẩm của tập đoàn The iCon Group với tổng trị giá là hơn 17 triệu baht. Trong khi đó, Sam Yuranunt Pamornmontri chỉ bị thu giữ một thiết bị điện tử trị giá 20.000 baht.

Về phía Min Pechaya, tài sản bị thu giữ của cô là một túi du lịch trị giá 125.000 baht.

Cũng trong chiều 18/10, khi xuất hiện trong một buổi họp báo, Film Thanapat Kawila, bạn diễn của Min Pechaya và Sam Yuranunt trong bộ phim Canh bạc tình ái, thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Tuy nhiên, nam diễn viên đã cố gắng hết sức với tư cách một diễn viên và phim cũng đã quay xong. Anh hy vọng khán giả ủng hộ, tiếp tục theo dõi các diễn biến của phim.

