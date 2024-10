Ngôi sao Thái Lan vừa bị bắt là ai?

Min Pechaya được biết đến là ngôi sao hàng đầu Thái Lan với 7 triệu lượt theo dõi. Sau bê bối, nữ diễn viên khó lòng vực dậy sự nghiệp.

Công chúng Thái Lan đang đổ dồn sự quan tâm vào vụ việc của The iCon Group. Không chỉ có tính chất nghiêm trọng theo đánh giá của cảnh sát Thái Lan với hơn 740 người nộp đơn khiếu nại, tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 266 triệu baht ( 8 triệu USD ), vụ việc còn gây chú ý bởi liên đới tới rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Thái Lan.

Sự nghiệp trước khi vướng bê bối

Tới 20h ngày 16/10, cả 3 ngôi sao liên quan đến vụ việc gồm Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya đều đã bị bắt giữ. Trong 3 người, Min Pechaya là cái tên gây sốc nhất. Sau khi bị bắt, nữ diễn viên bị thẩm vấn tại Cục Điều tra Trung ương, Khaosod đưa tin.

Min Pechaya sinh năm 1989, đã làm việc trong ngành giải trí hơn 18 năm. Cô bước chân vào ngành thông qua một cuộc thi sắc đẹp mang tên Hoa hậu tuổi teen Thái Lan 2006 và nhận giải Á hậu 1. Vào năm 2009, Min Pechaya nhận được cơ hội đóng phim truyền hình đầu tiên mang tên Plah Boo Thong và vào vai cặp song sinh Auy, Ai. Bộ phim giúp nữ diễn viên nổi tiếng nhanh chóng.

Sau đó, cô đóng thêm hàng chục bộ phim điện ảnh, truyền hình khác nhau như Nang Thip, Pin Anong, Cô dâu nhập khẩu, Cặp đôi cay như ớt… Những bộ phim đó cũng được khán giả Việt Nam biết tới. Trước khi trở thành diễn viên tự do, Min Pechaya có nhiều năm là diễn viên độc quyền của đại truyền hình hàng đầu Thái Lan CH7.

Min Pechaya bật khóc trong buổi họp báo khi gửi lời xin lỗi nạn nhân. Ảnh: Nation Photo.

Trong đó, Pin Anong là bộ phim thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nữ diễn viên. Pptvhd36 cho biết Pin Anong nhận được mức độ yêu thích cao nhất nhì năm đó. Kết quả, cô nhận được 3 giải thưởng từ Channel 7 Sang San Awards, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc và giải Cặp đôi của năm với bạn diễn Weir Sukollawat Kanarot. Trong suốt sự nghiệp, cô đã nhận được hàng chục giải thưởng khác nhau. Nữ diễn viên hiện có 7 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Theo Sanook, ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Min Pechaya còn kiếm được khoản tiền lớn từ lĩnh vực kinh doanh. Nữ diễn viên nằm trong ban giám đốc của 9 công ty và là cổ đông của 10 công ty, với tổng giá trị cổ phiếu là hơn 8,8 triệu baht. Bản thân Min Pechaya cũng được sinh ra trong gia đình giàu có. Đế chế xây dựng của gia đình Min Pechaya tại tỉnh Khon Kaen trị giá hơn 500 triệu baht.

Hậu quả nghiêm trọng

Min Pechaya đang có bộ phim Canh bạc ái tình lên sóng trên One31. Tập phim phát sóng ngày 14/10 chỉ đạt tỷ suất người xem 1,9%, giảm 0,7% so với tập trước đó chiếu ngày 8/10, theo Thairath. Điều đó chứng tỏ khán giả đang quay lưng với các dự án có Min Pechaya.

Bangkokbiznews cho biết tại The iCon Group, Min Pechaya giữ chức vị Giám đốc Phòng Truyền thông Doanh nghiệp. Ở một số sự kiện trước đây, Min Pechaya tự gọi cô là “sếp Min”. Đây cũng là cái tên mà nhiều nhân viên trong công ty này gọi cô. Tuy nhiên, khi ồn ào nổ ra, Min Pechaya khẳng định đó chỉ là tên gọi thể hiện sự tôn trọng từ các nhân viên. Nữ diễn viên nói cô không hề liên quan đến các chiến lược kinh doanh, cách thức hoạt động của The iCon Group.

“Trong hợp đồng có quy định rõ ràng, công việc của tôi là truyền thông. Mọi người trong công ty gọi tôi là ‘sếp’ chỉ để bày tỏ sự tôn trọng. Còn tôi chỉ có công việc là giới thiệu, quảng bá sản phẩm với mức lương tương đương công việc của một người dẫn chương trình bình thường. Kế hoạch trả lương và làm việc nhóm không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi. Tôi đã làm việc trong ngành này được gần 20 năm và chưa bao giờ chấp nhận bất cứ công việc gì mờ ám”, Bangkokbiznews trích đăng chia sẻ của Min Pechaya trong cuộc họp báo mới đây.

Min Pechaya khẳng định thêm cô chỉ nhận tiền lương chứ không có cổ phần hay đầu tư vào công ty.

Kan Kantathaworn đến Cục Điều tra Trung ương. Ảnh: Thairath.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng liên quan tới tập đoàn này, chẳng hạn Boy Pakorn Chatborirak, Weir Sukollawat Kanarot, Pong Nawat, PP Krit Amnuaydechkorn… Họ đều là những ngôi sao hàng đầu nhưng không bị chỉ trích dữ dội như Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya. Lý do là họ không giữ chức vụ trong công ty mà chỉ ký hợp đồng ngắn hạn để quảng cáo sản phẩm hoặc tham gia sự kiện. Các nghệ sĩ cũng kết thúc hợp đồng từ khá lâu.

Theo Thairath, lúc 19h30 ngày 16/10, MC kiêm diễn viên Kan Kantathaworn cùng người quản lý riêng chủ động đến Cục Điều tra Trung ương (CIB). Theo truyền thông Thái Lan, các nghệ sĩ bị từ chối bảo lãnh.

Sinh năm 1985, Kan Kantathaworn là MC cho các chương trình nổi tiếng như I Can See Your Voice Thailand, The Mask Singer, 10 Fight 10, The Wall Song… đồng thời tham gia rất nhiều bộ phim, nổi bật là Huyết chiến sinh tử, Lời hồi đáp tới thiên đường, Ký ức tình thù…

Cũng trong tối 16/10, Thai Broadcasting Company Limited, công ty quản lý của Kan Kantathaworn tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Tương tự Min, Kan cũng được nhân viên của The iCon Group gọi là “sếp”. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng khẳng định anh chỉ là Giám đốc truyền thông đại chúng và công nghệ thông tin chứ không đầu tư, tham gia chính sách, hoạt động…

Về phần Sam Yuranunt Pamornmontri, diễn viên này nổi tiếng nhất nhờ vai người bố trong phim Chiếc lá cuốn bay có Baifern Pimchanook đóng. Bắt đầu đóng phim từ đầu những năm 1980, đến nay, Sam Yuranunt đã quay hàng trăm bộ phim khác nhau.

Theo Thairath, The iCon Group hoạt động theo mô hình đa cấp và bị buộc tội lừa đảo người dân đầu tư đồng thời chiêu mộ khách hàng trở thành thành viên nhưng không thực sự bán sản phẩm. Nơi này tạo dựng uy tín bằng cách đưa diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến quảng bá. Nhiều nạn nhân thua lỗ, mất trắng tiền khi tham gia hệ thống này.